Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 07.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 06.10.2020 gegen 19:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Neustadt in der Speyerdorfer Straße einen 60-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle wurde Atemalkohol festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab eine Konzentration von 1,05 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ein weiterer gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,46mg/l. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet, der 60-Jährige muss mit einem Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkten in Flensburg sowie 500 Euro Bußgeld rechnen.

Neustadt: Gefahrenstelle – Rinder an der B39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.10.2020 gegen 07:30 Uhr wurde die Polizei Neustadt informiert, dass Rinder entlang der B39 Höhe Sportplatz Geinsheim selbständig unterwegs waren. Bis zum Eintreffen des verantwortlichen Tierhalters wurde die Örtlichkeit durch die Polizeibeamten abgesichert.

Neustadt: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Neustadt/Weinstraße (ots) – Drei bislang unbekannte Jugendliche besprühten am 02.10.2020 gegen 17:00 Uhr eine Hausfassade in der Fröbelstraße mit schwarzer Farbe. Ein Zeuge beobachtete die beiden Personen und informierte die Polizei. Eine Person war ca. 14-15 Jahre alt, trug eine blaue Jacke und eine Strickmütze, die beiden anderen Mittäter trugen dunkle Kleidung und waren ebenfalls ca. 14 – 15 Jahre alt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 200 Euro.