Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 24.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Erneut Betrugsversuche im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim / Weisenheim am Berg / Weisenheim am Sand (ots) – Am 23.09.2020 wurde ein 72-Jähriger aus Weisenheim am Sand von einer derzeit unbekannten männlichen Person, die sich als Neffe ausgab, angerufen. Im Rahmen des Anrufes bat der Unbekannte um Hilfe bezüglich des Kaufs einer Immobilie und um zeitnahe Übergabe eines Bargeldbetrages zur Durchführung des Immobiliengeschäfts. Der Geschädigte erkannte, dass es sich offenbar um eine Betrugsmasche handeln könnte und gab gegenüber dem Anrufer an, dass er über die Angelegenheit nachdenken müsse. Weitere Anrufe erfolgten darauf nicht – ein Schaden ist nicht entstanden.

Ebenfalls am 23.09.2020 wurde durch einen Anwohner aus Weisenheim am Berg mitgeteilt, dass soeben eine Person versucht habe, im Rahmen eines Haustürgeschäfts Teppiche zu verkaufen. Auch diesem kam die Art des Warenangebots suspekt vor, sodass auch hier letztendlich, aufgrund dessen, dass der Teppichverkäufer abgewiesen wurde, kein Schaden entstand.

Zeugenhinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Deidesheim: Nach einem Unfall geflüchtet

Deidesheim (ots) – Nach einem Unfall geflüchtet ist am Mittwoch, 23.09.2020, zwischen 10 und 15 Uhr in Deidesheim in der Bahnhofstraße ein bislang unbekannter Autofahrer. Vermutlich beim Ausparken blieb er an der Stoßstange eines grauen Mercedes GLA hängen. Um den Schaden, den die Polizei Haßloch auf 500 Euro schätzt, kümmerte er sich nicht und verließ die Unfallstelle. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Erfenstein: Wildunfall mit leicht verletzter Fahrerin

Erfenstein (ots) – Am 24.09.2020 gegen 06:50 Uhr kam es auf der L499 von Erfenstein in Richtung Frankeneck zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Autofahrerin einem Wildtier auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie fuhr in einer Linkskurve durch das Ausweichmanöver über die Gegenfahrbahn auf einen Hang und kam letztlich wieder auf der rechten Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin klagte anschließend über Schmerzen im Rückenbereich. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden (ca. 6000 Euro) und musste abgeschleppt werden. Um welches Wildtier es sich handelte, konnte bisher nicht geklärt werden.

Dackenheim: Verkehrsgefährdung durch rücksichtsloses Überholen

Dackenheim (ots) – Am 23.09.2020 gegen 09:55 Uhr befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin die B271 aus Kirchheim kommend in Richtung Herxheim/Berg. Hierbei wurde sie auf Höhe der Ortslage Dackenheim von einem weißen Kastenwagen überholt, der aufgrund entgegenkommenden Verkehrs stark abbremsen und unmittelbar vor dem PKW der Fahrzeugführerin einscheren musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Fahrzeugführerin selbst konnte einen Zusammenstoß mit dem Einscherenden ebenfalls nur durch eine Vollbremsung verhindern. Zeugen oder im Rahmen dieses Vorgangs weitere gefährdete Personen können sich unter Tel. 06322-963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung setzen.

Herxheim am Berg: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Herxheim am Berg (ots) – Am Abend des 23.09.2020, im Zeitraum von 20:00 bis 22:00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine stationäre Verkehrskontrolle in der Ortslage Herxheim/Berg durch. Hierbei wurde einer Fahrzeugführerin die Weiterfahrt präventiv untersagt, nachdem ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,48 Promille ergeben hatte.