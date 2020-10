Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund der neusten Entwicklungen, der steigenden Infektionszahlen und der neusten „Lockdown light„-Maßnahmen muss leider und schweren Herzens auch der Weihnachtsmarkt 2020 in Neustadt an der Weinstraße (sowie der angedachte Weihnachtsrundweg) abgesagt werden.

Der Janosch-Adventskalender 2020 am Neustadter Rathaus kann wie geplant stattfinden. Darauf weist die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) hin.