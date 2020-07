Frankfurt: Nach Streit um Handy festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – In der Nacht von Montag 20.07.2020 auf Dienstag eskalierte in der Taunusstraße ein Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde eine 38-jähriger Mann mit einem Messer verletzt. Die Polizei nahm einen 34-Jährigen fest. Auslöser des Streits war das Mobiltelefon des 38-Jährigen, welches ihm der 34-Jährige zuvor gestohlen hatte.

Beide Männer hielten sich gegen 23:45 Uhr in einem Kiosk in der Taunusstraße auf, als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte und den Beschuldigten daraufhin aufforderte, ihm das Handy wieder zurückzugeben. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten griff der Beschuldigte den Eigentümer des Handys mit einem Messer an und verletzte diesen am Arm.

Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, welche den bereits geflohenen Angreifer in der Moselstraße festnehmen konnte. In seiner Hosentasche fanden die Beamten das gestohlene Mobiltelefon des Geschädigten.

Der 34-Jährige der über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam nach seiner Festnahme in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Fechenheim: Lkw-Brand

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(fue) – Am Montag 20.07.2020 gegen 15.20 Uhr wurde der Polizei durch die Feuerwehr mitgeteilt, dass sich auf der Hanauer Landstraße/Höhe der Hausnummer 525, in stadtauswärtiger Richtung ein brennender Lkw befände.

Bei Eintreffen der Funkstreife stand der Mercedes-Abrollkipper bereits in hellen Flammen. Der Brand selbst dürfte durch einen technischen Defekt entstanden sein. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand aber eine starke Rauchentwicklung, weswegen die Hanauer Landstraße in stadtauswärtiger Richtung voll gesperrt werden musste.

Die Sperrung konnte gegen 16.20 Uhr wieder aufgehoben werden, es kam jedoch noch bis gegen 18.00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Der 54-jährige Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und wurde noch vor Ort behandelt und wieder entlassen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend EUR.

Frankfurt: Mülltonnenbrände in der Nacht – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht 21.07.2020 haben an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten im Stadtteil Preungesheim Mülltonnen gebrannt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 01.30 Uhr stand in der Straße An den Drei Steinen ein öffentlicher Mülleimer, an einem Mast angebracht, in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unmittelbar löschen.

Nur wenig später, kurz vor 02.00 Uhr, ging ein weiterer Notruf ein. In der Straße An der Wolfsweide brannten gleich mehrere Mülltonnen neben einem Kirchturm. Als die Feuerwehr und die Polizei vor Ort eintrafen, standen nicht nur die Mülltonnen, sondern ein angrenzender Zaun sowie ein Gebüsch in Vollbrand. Durch die Flammen wurde der Kirchturm in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr führte sofort Löscharbeiten durch.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der finanzielle Schaden beläuft sich nach bisherigem Kenntnisstand in dem ersten Fall auf einen niedrigen dreistelligen Betrag, im zweiten Fall auf mehrere tausend Euro. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht und was die Brandursache war, ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen und/oder dem/den Täter/n geben können, werden darum gebeten sich unter der Telefonnummer 069/755-51599 an die Kriminalpolizei oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

