Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Betrügerischer Anruf

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am Dienstagmittag, 15.12.2020, erhielt eine 46-jährige Neustadterin einen verdächtigen Anruf. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter forderte Zugriff auf den PC und auf das Online-Banking der 46-Jährigen. Der Frau kam dies verdächtig vor und sie beendete das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor solchen Betrügern zu schützen: -Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. -Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. -Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Neustadt: Heckscheibe eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.12.20 haben noch unbekannte Täter zwischen 09.00 Uhr und 09.15 Uhr die Heckscheibe eines in der Winzinger Straße abgestellten Seats eingeschlagen. Es wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 17.12.2020 kam es in dem Zeitraum von 10:00-12:00 Uhr in der Gimmeldinger Straße in 67433 Neustadt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die 41-jährige Geschädigte parkte ihren PKW der Marke VW ordnungsgemäß in der genannten Straße in Höhe der Einmündung Villenstraße. Ein/eine unbekannte/r Fahrzeugführer/in streifte vermutlich mit einem weißen LKW den geparkten PKW. Hierbei entstand am geparkten PKW ein Sachschaden von mindestens 4000 Euro. Der/die Verursacher/in verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die den vermutlich weißen LKW gesehen haben oder Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt zu melden.

