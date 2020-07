Wabern-Hebel: Telefonbetrüger verspricht junger Frau Gewinn

(ots) – 16.07.2020, 10:25 Uhr – Donnerstagmorgen hat ein unbekannter Telefonbetrüger versucht, eine 28-jährigen Frau aus Hebel zu betrügen. Er stellte ihr einen Gewinn in Höhe von 23.000 Euro in Aussicht.

Die 28-Jährige wurde gegen 10:25 Uhr von einem Mann mit der Rufnummer: +49 39 8008001 angerufen. Er erzählte ihr, dass sie einen Audi A 3 im Wert von 23.000 Euro gewonnen habe. Bei einem Gewinnspiel habe sie angekreuzt, dass sie im Gewinnfall stattdessen Bargeld haben wolle. Der Gewinn solle nun persönlich in Anwesenheit eines Notares ausgezahlt werden. Die Angerufene solle lediglich, wenn sie ihren Gewinn in den Händen hält, für das Sicherheitsunternehmen 700 bis 900 Euro bezahlen. Die 28-Jährige schöpfte Verdacht, beendete das Gespräch und informierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…).

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Wabern-Uttershausen: Stahlschrank in Kieswerk geknackt

(ots) – 17.07.2020, 04:40 Uhr – Heute Morgen sind unbekannte Täter in ein Kieswerk in der Industriestraße eingebrochen und haben mehrere hundert Euro gestohlen.

Die Täter brachen eine Zugangstür zum Wiegeraum auf und durchwühlten hier alle Schränke und Schubladen. Anschließend brachen die Täter die Zugangstür zu weiteren Räumen auf. In einem dieser Räume befand sich ein großer Stahlschrank, den die Täter ebenfalls aufbrachen.

Hieraus entwendeten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen