Gemeinsame Presseerklärung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und des Polizeipräsidiums Mainz Drogendealer in Bad Kreuznach festgenommen

Am 11. Oktober 2020, um ca. 17.30 Uhr, wurde eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach auf einen Mann aufmerksam, welcher mit seiner Tochter am Bahnhof Bad Kreuznach unterwegs war. Schon aus einigen Metern Entfernung stellten die Beamten einen intensiven Marihuana Geruch fest. Der polizeilich bereits einschlägig bekannte 44-jährige Mann wurde kontrolliert, um den Grund für den Geruch aufzuklären. Mit der Tatsache konfrontiert räumte er ein, diverse verbotene Gegenstände mit sich zu führen.

Auf der Wache des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach wurden die Person und die mitgeführten Gegenstände durchsucht. Dabei wurden im Rucksack ein verbotenes Messer, eine verschweißte Packung mit ca. 200 Gramm Marihuana, eine Packung mit ca. 100 Gramm Amphetaminen, ca. 100 Ecstasy Tabletten sowie weitere kleine Verpackungen mit Marihuana und Amphetaminen festgestellt.

Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen und den Beamten der örtlich zuständigen Polizei in Bad Kreuznach übergeben. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat für Rauschgiftkriminalität der Kriminalinspektion Bad Kreuznach, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführt. Am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr wurde der Mann beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bad-Kreuznach vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen und der 44-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Am 13.10.2020 befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer gegen 08:30 Uhr mit seinem Opel Corsa die K37 von Daxweiler in Fahrtrichtung Warmsroth. In einer abschüssigen Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärten Ursachen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer am Fahrbahnrand stehenden Baumgruppe. Infolge der Kollision wurde der Fahrer in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die hinzukommenden Einsatzkräfte aus diesem geborgen werden. Der 20-Jährige wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht, an dem PKW entstand Totalschaden.

Einbruch

Eisenberg (ots) – Zwischen dem 09.10.20, 14:00 h und dem 12.10.20, 06:00 h wurde in der Siemensstraße in eine Firma eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen mehrere Scheiben ein und flexten eine Stahltür auf. Im Gebäude entwendeten die Täter mehrere Lötstäbe. Außerhalb des Gebäudes wurden diese ausgepackt und verladen.

Vandalen im Toilettenwaggon

Meisenheim (ots) – Am letzten Freitag 09.10.2020 sind Sachbeschädigungen im Toilettenwaggon am ehemaligen Bahnhof begangen worden. Zwischen 08:00 und 18:00 Uhr haben Unbekannte einen Metallschrank durch Feuer beschädigt, eine Toilettenpapierhalterung total verbogen und eine andere angezündet. Vermutlich hat durch das Feuer der an der Decke befindliche Feuermelder ausgelöst.

Dieser wurde hierauf mitgenommen. Der Toilettenwaggon wird an der Draisinenstrecke als öffentliche Toilette genutzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.