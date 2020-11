Heidelberg: Aktionstag Theater und Orchester am 30. November 2020

Heidelberg – Der Deutsche Bühnenverein ruft am 30. November 2020 einen gemeinsamen Aktionstag der Theater und Orchester aus.

In der gesamten Republik werden die Theatergebäude rot beleuchtet und mit künstlerischen Aktionen, digitalen Aktivitäten und Kampagnen auf die Bedeutung der Theaterlandschaft für den sozialen Zusammenhalt, die gesellschaftliche Orientierung und die individuelle Sinnstiftung aufmerksam gemacht. Dazu gehört auch die Solidarität mit anderen Institutionen des öffentlichen Lebens, Kultureinrichtungen und freischaffenden Künstler*innen und mit all denen, die durch die Situation existentiell bedroht sind.

Auch das Theater und Orchester Heidelberg wird sich mit einem rot illuminierten Gebäude am Aktionstag beteiligen. Gleichzeitig wird an drei von außen gut sichtbaren Stellen an der Fassade des Theatergebäudes, im Foyer, im Malersaal und in der Friedrichstraße 5, eine Video-Installation zu sehen sein. Das Theater und Orchester Heidelberg möchte mit der Teilnahme an der Aktion ein Zeichen von Zuversicht, künstlerischer Energie und Verbundenheit zum sehr vermissten Publikum setzen.

Das Team der Streamingplattform SPECTYOU hat für die Aktion eine Seite eingerichtet, auf der die mitmachenden Theater ihre Aktionen präsentieren können. Auf https://www.aktionstag.spectyou.com werden die Clips kostenfrei zugänglich sein.