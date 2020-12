Derzeit steht der FC Heidenheim an 8. Stelle in der 2. Bundesliga. Das Team konnte in dieser Saison einige, wichtige Spiele für sich entscheiden und befindet sich auf dem besten Weg, den Aufstieg in die erste Liga anzutreten.

Zwar konnte man das Ziel bisher noch nicht erreichen, für die nächste Saison ist der Club aber immer noch hoffnungsvoll. Wie die Chancen wirklich stehen und warum sich der FC Heidenheim plötzlich so gut anstellt, wollen wir uns genauer ansehen.

1. FC Heidenheims steiler Aufstieg

Vergleicht man die letzten Jahre miteinander, kann man einen kontinuierlichen Aufwärtstrend beim 1. FC Heideheim erkennen. In der Saison 2017/18 konnte der Verein nur den 13. Platz von 18 Teams belegen und musste dabei 14 Niederlagen bei 34 Spielen einstecken. Im Folgejahr, der Saison 2018/19 sah es bereits besser aus: Der 1. FC Heideheim erreicht Platz 5. im Gesamtwettbewerb und konnte mit 15 Siegen stolz auf das Ergebnis sein. 2019/20 folgte dann sogar der 3. Platz. Ob der Club dieses Momentum wirklich behalten kann oder ob diese Saison wieder einen Abwärtstrend aufzeigen wird, bleibt derzeit noch abzuwarten. Experten beginnen allerdings anhand der ersten Spiele bereits Prognosen zu stellen und glauben an einen möglichen Aufstieg in die erste Bundesliga in den kommenden Jahren. Derzeit fokussiert man sich allerdings auf den Ausgang der 2. Bundesliga. Gute Quoten für den 1. FC Heidenheim erwartet man sich auch bei Buchmachern, die den Aufstieg des Vereins ebenfalls akribisch mitverfolgen. Die Bundesliga Wettquoten 2021 werden von Fußballexperten erstellt, die dabei nach gewissen Formeln und Wahrscheinlichkeitsrechnungen arbeiten. Neben den Standardwetten gibt es mittlerweile auch Live Wetten, die nach Beginn des Matches noch abgeschlossen werden können. Sie werden oftmals im Minutentakt erneuert und angepasst.

2. Bundesliga in vollem Gange

Im September 2020 begann die neue Saison der 2. Bundesliga, in der 18 Mannschaften um den großen Sieg antreten. 116 Spiele wurde derzeit bereits ausgetragen, insgesamt wird die gesamte Saison 310 Spiele lang andauern. Der 1. FC Heidenheim zeigt sich in dieser und der vorherigen Saison von einer besonders guten Seite. Nach 13 gespielten Matches liegt er bereits auf dem 8. Platz. Fünf Siege konnten bisher verbucht werden, dazu vier Unentschieden und vier Niederlagen. Die Konkurrenz ist natürlich weiterhin hart, aber das Team aus Baden-Württemberg schlägt sich wacker. In diesem Jahr spielte der Verein bereits um die Relegation in die Bundesliga, verpasste die Chance allerdings gegen den Werder Bremen. Dass man es jedoch überhaupt so weit geschafft hatte, ist für den Verein ein großer Erfolg. In der Bundesliga 2019/20 konnte der FC Heidenheim sogar den 3. Platz erreichen, dicht hinter Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart. Ob es in dieser Saison wieder so steil nach oben geht, bleibt abzuwarten, denn noch läuft die Bundesliga bis Mai 2021.

Der 1. FC Heidenheim hat in den letzten drei Saisons einen stetigen Aufwärtstrend gezeigt. Leider konnte das Team die Relegation 2020 nicht meistern, hofft aber bei der nächsten Möglichkeit auf eine zweite Chance. Damit könnte der Verein aus Baden-Württemberg schon bald wieder in der 1. Bundesliga spielen. Zuerst gilt es allerdings die 2. Bundesliga erfolgreich abzuschließen. Um eine höhere Platzierung als im letzten Jahr zu erreichen, müsste man aber einigen aufholen.