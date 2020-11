46-Jährige in Gewahrsam genommen, Hattersheim, Friedenstraße, 15.11.2020, ab 12.15 Uhr

(ho)Eine 46-jährige Frau hat durch ihr Verhalten ab Sonntagmittag in Hattersheim für mehrere Polizeieinsätze gesorgt, was anschließend eine Ingewahrsamnahme der Frau zur Folge hatte. Zunächst kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Vorfall in einer Wohnung in der Friedenstraße. Ermittlungen zufolge hatte sich die 46-Jährige dort unberechtigt Zugang zu einer Wohnung verschafft, weswegen die Polizei verständigt wurde. Nachdem ihr dort ein Platzverweis erteilt worden war, lief die Frau davon, trat aber am Nachmittag erneut im Bereich der Friedenstraße auf. Im Beisein mehrerer Kinder soll die 46-Jährige dort auf einem Spielplatz zwei Frauen beleidigt und schließlich sogar auf eine der Geschädigten eingeschlagen haben. Als daraufhin erneut die Polizei verständigt wurde, versuchte die Frau zunächst zu flüchten, wurde jedoch von den Einsatzkräften festgehalten. Gegen die Maßnahme wehrte sich die 46-Jährige heftig und unterstrich ihren Unmut darüber mit diversen Beleidigungen. Daher musste die Beschuldigte zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden. Da sie neben den Beleidigungen auch noch nach den Einsatzkräften gespuckt haben soll, wurde ihr eine Spuckschutzhaube über den Kopf gezogen. Die erheblich alkoholisierte 46-Jährige wurde nach dem zweiten Vorfall in der Friedenstraße in Gewahrsam genommen.

Hund beißt zu – Halterin flüchtet, Hofheim, Katharina-Kemmler-Straße, 15.11.2020, gg. 10.45 Uhr

(ho)Ein 59-jähriger Mann ist gestern Vormittag auf einem Feldweg im Bereich der Katharina-Kemmler-Straße von einem Hund gebissen und dabei leicht verletzt worden. Der Geschädigte war in diesem Bereich joggen, als der unangeleinte Hund auf ihn zulief und in den Unterschenkel biss. Als der Mann die mutmaßliche Halterin des Tieres daraufhin ansprach, lief diese einfach davon. Der Geschädigte erstattete nach dem Vorfall Strafanzeige wegen fahrlässiger Köperverletzung. Die Frau wurde als etwa 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit schulterlangen, blonden, sehr lockigen Haaren und einer kräftigen Figur beschrieben. Hinweise zur Identität der Person nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Nach Auseinandersetzung mit Smart weggefahren – Zeugen gesucht, Kriftel, Kapellenstraße, Mittwoch, 04.11.2020, 13:50 Uhr

(jn)Infolge einer Auseinandersetzung vor einem Geschäft in Kriftel am Mittwoch, 04.11.2020, bei der ein 29-jähriger Mann verletzt worden ist, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Den Angaben des Geschädigten folgend kaufte er gegen 13:50 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Kapellenstraße ein, als es zu einem verbalen Disput mit einem bislang unbekannten Mann kam. Im weiteren Verlauf seien die beiden vor die Tür gegangen, wo ihm der Unbekannte gegen den Kopf geschlagen und ihn dann zu Boden geworfen haben soll. Im Anschluss sei der Schläger gemeinsam mit seiner Frau in einen weißen Smart gestiegen und davongefahren. Der 29-Jährige beschrieb den Täter als kräftig, etwa 1,75 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und mit einem dunkelgrünen Parka sowie einem roten Pullover bekleidet. Zudem habe er dunkle Haut, schwarze kurze Haare und einen Vollbart gehabt. Seine weibliche Begleitung sei etwas kleiner, gleichalt und schlank gewesen und soll ebenfalls dunkle Haut gehabt haben. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim ermittelt nun wegen Körperverletzung bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Diebe unterwegs, Kelkheim, Ruppertshain, Nacht zum 15.11.2020

(ho)In der Nacht zum vergangenen Sonntag waren im Bereich von Ruppertshain Diebe unterwegs. Aus einer Garage in der Eichkopfstraße stahlen die Unbekannten zwei hochwertige E-Bikes, mit denen sie sich zunächst entfernten. An einem weiteren Tatort in der Robert-Koch-Straße, wo die Täter ebenfalls aus einer Garage ein weiteres Mountainbike stahlen, wurden die beiden zuvor gestohlenen E-Bikes von der verständigten Polizei wieder aufgefunden. Auch das aus der Robert-Koch-Straße entwendete Mountainbike wurde dort zurückgelassen – aus welchem Grund ist bisher noch unklar. Etwa im gleichen Tatzeitraum kam es zu einem weiteren Diebstahl aus einer Garage in der Robert-Koch-Straße. Allerdings hatten es der oder die Täter dort nicht auf Fahrräder, sondern auf einen geparkten Opel Corsa abgesehen. Dieser wurde aus der Garage gefahren und entwendet. An dem grauen Wagen waren bis zuletzt die Kennzeichen MTK-I 537 angebracht. Ob die geschilderten Vorfälle in Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise dazu nimmt die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 entgegen.

Nach Unfall ausgestiegen und dann geflüchtet, Liederbach, Niederhofheim, Taunusstraße, 16.11.2020, gg. 02.10 Uhr

(ho)Zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall kam es in der vergangenen Nacht in der Taunusstraße in Niederhofheim. Etwa gegen 02.10 Uhr wurde ein Anwohner durch ein lautes Unfallgeräusch aus dem Schlaf gerissen. Als der Zeuge aus dem Fenster sah, bemerkte er einen Mann, der aus seinem Fahrzeug ausstieg, um einen offenbar durch den Unfall entstandenen Schaden zu begutachten. Doch anstatt den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, stieg der Mann wieder in seinen Wagen ein, gab Gas, krachte noch rückwärts gegen das Mauerwerk eines Gartenzaunes und fuhr davon. Zuvor war der Unfallverursacher der Spurenlage zufolge offenbar mit hoher Geschwindigkeit durch die Taunusstraße gefahren und hatte dabei die Kontrolle über den Wagen verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen am Straßenrand geparkten Audi, der wiederum gegen einen weiteren Audi geschoben wurde. Alleine an den geparkten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 7.500 Euro. Da der Zeuge weder zum Unfallverursacher noch zu dem flüchtigen Pkw Angaben machen konnte, werden weitere Hinweisgeber gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer (06190) 9360 – 45 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Hochheim, Altkönigstraße, 14.11.2020, zwischen 11.30 Uhr und 21.15 Uhr

(ho)Im Verlauf des vergangenen Samstags ist bei einem Verkehrsunfall in der Altkönigstraße in Hochheim, an einem geparkten BMW, ein Schaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro entstanden. Der Wagen war dort am Fahrbahnrand abgestellt und wurde mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei unter der Telefonnummer (06190) 9360 – 45 entgegen.