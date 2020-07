Mannheim: Marcel Hofrath bleibt beim SVW

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit Außenverteidiger Marcel Hofrath verlängert. Der 27-Jährige hat bislang 49 Partien für die Blau-Schwarzen absolviert und dabei vier Treffer erzielt. Vier weitere Tore hat der Linksfuß vorbereitet.

„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Ich hatte bislang zwei tolle Jahre beim SVW und fühle mich hier sehr wohl, daher ist mir die Unterschrift sehr leicht gefallen. Ich hoffe, dass wir als Mannschaft an die letzten zwei erfolgreichen Spielzeiten anknüpfen können“, so Hofrath und fügt hinzu: „Zuletzt möchte ich mich noch bei den Fans für die wahnsinnige Unterstützung in den letzten zwei Jahren, vor allem in der schweren Coronazeit, bedanken.“

„Marcel ist mit seiner professionellen Einstellung, seiner Erfahrung und seiner Rolle in der Mannschaft, in unserer Planung ein wichtiger Baustein und ein Stabilitätsfaktor in unserer Defensive“, erklärt der Sportliche Leiter Jochen Kientz.

In der abgelaufenen Saison kam der gebürtige Düsseldorfer auf 27 Einsätze für den SVW.