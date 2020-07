Ludwigshafen: Verkehrskontrolle endet mit 12.000 EUR Bußgeld auf BAB 61

BAB 61, Gem. Ludwigshafen (ots) – Eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 12.000 Euro war das Ergebnis einer Verkehrskontrolle, die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Samstagmorgen, den 04.07.20 gegen 08:00 Uhr auf der BAB 61 in Richtung Norden, unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Ludwigshafen durchgeführt haben.

Die Polizisten hatten einen Mercedes Sprinter mit Anhänger mit moldauischer Zulassung kontrolliert. Während der Kontrolle der acht Insassen wurde festgestellt, dass es sich um eine gewerbliche Personenbeförderung handelte. Darüber hinaus wurden mit dem Anhänger zusätzlich auch noch gewerbliche Güter transportiert. Weder für die Personen- noch für die Güterbeförderung konnten der Fahrer und der Halter des Gespanns eine Lizenz vorweisen. Außerdem stellten die Beamten einen Verstoß gegen die Sozialvorschriften fest, da der Fahrer keinen Nachweis über die Lenk- und Ruhezeiten führte. Somit wurde die Weiterfahrt für mindestens neun Stunden untersagt, um eine angemessene Pause für den Fahrer zu gewährleisten.

Nach dem Güterkraftverkehrsgesetz wurde für den 37-jährigen Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4.000 Euro und für den mit im Fahrzeug befindlichen 51-jährigen Unternehmer von 8.000 Euro festgelegt. Da beide Personen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, bleibt die Weiterfahrt untersagt bis die 12.000 Euro als Sicherheit hinterlegt sind.