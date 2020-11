Ludwigshafen: Stadtnotizen 13.11.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt, Andreas Rennig, findet am Freitag, 20. November 2020, von 10 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, statt.

Verschlag eines Wohnsitzlosen unter Brücke geräumt

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Mittwochnachmittag, 11. November 2020, das unzulässige Lager eines Wohnsitzlosen räumen lassen. Der Mann hatte sich unterhalb einer Brücke in der Nähe des Busbahnhofs einen Unterstand errichtet. Beim KVD-Einsatz gegen 14 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte zudem, dass der 58-Jährige ein offenes Feuer betrieb, wodurch die dortigen Gegenstände hätten in Brand geraten können. Nach Aufforderung des KVD löschte er das Feuer, weigerte sich zunächst, den Ort zu verlassen. Die Einsatzkräfte erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis, welchem er nachkam.

