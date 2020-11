Zunehmend begegnen einem beim Einkaufen CBD-Produkte, die eine hohe Produktsicherheit und unzählige Vorteile versprechen.

Der Blick auf die Studienlage verdeutlicht, dass es sich nicht nur um ein bloßes Marketingversprechen handelt, sondern CBD tatsächlich zahlreiche positive Effekte innehält.

CBD: Schmerzstillende und beruhigende Wirkung

Die CBD-Produktpallette umfasst unter anderem Öle, Kapseln, Cremes, Liquide und sogar Gummibärchen. Das CBD Blüten kaufen auf Justbob ist unkompliziert und lässt die Vorteile von Cannabinoiden bereits nach kürzester Zeit in Anspruch nehmen. Bei dem Konsum sind keine psychoaktiven Wirkungen zu befürchten. Cannabinoide haben eine schmerzstillende, antipsychotische und angstlösende Wirkung. Durchaus kann der Umgang mit Stress mit Workshops trainiert werden, doch kann auch die beruhigende Wirkung von CBD zur Stressbewältigung eingesetzt werden. Zahlreiche Studien haben sich mit den Hauptwirkungen und den Nebeneffekten eines CBD-Konsums auseinandergesetzt. Untersuchungen brachten zu Tage, dass Cannabinoide bei einer Diabetes-Typ-1-Erkrankung die autoimmunen Entzündungsvorgänge minimieren können. Eine Tierstudie aus dem British Journal of Pharmacology offenbarte, dass die Einnahme von CBD-Produkten das Gefühl von Übelkeit und Erbrechen verringern kann. Zudem können Cannabinoide bei der Bekämpfung von Angstzuständen und Panikattacken unterstützen. Die Eigenschaften von CBD werden auch von Arzneimittelherstellern zunehmend genutzt. So findet Cannabidiol unter anderem bei Epilepsiemedikamenten seinen Einsatz.

Unterstützung bei der Regulation von Körperabläufen

Die Cannabinoide weisen eine hohe Ähnlichkeit mit den körpereigenen Endocannabinoiden aus und werden daher von dem Immunsystem nicht bekämpft. Einige Studien bescheinigen CBD eine hohe Sicherheit, die bei etlichen rezeptfreien sowie verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in dieser Form nicht anzutreffen sein soll. Studien haben ergeben, dass mit dem CBD-Konsum eine signifikante Reduzierung der Menge an entzündungsfördernden Cytokyten einhergeht. Migränepatienten bestätigten bei Umfragen eine deutliche Symptomlinderung. CBD kann bei Rheuma, Muskelschmerzen und Krämpfen eine Verbesserung der Krankheitsbeschwerden zur Folge haben. Andere Studien lassen den Schluss zu, dass Cannabinoide bei Parkinson-Patienten zu einer Steigerung der Lebensqualität führen können. Gleichermaßen konnten bei Schizophrenie-Patienten positive Auswirkungen beobachtet werden. Die Vorteile von CBD sind vielschichtig und können bei zahlreichen Krankheiten zu einer Verbesserung des Verlaufes führen.

Neutralisierung von schädlichen Stresserscheinungen

Die beruhigenden CBD-Produkte können den negativen Folgen von chronischem Stress entgegenwirken und die Auswirkungen teilweise sogar neutralisieren. Während Stress zu Reizbarkeit, Nervosität, Unzufriedenheit sowie Konzentrationsschwierigkeiten führen kann, entfalten CBD-Produkte entspannende sowie lösende Wirkungen. Langanhaltende Stressphasen können auf Dauer zu Depressionen führen, die sich mitunter durch vermindertes Selbstwertgefühl sowie pessimistische Gedanken äußern können. Eine im Jahre 2019 durchgeführte Studie brachte zu Tage, dass CBD ein natürliches Antidepressivum zu sein scheint. Somit dürften CBD-Produkte auch bei stressbedingten Depressionen eine Unterstützung darstellen. Akne wird durch eine Reihe an Faktoren wie Bakterien, Gene und Entzündungen unter der Haut ausgelöst. Diverse Untersuchungen haben ergeben, dass CBD Öl die Talgproduktion verringern und damit die sichtbaren Symptome der Hautkrankheit positiv beeinflussen kann. Eine Studie mit gesunden Probanden, die entweder ein CBD-Präparat oder ein Placebo verabreicht bekamen, ergab, dass Cannabinoide den Blutdruck senken können. Diese Senkung des Blutdrucks kann der Entstehung eines Herzinfarktes vorbeugen. Bluthochdruck kann sich durch Symptome wie Schwindelgefühl, Ohrensausen und Kurzatmigkeit äußern. Studien zufolge kann CBD offenbar notwendige Erholungsphasen nach sportlichen Aktivitäten verkürzen, sodass in kürzerer Zeit die körperliche Leistungsfähigkeit wiederhergestellt ist.