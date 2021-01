Warnmeldung! Polizei warnt vor „Falschen Polizeibeamten“: Aktuell Anrufe durch falsche Polizisten im Landkreis Fulda

Osthessen (ots)

Osthessen – Unbekannte haben am heutigen Dienstag (26.01.) in der Region Osthessen versucht, als sogenannter „Falscher Polizeibeamter“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Polizist oder Kriminalbeamter und gaben vor, dass ein Einbruch in der Nachbarschaft stattgefunden hat und vermutlich auch ein Einbruch in das eigene Wohnhaus bevorsteht. Um Bargeld und weitere Wertgegenstände zu schützen, sollen die Angerufenen dieses an angebliche und natürlich falsche „Polizeibeamte“ aushändigen.

Ihre Polizei rät: – Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! – Die Polizei ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den Beamten zu übergeben. – Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. – Verständigen Sie im Zweifel immer die Polizei über den Notruf 110! – Wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Zwei Glatteisunfälle in Ulrichstein

Am Sonntag (24.01.) fuhr gegen 13:40 Uhr ein Audi-A3-Fahrer die L3139 aus Richtung Ulrichstein kommend in Richtung Engelrod. Auf winterglatter Fahrbahn geriet der Fahrer in einer Rechtskurve ins Schleudern und stieß mit einer entgegenkommenden Fiat 500-Fahrerin zusammen. Beide Unfallteilnehmer blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt 7.000 Euro.

Am Montag (25.01.) fuhr gegen 8:45 Uhr ein LKW-Fahrer eines Entsorgungsunternehmens in der Straße „Vor dem Wald“. In diesem abschüssigen Bereich einer Feriensiedlung kam der Fahrer bei vereister Fahrbahn ins Rutschen. Er beschädigte dabei unter anderem Grundstückszäune und ein geparktes Fahrzeug. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt 2.200 Euro.

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Schotten – Am Sonntag (24.01.), gegen 19 Uhr, parkte ein Quashquai-Nissan-Fahrer im Kreuzungsbereich „Am Sportplatz“ / „Karl-Theobald-Straße“. Als er am nächsten Morgen gegen 5 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er Beschädigungen im Bereich des linken Fahrzeughecks. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Giesel – Unbekannte stahlen am Montagmittag (25.01.) auf einem Wanderparkplatz zwischen Giesel und Neuhof die Kennzeichen FD-PJ 67 von einem silbernen Audi. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall auf der Kreuzung in Thalau

Thalau – Wie bereits berichtet, ereignete sich am Donnerstag (21.01.), gegen 6:15 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung in Ebersburg-Thalau.

Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer aus Kalbach befuhr die B 297 von Fulda kommend in Richtung Gersfeld. Ein 48-jähriger VW Passat-Fahrer aus Ebersburg befuhr die Landesstraße von Ebersburg-Ried kommend in Richtung Thalau. Beide Fahrzeugführer erreichten den Kreuzungsbereich in Thalau, welcher durch eine Lichtsignalanlage geregelt wird.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zeigte für den VW Passat-Fahrer die Ampel grünes Licht, woraufhin er in den Kreuzungsbereich in Richtung Altenhof einfuhr. Gleichzeitig habe ein aus Richtung der B 279 kommender LKW an der Ampelanlage – die für ihn rot anzeigte – ordnungsgemäß angehalten. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer sei an dem haltenden LKW über die Abbiegespur in Richtung Ried vorbeigefahren, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem VW Passat kam.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro, am Passat in Höhe von 2.000 Euro.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die sachdienliche Angaben zum genauen Unfallhergang machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0.

Gebäudefassade beim Rangieren beschädigt

Atzenhain – Am Dienstagabend (19.01.), gegen 22:15 Uhr, beschädigte eine Sattelzugmaschine in der Siemensstraße beim Rangieren eine dortige Gebäudefassade. Durch eine Videoaufzeichnung ist zu erkennen, wie die Außenlampe und die Regenrinne beim Rückwärtsfahren gestreift werden. Anschließend entfernte sich der bisher unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Bebra – Am frühen Dienstagmorgen (26.01.), gegen 3:55 Uhr, befuhr ein 36-jähiger Bebraner mit seinem Auto die Kasseler Straße stadteinwärts. Auf Höhe eines dortigen Autohauses kam das Fahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern, stieß mit der seitlichen Fahrzeugfront gegen einen Metallabweiser einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Bauminsel und den dort stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde der Baum teilweise entwurzelt, das Fahrzeug verkeilte sich auf dem Metallabweiser. Ein im Baum hängendesEinbruch in Werkstatt

