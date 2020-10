Neustadt: Das Reparatur-Café Neustadt öffnet am 03. November 2020 bereits um 14 Uhr

Neustadt an der Weinstraße – Das Reparatur-Café Neustadt öffnet am Dienstag, 3. November 2020, bereits eine Stunde früher um 14 Uhr und schließt wie gewohnt um 18 Uhr.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter reagieren damit auf die große Nachfrage im Oktober, als erstmals in der 5-jährigen Geschichte eine Reihe von Bürgern unverrichteter Dinge wieder nach Haus geschickt werden mussten. Vom Verlauf am 3.11. hängt es ab, ob die folgende Öffnung am 1. Dezember ebenfalls um eine Stunde vorgezogen wird. Stets aktuell ist die Ansage unter der Telefonnummer 06321 – 9159829.

Im Reparatur-Café wird alles repariert, was in die Spitalbachstraße 32 (Gebäude neben der Stadtsparkasse) gebracht wird, egal ob Fahrräder, Küchenmaschinen, Werkzeug, elektronische Geräte oder Kleidung. Die reparierten Sachen müssen vor 18 Uhr wieder abgeholt werden, da das Reparatur-Café keine Lagermöglichkeit hat. Mit den Corona-Regelungen sind bei der Übergabe und der Rückgabe der Geräte Mund-Nasenschutz-Masken zu tragen.