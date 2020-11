Einbruch in Oberursel, Oberursel, Maximilian-Kolbe-Straße,

Mittwoch, 04.11.2020, 17:45 Uhr bis 20:00 Uhr,

(pu)Am Mittwochabend brachen Unbekannte in ein Haus in Oberursel ein und entwendeten Gegenstände im Wert von geschätzten 300 Euro. Das Haus in der Maximilian-Kolbe-Straße war zwischen 17:45 Uhr und 20:00 Uhr unbeaufsichtigt, was unbekannte Täter nutzten, um ein Fenster aufzuhebeln und einzusteigen. Sie durchsuchten alle Räume und entwendeten ein elektronisches Gerät und eine Uhr. Anschließend verließen sie das Objekt wieder durch eine Terrassentür.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0.

Fahrrad vor Schule gestohlen, Bad Homburg, Jacobistraße, Mittwoch, 04.11.2020, 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr,

(pu)Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am Mittwoch zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr an einer Schule in der Jacobistraße in Bad Homburg. Dort hatte ein 11-jähriger Schüler sein Mountainbike auf einem dafür vorgesehenen Fahrradabstellplatz angeschlossen. Das Fahrradschloss war offensichtlich aufgebrochen worden, um das Fahrrad zu entwenden. Bei diesem handelt es sich um ein auffälliges Modell der Marke „Cube“ im Wert von etwa 400 Euro. Es hat eine Größe von 27 Zoll und ist in den Farben grau/silber gehalten. Das Fahrrad hat auffällige grüne Griffe und einen schwarzen Sattel. Es ist mit Beleuchtung ausgestattet. Außerdem befindet sich über dem hinteren Schutzblech ein Gepäckträger, was für Mountainbikes eher ungewöhnlich ist.

Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter 06172 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsunfall mit vier Beteiligten Fahrzeugen, Oberursel, Lahnstraße, Mittwoch, 04.11.2020, 13:45 Uhr,

(pu)Ein Leichtverletzter, vier beschädigte, teilweise nicht mehr fahrbereite Pkw und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, das ist die Bilanz eines Unfallgeschehens, das am Mittwochmittag durch eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin in Oberursel verursacht wurde. Die 59-jährige Autofahrerin war auf der Lahnstraße aus Richtung Dornbachstraße in Richtung Hohemarkstraße unterwegs gewesen. Dort soll sie Zeugenaussagen zufolge zunächst eine Mauer touchiert haben. Danach soll sie ihre Fahrt fortgesetzt haben und in den Gegenverkehr geraten sein, wobei sie mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 27-jährigen Autofahrers kollidierte. Dieser wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrt der 59-Jährigen endete letztendlich kurz vor der Kreuzung der Lahnstraße mit der Hohemarkstraße, wo es zum Zusammenstoß mit zwei weiteren Fahrzeugen kam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 11.000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der erste Verdacht nach möglichem Alkoholkonsum der Unfallverursacherin erhärtete sich durch einen Atemalkoholtest, welcher einen Wert von über zwei Promille ergab. Die Unfallfahrerin wurde deshalb anschließend einer Blutentnahme unterzogen.

Unfall mit Linienbus, Oberursel, Nassauer Straße, Mittwoch, 04.11.2020, 13:40 Uhr,

(pu)In der Nassauer Straße in Oberursel kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw, wobei die Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 13:40 Uhr musste die Fahrerin eines grauen BMW in der Nassauer Straße hinter einem an einer Bushaltestelle stehenden Linienbus halten. Aus bisher unbekannten Gründen gab die Frau plötzlich Gas und fuhr auf den Bus auf. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzten 18.000 Euro.