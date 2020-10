Rheinland-Pfalz: Pressekonferenz zur gemeinsamen Strategie von Land und Kommunen bei der Corona-Bekämpfung am 12. Oktober 2020

Mainz – Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen steigen auch in Rheinland-Pfalz stark an. In einigen Kreisen und der Landeshauptstadt ist die kritische Zahl von 50 Infizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten worden. Gemäß des Corona-Warn- und Aktionsplans haben die Kommunen Taskforces eingerichtet und gezielte, für die Region spezifische Schutzmaßnahmen vereinbart. In der gemeinsamen Schalte der Ministerpräsidentin mit den Kommunalen Spitzenverbänden und Vertretern der betroffenen Kommunen sollen die Erfahrungen ausgetauscht und Schwachstellen identifiziert werden.

Im Anschluss informieren Ministerpräsidentin Malu Dreyer,Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm und Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände über die aktuelle Lage.

Die Pressekonferenz findet statt am Montag, 12. Oktober 2020, 16.30 Uhr. Die Pressekonferenz wird auf Facebook live gestreamt unter https://www.facebook.com/landesregierungrheinlandpfalz.