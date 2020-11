Mannheim: „Welt-Frühgeborenen-Tag“ – Das Nationaltheater am 17. November 2020 erneut im Purpurlicht

Mannheim – Die Fassade des Nationaltheaters erstrahlt auch in diesem Jahr am »Welt-Frühgeborenen-Tag«, Donnerstag, 17. November 2020, von 16.30 bis 1 Uhr in Purpurlicht.

Damit schließt sich das Nationaltheater einer Initiative an, die weltbekannte Gebäude und Sehenswürdigkeiten in Purpur leuchten lässt, um auf die besondere Lebenssituation von Frühgeborenen hinzuweisen. Die Beteiligung des Nationaltheaters an der Illumination entstand auf Anregung des Elternkreises Frühgeborene und kranke Neugeborene Mannheim e.V. (www.fruehchen.de).

Der »Welt-Frühgeborenen-Tag« findet seit 2008 statt und verbindet mit der Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten rund um den Globus die Unterstützer der Initiative. Weitere Beteiligte in Mannheim sind in diesem Jahr der Rosengarten und das Universitätsklinikum. Außerdem unterstützt die MVV den Verein mit einer Leuchtanzeige am MVV-Hochhaus.