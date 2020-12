Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 18.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Navi zeigt falschen Weg auf

Bad Dürkheim (ots) – Am 16.12.2020 gegen 15:00 Uhr hatte sich am Römerplatz in Bad Dürkheim ein Fahrzeugtransporter „festgefahren“. Der Fahrer eines litauischen Fahrzeugtransporters mit aufgeladenen Fahrzeugen, dessen Ziel ein Autohaus in der Friedelsheimer Straße war konnte aufgrund des Fahrzeugverkehrs und der örtlichen Gegebenheiten nicht mehr eigenständig zurücksetzen. Sein russisches Navigationsgerät hat ihm den falschen Fahrweg aufgezeigt. Durch die Polizeibeamten wurde der Fahrzeugverkehr auf der Römerstraße kurzfristig gesperrt, so dass der LKW-Fahrer zurücksetzen und seine Fahrt fortsetzen konnte.

Bad Dürkheim: BMW beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 14.12.2020 07:00 Uhr bis 16.12.2020, 15:00 Uhr wurde ein Im Schreck in Bad Dürkheim abgestellter 3er BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 750EUR. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Batterien und Diesel entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 15.12.2020 12:00 Uhr bis 16.12.2020, 12:00 Uhr wurden aus einem Traktor und einem PKW jeweils die Batterien und 40 Liter Diesel entwendet. Die bislang unbekannten Täter überstiegen vermutlich das Hoftor eines Anwesens in der Bruchstraße in Bad Dürkheim und bauten die Batterien der Fahrzeuge aus. Weiterhin wurden aus den Fahrzeugen der Kraftstoff abgepumpt. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim, Wachenheim: 12 Anrufe von Enkeltrick-Betrügern und falschen Polizeibeamten

Bad Dürkheim / Wachenheim (ots) – Am 17.12.2020 wurden im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr insgesamt 12 Einwohner in Bad Dürkheim und Wachenheim durch sogenannte „Enkeltrick-Betrüger“ und durch „falsche Polizeibeamte“ angerufen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer unterdrückt hatten, gaben sich als Enkelkinder der Angerufenen bzw. als Polizeibeamte aus. Die Angerufenen reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten ihre richtigen Angehörigen und die richtige Polizei. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Ermittlungen ergaben, dass fast alle Rufnummern im Telefonbuch hinterlegt waren. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Dixie-Toilette mutwillig beschädigt

Ellerstadt (ots) – Im Zeitraum vom 16.12.2020, 16:00 Uhr bis 17.12.2020, 07:00Uhr wurde im Jahnring in Ellerstadt auf einer Baustelle eine Dixie-Toilette beschädigt. Bislang unbekannte Täter hatten in der Toilette Toilettenpapier sowie eine Styrodurplatte angezündet. Glücklicherweise kam es zu keinem Brand. An der Plastikinnenverkleidung entstand ein Schmorschaden von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Friedelsheim: Hauswand beschädigt

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum von 15.12.2020 16:00 Uhr bis 16.12.2020, 09:00 Uhr wurde eine Hausmauer in der Kirchgasse in Friedelsheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren aufgrund ungenügenden Abstandes die Hauswand und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Deidesheim, Haßloch: Enkeltrick; vier Versuche

Deidesheim / Haßloch (ots) – Erneut haben Betrüger am Donnerstag (17. Dezember 2020) versucht ältere Menschen durch den Enkeltrick zu täuschen. Zwischen 11:30 und 12:30 Uhr registrierte die Polizei Haßloch vier Versuche in Deidesheim und Haßloch. Die Angerufenen, zwischen 75 und 86 Jahren alt, ließen sich nicht hinters Licht führen, ein Schaden ist nicht entstanden. Die Polizei Haßloch warnt vor betrügerischen Anrufen. Falsche Enkel, Polizeibeamte oder Microsoft-Mitarbeiter versuchen immer wieder ihre Opfer zu Geldübergaben oder Überweisungen zu ermutigen. Die angezeigten Nummern sind fast immer manipuliert. Betroffene sollten sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Grünstadt: „Hallo, ich bin’s!“ – Bei Anruf Betrug

Grünstadt (ots) – Der Polizeiinspektion Grünstadt wurden im Laufe des gestrigen Tages (17.12.2020) gleich mehrere Fälle gemeldet, in denen dreiste Betrüger versuchten, per Telefon an das Geld der meist lebensälteren zu kommen. Das Phänomen Callcenter-Betrug setzt auf die Arglosigkeit der Opfer, denen durch geschickte Gesprächsführung vorgegaukelt wird, ein guter Freud oder ein Verwandter sei am Telefon, der gerade einen finanziellen Engpass hat. Im Erfolgsfall für die Täter hilft dann das Opfer mit einem hohen Geldbetrag aus, der an einen Kurier in bar ausgehändigt wird. Die gestern Angerufenen aus Grünstadt und dem Leiningerland waren jedoch aufmerksam, wurden stutzig und durchschauten schließlich die Masche. Die Gespräche wurden von Täterseite beendet und in keinem der gemeldeten Fälle entstand ein Schaden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):