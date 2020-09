Ludwigshafen: Stadtnotizen 15.09.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Online-Dialog und Bürgersprechstunde rund um die Zukunft der Hochstraßen und des Rathauses

Mit der Zukunft der Hochstraßen sowie des Rathauses beschäftigt sich der Stadtrat in einer Sondersitzung am kommenden Montag, 21. September 2020. Die Stadtverwaltung wird ausführlich über alle Vorhaben informieren, die verschiedenen Planungsstränge zusammenführen und das Gremium um Entscheidungen bitten. Sie betreffen unter anderem. den Ersatzneubau für die Pilzhochstraße oder die Zukunft des Rathauses. Damit verbunden sind Überlegungen der Stadtverwaltung, die Planungen für die Stadtstraße als Ersatz für die Hochstraße Nord zu optimieren.

Daran anschließend findet vom 22. September bis 8. Oktober ein Online-Dialog statt, bei dem Bürger ihre Fragen zur Gesamtplanung auf www.ludwigshafen-diskutiert.de stellen können. Die Fragen werden zeitnah und für alle Interessierten einsehbar von den Experten der Stadtverwaltung beantwortet. Zusätzlich zum Bürgerdialog lädt die Stadtverwaltung alle Interessierten zu einer Online-Sprechstunde am 1. Oktober ein. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr stehen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Baudezernent Alexander Thewalt, Kämmerer Andreas Schwarz und Experten der Stadtverwaltung Rede und Antwort zum aktuellen Sachstand. Bürger können per Live-Chat ihre Fragen an die Runde stellen. Diese werden dann direkt beantwortet. Komplexere Fragen werden in den Bürgerdialog mit aufgenommen und dann so schnell wie möglich beantwortet. Die Online-Sprechstunde findet ebenfalls auf www.ludwigshafen-diskutiert.de statt.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck freut sich über eine rege Teilnahme: „Es bewegt sich viel in Ludwigshafen. Es geht um die Hochstraße Süd, um die Hochstraße Nord beziehungsweise die Stadtstraße. Zudem steht die Zukunft des Rathauses und des Rathaus-Centers an. Wie bei den vergangenen Bürgerdialogen, freuen wir uns auch dieses Mal wieder über die Fragen der Bürger, die wir unmittelbar und transparent beantworten werden. Außerdem ermöglicht die Online-Sprechstunde einen direkten Draht zu den Experten der Stadtverwaltung. So sind alle Teilnehmer auf dem neuesten Stand und können sich selbst ein Bild zu den Gesamtplanungen machen.“

Musikschule bietet Schnupperstunden an

Im November starten neue Kurse im Elementarbereich an der Städtischen Musikschule, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3. Dazu finden Kurse der Musikalischen Früherziehung für Kinder von vier bis fünf Jahren dienstags in der Luitpoldschule in Friesenheim, mittwochs in der Kita Brückweg in Rheingönheim, der Astrid-Lindgren-Schule in Ruchheim und der Karl-Kreuter-Schule in Oggersheim/Melm sowie donnerstags in der Zentrale der Musikschule und der Niederfeldschule in der Gartenstadt statt. Die Eltern-Kind-Gruppe für Kinder ab zwölf Monaten trifft sich immer dienstags in der Zentrale der Musikschule.

Schon im September gibt es dazu Schnupperstunden, damit sich Kinder und Eltern rechtzeitig über das Angebot informieren können. Angeboten werden alle Schnupperstunden im Ballettsaal der Musikschule für die Eltern-Kind-Gruppe am Dienstag, 22. September, um 15 Uhr, für die Musikalische Früherziehung für den Kurs in der Karl-Kreuter-Schule am Dienstag, 29. September, um 15 Uhr, und für alle anderen Kurse der Musikalischen Früherziehung am Samstag, 26. September, jeweils um 15, 15.45 und 16.30 Uhr. Wegen der Regeln zur Coronapandemie ist die Teilnahme nur nach voriger Anmeldung unter Telefon 0621 504-2565 möglich.