Schlitz – Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (23.01.) und Montagmorgen (25.01.) in der Straße „Im Grund“ in eine Werkstatt ein und stahlen Akkuwerkzeuge der Marken Makita und Bosch im Wert von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gemünden (Felda) / Elpenrod – Am Montagnachmittag (25.01.), gegen 15:15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hainbacher Straße einzudringen. Dazu hebelten die Unbekannten mehrfach an der Haustüre. Den ungebetenen Besuchern gelang es aber nicht, die Türe zu öffnen. Schließlich gaben die Einbrecher entnervt auf und ergriffen unerkannt – aber auch ohne jede Beute – die Flucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Für die Polizei ist der gescheiterte Einbruchsversuch erneut ein Beweis dafür, dass es Einbrecher meist eilig haben. Und wenn den Tätern der Einbruch dann schwierig gemacht wird, geben sie gerne ganz schnell auf. Daher rät die Polizei zu wirksamen Einbruchssicherungen an Türen und Fenstern.

Die Polizei bietet hierzu gerne kostenlose Einbruchsschutz-Beratungen an. InteressentInnen können sich an die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Osthessen wenden, für den Landkreis Fulda 0661/105-2041, für den Landkreis Hersfeld/Rotenburg 06621/932-112, für den Landkreis Vogelsberg 06641/971-130.

Der nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8.500 Euro geschätzt.

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Wartenberg – Bereits am Mittwochabend (20.01.), gegen 19 Uhr, parkte eine Mercedes-Vito-Fahrerin im Bereich des Adalbert-Stifter-Weges. Als sie am nächsten Tag gegen 8 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0 oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dreiste Urkundenfälscher überführt!

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Am Montag (25.01.), gegen 16.50 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld ein Klein-LKW mit Friedberger Kennzeichen (Hessen) im Bereich des Kirchheimers Dreieck auf, da das Fahrzeug augenscheinlich stark überladen schien. Bei einer genaueren Kontrolle auf der Dienststelle fiel den Beamten dann auf, dass das angebrachte Kennzeichenpaar nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben war. Einen Original-Fahrzeugschein konnte der Fahrer nicht vorlegen, vielmehr zeigte er ein Bild von einem ähnlich lautenden Kennzeichen, das er auf seinem Smartphone gespeichert hatte. Eine Recherche ergab dann, dass der betriebene LKW seit Jahren außer Betrieb gesetzt war. Die Kennzeichen und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Den ausländischen Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Versicherungs- und Steuervergehen.

Den Vogel schoss letztendlich der Halter des Klein-LKWs ab, der in den Abendstunden auf der Wache der Autobahnpolizei aufkreuzte und sein Fahrzeug abholen wollte. Er legte ganz dreist ein Kennzeichenpaar auf den Wachtresen, das er anbringen wollte. Das vorgelegte Kennzeichenpaar war zwar auf einen ähnlichen LKW zugelassen, jedoch nicht für das sichergestellte Fahrzeug. Den anwesenden Beamten der Nachtschicht war sehr wohl bewusst, dass der LKW keine aktuelle Zulassung mehr besaß.

Und so fing sich der Eigentümer des LKWs ebenfalls eine Strafanzeige wegen versuchter Urkundenfälschung ein und musste die Wache ohne seinen Laster verlassen. Die mitgebrachten Kennzeichen musste er ebenfalls dort lassen, diese wurden sichergestellt.

Einbruch in Werkstatt

Schlitz – Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (23.01.) und Montagmorgen (25.01.) in der Straße „Im Grund“ in eine Werkstatt ein und stahlen Akkuwerkzeuge der Marken Makita und Bosch im Wert von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gemünden (Felda) / Elpenrod – Am Montagnachmittag (25.01.), gegen 15:15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hainbacher Straße einzudringen. Dazu hebelten die Unbekannten mehrfach an der Haustüre. Den ungebetenen Besuchern gelang es aber nicht, die Türe zu öffnen. Schließlich gaben die Einbrecher entnervt auf und ergriffen unerkannt – aber auch ohne jede Beute – die Flucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Für die Polizei ist der gescheiterte Einbruchsversuch erneut ein Beweis dafür, dass es Einbrecher meist eilig haben. Und wenn den Tätern der Einbruch dann schwierig gemacht wird, geben sie gerne ganz schnell auf. Daher rät die Polizei zu wirksamen Einbruchssicherungen an Türen und Fenstern.

Die Polizei bietet hierzu gerne kostenlose Einbruchsschutz-Beratungen an. InteressentInnen können sich an die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Osthessen wenden, für den Landkreis Fulda 0661/105-2041, für den Landkreis Hersfeld/Rotenburg 06621/932-112, für den Landkreis Vogelsberg 06641/971-130.