Tätlichkeit auf offener Straße

Polizei sucht Geschädigten, Bad Homburg v. d. Höhe, Elisabethenstraße, 24.08.2020, gg. 08.45 Uhr (pa)Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagmorgen in der Bad Homburger Elisabethenstraße sucht die Polizei nach einem der Beteiligten. Gegen 08.45 Uhr meldeten Zeugen, dass im Bereich gegenüber einer Kita ein Radfahrer von einem anderen Mann – unter anderem mittels eines Regenschirmes – geschlagen sowie getreten werde. Vor Ort konnte die Polizei zwar den mutmaßlichen Angreifer – einen 45-jährigen Bad Homburger – ermitteln, jedoch hatte der Angegriffene sich bereits von der Örtlichkeit entfernt. Der geschädigte Radfahrer wird beschrieben als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 180cm groß, schlank und blond. Er habe kurze bunte Badeshorts getragen und ein gelbes Rennrad mit sich geführt. Er sowie mögliche noch nicht bekannte Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Einbrecher entwenden Getränke

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Kirdorfer Straße, 06.08.2020, 17.00 Uhr bis 24.08.2020, 17.00 Uhr (pa)Eine Pizzeria in Kirdorf wurde in den vergangenen Wochen von Einbrechern heimgesucht. Nachdem der Gastronomiebetrieb in der Kirdorfer Straße seit dem 06.08.2020 urlaubsbedingt geschlossen gewesen war, musste der Inhaber am Montag feststellen, dass jemand die Eingangstür aufgehebelt hatte. Im Inneren hatten die Täter einen verschlossenen Kühlschrank gewaltsam geöffnet und daraus Getränke im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Durch ihr gewaltsames Eindringen entstand zudem ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 an die Bad Homburger Kriminalpolizei zu wenden.

Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Usingen, Weilburger Straße, 24.08.2020, gg. 15.15 Uhr (pa)In Usingen ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Suzuki-Fahrer die Weilburger Straße aus Richtung Eschbacher Straße kommend in Fahrtrichtung Obergasse. Zu spät bemerkte der Mann, dass die Fahrerin eines vor ihm befindlichen Opel aufgrund einer roten Ampel anhielt. Der Suzuki prallte gegen das Heck des Opel und schob diesen auf einen davor haltenden Dacia auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 46-jährige Frau am Steuer des Opel eine leichte Verletzung zu. Der Gesamtschaden an den drei Pkw wird auf über 11.000 Euro geschätzt.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

L3041, zw. Lochmühle und Obernhain, 24.08.2020, gg. 15.40 Uhr (pa)Auf der Landesstraße 3041 zwischen Lochmühle und Obernhain kam es am Montagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Ein 54-jähriger Kradfahrer wollte gegen 15.40 Uhr von der B456 aus Richtung Bad Homburg kommend den Kreuzungsbereich der L3041 in Fahrtrichtung Wehrheim überqueren. Aufgrund eines Ausfalls der Ampelanlage wurde die Vorfahrt zu diesem Zeitpunkt durch die vorhandene Beschilderung geregelt. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah der 54-Jährige einen vorfahrtsberechtigten Skoda, der von rechts aus Richtung Köppern herannahte. Dessen ebenfalls 54 Jahre alter Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Motorrad nicht mehr verhindern. Der Pkw erfasste den Biker, wobei sich dieser Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Seine Suzuki musste mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Polizei kontrolliert zu Schulbeginn

Hochtaunuskreis, (pa)Zum Start des neuen Schuljahres führt die Polizei derzeit wieder verstärkt Verkehrskontrollen an Grundschulen im Kreisgebiet durch. In der vergangenen Woche wurden im Rahmen dieser Kontrollen 393 Fahrzeuge – davon 386 „Elterntaxis“ – kontrolliert und dabei insgesamt 46 Verstöße festgestellt. Die meisten davon waren im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bad Homburg festzustellen. Während sich an der Friedrich-Ebert-Schule sowie der Hölderlin-Schule die Anzahl der Gurt- und Parkverstöße noch im Rahmen hielt, wurden an der Seulberger Hardtwaldschule allein acht Verstöße bei den Rückhalteeinrichtungen, also bezüglich Gurt und Kindersitz, festgestellt. Im Dienstgebiet der Polizeistation Oberursel belief sich die Anzahl dieser Verstöße auf fünf an der Grundschule am Urselbach und vier an der Geschwister-Scholl-Schule in Steinbach. Im Dienstgebiet der Polizeistation Königstein war das Verhalten der Eltern in der vergangenen Kontrollwoche an den Grundschulen in Mammolshain, Schneidhain, Glashütten und Königstein als vorbildlich zu bezeichnen. Hier gab es kaum Grund zum polizeilichen Einschreiten. Auch im Dienstgebiet der Usinger Polizeistation konnten an den Grundschulen in Riedelbach, Usingen und Neu-Anspach keine nennenswerten Verstöße festgestellt werden. Lediglich im Bereich der Astrid-Lindgren-Grundschule in Usingen kam es aufgrund einer Baustelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit den dort auflaufenden „Elterntaxis“. Zusätzlich wurden in der vergangenen Woche Geschwindigkeitsmessungen rund um Grundschulen durchgeführt. Hier waren die Ergebnisse durchaus erfreulich. Von den insgesamt 614 gemessenen Fahrzeugen, waren lediglich 20 zu schnell unterwegs, wobei sich die Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit alle noch im Bereich eines Verwarnungsgeldes bewegten. In dieser Woche setzt die Polizei ihre Kontrollen fort, um die Sicherheit auf den Schulwegen zu erhöhen.