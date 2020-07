Mannheim-Oststadt: Unfallflucht / Zeugen gesucht!

Mannheim-Oststadt (ots) – In der Zeit von Dienstagabend 18 Uhr bis

Mittwochmorgen 08:30 Uhr kam es beim Werderplatz vor einer Praxis zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei der ein dort geparkter schwarzer VW Passat durch ein

bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden ist. Es entstand Sachschaden in

Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten sich

unter der Rufnummer 0621/174-3310 mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt in

Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt: 86-jährige verursacht Verkehrsunfall beim Verlassen ihres Grundstückes

Mannheim-Oststadt (ots) – Eine 86-jährige Mannheimerin verursachte am

Mittwochmorgen gegen 10 Uhr beim Verlassen ihres Grundstückes Am Oberen

Luisenpark einen Verkehrsunfall. Beim Rückwärtsfahren mit ihrem Mercedes SL

kollidierte sie mit einem VW Golf, dessen 20-jährige Fahrerin in Richtung

Kolpingstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten in eine Werkstatt abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden

Fahrzeugen wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise

niemand.

Mannheim-Innenstadt: 16-Jähriger ausgeraubt / Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt derzeit

wegen eines Raubdelikts, das sich am Mittwochabend gegen 23:10 Uhr vor dem

Eingang des Anwesens U 1 ereignet haben soll.

Nach Angaben eines 16-Jährigen soll er dort von einer weiblichen Person

angesprochen worden sein, die ihm sexuelle Handlungen gegen Bezahlung angeboten

hatte. Nachdem der Junge dies abgelehnt habe, sei er von einer männlichen, etwa

30 Jahre alten Person in den Hausflur gezogen worden. Im Hausflur habe ihn eine

weitere männliche Person selben Alters festgehalten, woraufhin ihm ein

Bargeldbetrag in Höhe von 70 Euro aus seiner Geldbörse entwendet worden sein

soll. Anschließend seien die Männer in einer Wohnung des Anwesens verschwunden.

Nachdem der Jugendliche kurze Zeit später die Polizei verständigt hatte, wurde

die besagte Wohnung nach den Tatverdächtigen durchsucht. Es wurden vier Personen

vorläufig festgenommen, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Die mutmaßlichen

Tatverdächtigen wurden im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen u.a.

erkennungsdienstlich behandelt und wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Mannheim-Waldhof: In Wohnung eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots) – Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in eine Wohnung im

Stadtteil Waldhof ein. Die Einbrecher hatten zuvor an der Abschlußtür einer

Wohnung eines Anwesens in der Forlenstraße manipuliert. Dadurch konnte der

Wohnungsinhaber beim Verlassen seiner Wohnung am Mittwochmorgen, gegen sechs

Uhr, die Tür lediglich ins Schloss ziehen, aber nicht mehr abschließen. Als er

kurz vor 19 Uhr zurückkehrte, stand die Wohnungstür offen und ein Umschlag mit

Bargeld, das sich in einem Kuvert, das auf einem Schrank lag, war verschwunden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Kollision eines Streifenwagens auf Einsatzfahrt mit Straßenbahn

Mannheim-Oststadt (ots) – Im Rahmen einer Einsatzfahrt kam es in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag kurz vor Mitternacht zu einem Dienstunfall. Der

Streifenwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn stadteinwärts unterwegs war um

die Kollegen in der Innenstadt zu unterstützen, kollidierte mit der Straßenbahn

an der Kreuzung Augustaanlage / Schubertstraße. Bei dem Zusammenstoß blieben

sowohl der Straßenbahnführer als auch die drei anwesenden Fahrgäste unverletzt.

Die beiden Kollegen als auch ihre Diensthunde kamen mit leichten Blessuren

davon. Der Sachschaden konnte in der Summe noch nicht genau beziffert werden.

Die Unfallaufnahme wurde vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen.