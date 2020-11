Mannheim: „CAVEMAN – Du sammeln, ich jagen!“ mit Martin Luding vom 04. bis 06. März 2022

Mannheim – Die ursprünglichen Termine von CAVEMAN (05. – 07. März 2021) müssen aufgrund der aktuellen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie leider ein weiteres Mal verschoben werden. Der Höhlenmensch Martin Luding wird nun vom 04. bis 06. März 2022 im Capitol Mannheim die Keule schwingen.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Mit CAVEMAN schrieb der Amerikaner Rob Becker das erfolgreichste Solo-Theaterstück in der Geschichte des Broadways. Nachdem CAVEMAN in den Vereinigten Staaten von einem Millionen-Publikum bejubelt wurde, feiert der moderne Höhlenmann weltweite Erfolge und begeistert seit Sommer 2000 auch in Deutschland alle, die eine Beziehung führen, führten oder führen wollen.

Termin: CAVEMAN – Du sammeln, ich jagen!

05.-07.03.2021, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim – VERSCHOBEN

04.-06.03.2022, 20 Uhr, Capitol Mannheim

Preise: ab 25,60 Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: 01806-570070 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf)

online unter www.tickets-direkt.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen

Informationen:

www.caveman.de

www.bb-promotion.com