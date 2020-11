Ludwigshafen: Online-„Tag des Stipendiums“ am 24. November 2020

Ludwigshafen – Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) veranstaltet in Kooperation mit Arbeiterkind.de am Dienstag, 24. November 2020, ab 17.00 Uhr einen virtuellen „Tag des Stipendiums“. Dabei können sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und Studierende aller Hochschulen über die Stipendienlandschaft in Deutschland, Stipendienmöglichkeiten für Auslandsaufenthalte und Bewerbungsmodalitäten informieren.

In der Online-Veranstaltung werden neben den 13 Begabtenförderwerken auch das Deutschlandstipendium, das Aufstiegsstipendium und private Stiftungen vorgestellt und ganz praktische Fragen beantwortet: Stipendiatinnen und Stipendiaten stehen den Interessierten in Breakout-Sessions mit ihren Erfahrungen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mit dabei sind unter anderem:

SBB – Aufstiegsstipendium

Konrad-Adenauer-Stiftung

ELES

Studienstiftung des deutschen Volkes

Hans-Böckler-Stiftung

Böll-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung

Hanns-Seidel-Stiftung

Friedrich-Naumann-Stiftung

Stiftung der deutschen Wirtschaft

Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Um Anmeldung wird gebeten unter:

https://civi.arbeiterkind.de/Stipendien/Ludwigshafen. Der Zugangslink wird den Interessierten nach der Anmeldung zugesendet.