Rheinland-Pfalz: Landeskommando Rheinland-Pfalz unter neuer Führung

Mainz – Mehr als sieben Jahre prägte Oberst Erwin Mattes die Geschicke des Landeskommandos Rheinland-Pfalz. Am 25. Oktober 2020 übergab der Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, Generalmajor Carsten Breuer, die Führungsverantwortung über das Landeskommando an Oberst Stefan Weber und verabschiedete Oberst Mattes in den Ruhestand.

Zahlreiche Repräsentanten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, der Bundeswehr und befreundeter Streitkräfte, darunter die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling sowie die Bundestagsabgeordnete Ursula Groden-Kranich wohnten dem feierlichen Appell auf der Zitadelle in Mainz bei.

Letztmals ließ Oberst Mattes vor den Gästen und angetretenen Soldaten seine Zeit im Landeskommando Revue passieren. Er bedankte sich bei „seinen“ aktiven Soldatinnen und Soldaten sowie Reservistinnen und Reservisten für ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Auch den zivilen Institutionen und Behörden im Bundesland sprach er seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus. Die zivil-militärische Zusammenarbeit in Rheinland-Pfalz habe auch unter Last funktioniert. „Ich scheide aus dem Kommando in dem Bewusstsein aus, dass das Landeskommando Rheinland-Pfalz gut aufgestellt ist, seinen Auftrag immer wenn es darauf ankam gut erfüllt hat und ich bin mir sicher, dass mein Nachfolger, Oberst Stefan Weber, diesen Weg erfolgreich weiterführen wird.“

Ministerpräsidentin Malu Dreyer dankte Oberst Mattes im Namen des Landes Rheinland-Pfalz für die jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Das Landeskommando und die Landesregierung haben in dieser Zeit zwei große Krisen bewältigt, die bis heute unsere Gesellschaft prägen und weiter prägen werden. Während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 waren Sie unser erster Ansprechpartner bei der Bundeswehr und haben dazu beigetragen, dass wir den Menschen eine erste Unterkunft in Deutschland anbieten konnten. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie haben Sie dafür gesorgt, dass die Kaserne in Germersheim als Quarantäne-Unterkunft bereitgestellt wurde und sich als verlässlicher Partner der Landesregierung gezeigt“, so die Ministerpräsidentin.

„Sie waren und sind das Gesicht der Bundeswehr hier im Bundesland“, fasste Generalmajor Carsten Breuer zusammen und würdigte Oberst Mattes herausragenden Beitrag zur Zivil-Militärischen Zusammenarbeit. Als Anerkennung dafür verlieh er dem scheidenden Kommandeur die Ehrennadel des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, eine herausragende Auszeichnung, gibt es bislang doch weniger als ein Dutzend Ehrennadelträger. Dem neuen Kommandeur, Oberst Stefan Weber, wünschte er alles Gute in seiner neuen Verwendung.