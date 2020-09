Neustadt: Neustadt an der Weinstraße möchte Gastgeberin der Landesgartenschau 2026 werden

Neustadt an der Weinstraße – Bei Landesgartenschauen geht der Blick bewusst über das Thema der reinen Freiraumgestaltung hinaus und nutzt Synergien mit anderen Themen wie Ökologie, Artenschutz, Biodiversität, aber auch Klimaschutz und nachhaltigen Städtebau und Verkehrsentwicklung.

Themen, die bei der Stadt Neustadt an der Weinstraße einen hohen Stellenwert haben und im besonderen Maße entwickelt werden. Weiterhin befördern Landesgartenschauen aber auch Zukunftsthemen, wie den verantwortlichen Umgang mit Ressourcen, die Stärkung der Lebensqualität im direkten Wohnumfeld sowie die nachhaltige Entwicklung der austragenden Städte. Alles Gründe, warum die Stadt Neustadt an der Weinstraße unbedingt die Landesgartenschau 2026 in Neustadt an der Weinstraße ausrichten möchten.

Eigens für die Bewerbungsphase der Landesgartenschau Neustadt an der Weinstraße 2026 wurde in Zusammenarbeit mit der shapefruit AG aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Logo entwickelt. Dieses Logo möchten wir Ihnen heute präsentieren, zeitgleich mit unserer Projektwebsite lgs.neustadt.eu. Ab sofort findet man hier aktuelle Informationen, allgemeine Hintergrundinformationen, wichtige Termine und Veranstaltungen.

„Wir werden unsere Bürger und alle anderen Interessierten auf unserer Projektwebsite über die aktuellen Entwicklungen und Planungen rund um unsere Bewerbung zur Landes- gartenschau Neustadt an der Weinstraße 2026 auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus bietet die Webseite auch die Möglichkeit, Ideen, Anregungen und konstruktive Anmerkungen loszuwerden und man kann Teil der Community werden indem man sich für den Newsletter anmeldet, der in regelmäßigen Abständen die wichtigsten News direkt liefert.

„BÜRGERBETEILIGUNG wir bei uns GROß geschrieben“

In diesem Jahr erfordern besondere Umstände kreative und neue Wege. Erstmalig lädt die Stadtverwaltung Bürger und Interessierte zu unserem ersten Bar-Camp ein. Dieses findet am 30. September 2020 um 19 Uhr statt. Erleben Sie hier einen virtuellen Rundgang durch das angedachte Gelände für die Landesgartenschau. Tauschen Sie sich mit anderen Bürgern und Interessierten aus und bringen Sie Ihre Ideen ein! Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, bitten wir um eine Anmeldung per Mail an lgs2026@neustadt.eu. Zur Teilnahme werden eine Webcam und ein Mikro benötigt. Die Zugangsdaten erhalten Sie im Nachgang zur Anmeldung per Mail.

„Gehen Sie mit uns diesen neuen Weg – wir sind gespannt!“

Sollten Sie sich doch lieber live vor Ort den „Suchraum“ anschauen, bieten wir am 02. Oktober ab 14 Uhr ein klassisches Format an. Hier findet die erste Bürgerbeteiligung zur Bewerbung zur Landesgartenschau 2026 statt. Sie können in kleinen Gruppen das Gelände erkunden und sich informieren. Vor allem aber möchten wir diese Begehung nutzen, um Ideen, Vorschläge und Wünsche zum Thema Landesgartenschau seitens der Bürgerschaft zu sammeln. Treffpunkt ist am Parkplatz vor dem Sportgelände des VFL Neustadt in der Branchweilerhofstraße. Gemeinsam werden wir ca. 2,5 km zu Fuß zurücklegen.

„Aufgrund der Anforderungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung, bitten wir Interessierte, sich vorab anzumelden. Bitte nutzen Sie hierfür unser Anmeldeformular auf unserer Website lgs.neustadt.eu.“

Auf dem Gelände werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann überwiegend in Kleingruppen unterwegs sein. Hierfür ist der erforderliche Abstand zu ande- ren Personen einzuhalten bzw. eine Mund-Nasen-Bedeckung, sofern die Ein- haltung von Abständen nicht möglich ist, zu tragen.

„Wir wollen gemeinsam mit Ihnen unser Neustadt an der Weinstraße für die Zukunft aufstellen und freuen uns auf die Unterstützung, Anregungen und konstruktiven Ideen seitens unserer Bürger.“

Die ersten Beteiligungsformate passen nicht in Ihren Terminkalender? In Kürze wird auf der Website lgs.neustadt.eu ein entsprechendes Format für Ihre Anregungen und Wünsche bereitgestellt. Schauen Sie einfach immer mal wieder rein.

„Wir freuen uns darauf gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, die Landesgartenschau Neustadt an der Weinstraße 2026 zu uns nach Neustadt an der Weinstraße zu holen!“

Es gibt weitere Fragen zur Anmeldung oder anderen Themen rund um die Bewerbung zur Landesgartenschau 2026? Kontaktieren Sie uns per Mail lgs2026@neustadt.eu oder per Telefon unter 06321 855-1559.