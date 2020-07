Kreis Südliche Weinstraße: Ferienpass 2020 – Eintritte in Schwimmbäder

Landau – In den vergangenen Jahren konnte Kindern und Jugendlichen, die einen Ferienpass des Landkreises Südliche Weinstraße erworben hatten, während der Sommerferien jeweils zehn freie Eintritte in alle Schwimmbäder im Landkreis gewährt werden.

Der Verlauf der Covid-19 Pandemie und die damit verbundenen Hygieneschutzanforderungen haben dazu geführt, dass die Möglichkeit zur Öffnung und die dabei erforderlichen Betriebsabläufe in den Schwimmbädern erst kurz vor Beginn der anstehenden Sommerferien erkennbar wurden. Die Abläufe sollen – je nach Entwicklung der Pandemie – noch Anpassungen erfahren und erfordern schon jetzt eine anspruchsvolle Zugangssteuerung sowie ein hohes Maß an personellem Einsatz in den Schwimmbädern.

Der inhaltlichen Regelungen im Ferienpass wurden allerdings bereits Anfang des Jahres vereinbart und sodann der Pass gedruckt, wobei die folgende Entwicklung für den Bereich der Schwimmbäder überhaupt noch nicht erkennbar war.

Das Jugendamt bittet vor diesem Hintergrund alle Inhaber des Ferienpasses um Verständnis, wenn aufgrund der geltenden Hygiene- und Infektionsschutzauflagen ein zehnmaliger kostenloser Eintritt in diesem Jahr nicht in allen Schwimmbädern angeboten werden kann.

Vor dem Start der Sommerferien wird daher auf die aktuell geltenden Regelungen der Badbetreiber hingewiesen:

Für die Freibäder in Billigheim-Ingenheim, Maikammer, Edesheim und Offenbach kann der Ferienpass für den kostenlosen Zutritt in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nicht eingesetzt werden.

In den Freibädern in Bad Bergzabern, Steinfeld und Herxheim werden Inhabern mit dem Ferienpass bis zu zehn kostenlose Eintritte gewährt. Dabei sind allerdings die jeweils geltenden Anmelde- und Zutrittsbedingungen der Badbetreiber zu beachten. So muss beispielsweise im Waldfreibad Herxheim über die Homepage www.vg-herxheim.de im Onlineticketsystem ein Ticket vorab (kostenfrei) gebucht werden. Diese Tickets sind ab dem 4. Juli buchbar.

Aufgrund von baulichen Maßnahmen ist das Freibad Annweiler in dieser Saison geschlossen.

Das Jugendamt bittet um Verständnis für diese einschränkenden Regelungen und wünscht allen Kindern und Jugendlichen dennoch viel Freude bei der Wahrnehmung der vielfältigen Angebote des Ferienpasses. Freie Platzangebote können auf der Internetseite des Landkreises Südliche Weinstraße unter https://www.suedliche- weinstrasse.de/de/landkreis/jugend/frm/index.php eingesehen und gebucht werden.