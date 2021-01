Verstoß gegen Waffengesetz, Betäubungsmittelgesetzt und Corona-Verordnung

Speyer (ots) – Am Donnerstag 14.01.2021 gegen 16:00 Uhr konnte die Polizei auf dem Feldweg, der von der Waldseer Straße in Richtung Binsfeld-Siedlung führt, einen parkenden BMW feststellen. In diesem befanden sich 3 junge Männer. Bei Erblicken des Streifenwagens warf einer der Fahrzeuginsassen ein Gegenstand in ein angrenzendes Feld, ein anderer ließ ein Gegenstand zu Boden fallen.

Der weggeworfene Gegenstand entpuppte sich nachträglich als Butterflymesser mit einer Klingenlänge von 10 cm, der fallengelassene Gegenstand als eine geringe Menge Cannabis. Beides wurde sichergestellt. Gegen die beiden 22-jährigen Speyerer, die die Gegenstände zuvor in Besitz hatten, ermittelt die Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz.

Weitere relevante Gegenstände konnten bei einer Durchsuchung der Personen und des Fahrzeugs nicht aufgefunden werden. Da die angetroffenen Personen 3 verschiedenen Haushalten entstammten, wurde gegen die 22-Jährigen und den 19-jährigen Fahrer aus Speyer zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

Betriebserlaubnis an BMW durch technische Veränderungen erloschen

Speyer (ots) – Im Rahmen der Streife erfolgte am Donnerstagmorgen 14.01.2021 in der Oberen Langgasse die Kontrolle eines 3-er BMW, weil der Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Neben der Beanstandung des Gurtverstoßes konnten bei der Kontrolle festgestellt werden, dass an dem Fahrzeug diverse technische Veränderungen vorgenommen wurden (Verbau von Tieferlegungsfedern und eines Frontspoilers mit Race-Gitter, Einbau Xenon-Scheinwerfer ohne Auflagenbeachtung).

Die Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, weswegen gegen den 26-jährigen Fahrer aus Schifferstadt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm nur noch zum Zwecke der Vorführung des Fahrzeugs bei einem Sachverständigen gestattet.

Eine Unterrichtung der Zulassungsstelle über die Fahrzeugkontrolle durch die Polizei erfolgte.