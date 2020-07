40-Jähriger fährt in Parkanlage

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Rathausstraße, Donnerstag, 02.07.2020, gg. 21:25

Uhr

(ka)Für große Aufregung sorgte am Donnerstagabend ein 40-Jähriger, der mit

seinem Auto den Park der Robert-Krekel-Anlage in Wiesbaden-Biebrich befuhr und

dabei auf eine Gruppe von Menschen zugefahren ist. Gegen 21.25 Uhr war der

40-jährige Autofahrer zunächst auf der Rathausstraße unterwegs, als er

anschließend in den für den Autoverkehr eigentlich nicht zugelassenen Park fuhr.

Er hielt dabei unvermittelt auf eine Gruppe von Menschen zu, weitere

umherstehende Passanten mussten ihm aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise

ausweichen. Der 40-Jährige stoppte sein Fahrzeug unmittelbar vor der Gruppe und

zielte anschließend, nach Aussage eines Zeugen, mit einer Schusswaffe auf die

Personengruppe. Weitere Zeugen des Geschehens versuchten den Autofahrer zu

überwältigen, woraufhin dieser jedoch über die Parkanlage auf die Rathausstraße

in Richtung Rheinufer flüchtete.

Aufgrund sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der 40-Jährige zeitnah

und widerstandslos in Mainz festgenommen werden. Eine Schusswaffe wurde von den

Einsatzkräften nicht aufgefunden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde bei

diesem Vorfall einer der eingreifenden Zeugen leicht an der Hand verletzt. Die

Hintergründe der Tat liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand im privaten

Bereich.

Augenzeugen des Sachverhaltes, die vor allem Angaben zum Gebrauch der

Schusswaffe oder deren Entsorgung auf der Flucht in Richtung Mainz machen

können, werden gebeten, das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 zu informieren.

Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 02.07.2020 Fahndungsmaßnahmen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – Ort: Wiesbaden, Lorcher Straße Zeit: Donnerstag, 02.07.2020,

18.30 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei und der Rettungsdienst in

die Lorcher Straße entsandt, da dort ein 25jähriger Mann aus Wiesbaden sich in

einem gesundheitlichen Ausnahmezustand befand. Noch vor Eintreffen der

Rettungskräfte flüchtete er zu Fuß in Richtung Homburger Straße. Die Polizei

leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, auch ein Polizeihubschrauber kam

zum Einsatz. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Nachtrag zu Auftragsnummer 4086580 Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 02.07.2020 Fahndungsmaßnahmen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – Der seit 18.30 Uhr gesuchte 25jährige Mann aus Wiesbaden

kehrte gegen 20.15 Uhr zu seiner Wohnanschrift zurück und konnte von

Polizeikräften in Empfang genommen werden. Er wurde zur weiteren Versorgung dem

Rettungsdienst übergeben.

Minderjährige schlagen 10-Jährigen, Wiesbaden, Blücherplatz, Dienstag, 30.06.2020, gg. 14:15 Uhr

(ka)Erst am gestrigen Donnerstag wurde gegenüber der Wiesbadener Polizei ein

Vorfall auf dem Kinderspielplatz am Blücherplatz gemeldet, bei dem ein

10-Jähriger am Dienstagnachmittag von unbekannten Tätern verletzt wurde. Am

Dienstag gegen 14.15 Uhr schlugen dabei mehrere minderjährige Täter den

10-Jährigen gegen seinen Hinterkopf und in den Bauch und flüchteten anschließend

unerkannt. Der Junge erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und klagte

anschließend über Schmerzen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit

Hinweisen zum Geschehen an das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer

(0611) 345-2610 zu wenden.

E-Bikes mit hohem Wert gestohlen, Wiesbaden, Kapellenstraße, Donnerstag, 02.07.2020 22:00 Uhr bis Freitag, 03.07.2020 03:00 Uhr

(ka)Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine

Garage in der Kapellenstraße ein und stahlen zwei hochpreisige E-Bikes im

Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Donnerstagnacht, 22.00 Uhr

bis zum Freitagmorgen, 03.00 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern in die

Garage einer 50-Jährigen einzudringen und die Fahrradschlösser zweier E-Bikes

mit Hilfe eines Bolzenschneiders aufzubrechen. Anschließend entwendeten sie die

hochpreisigen Fahrräder und konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Sofern es

Zeugen des Vorfalls und Hinweise auf die Täter geben sollte, können sich diese

an das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2450 wenden.

Schneller als das Blaulicht: Frau bringt Kind in Auto zur Welt, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Freitag, 03.07.2020, gg. 01:50 Uhr

(ka)Nicht mehr länger warten wollte ein Junge, der statt im Kreissaal lieber im

Auto der Mutter das Licht der Welt erblickt hat. Am frühen Freitagmorgen wurden

Rettungskräfte und Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache I zu einem

ungewöhnlichen Einsatz in die Kurt-Schumacher-Straße gerufen. Dort befand sich

ein Pkw auf einem Busstreifen, da die Wehen der werdenden Mutter eine

Weiterfahrt nicht mehr möglich machten. Unter Anleitung des Notarztes brachte

sie ihren Jungen im stehenden Fahrzeug auf die Welt und auch der Vater machte

aufgrund der fachmännischen Begleitung eine gute Figur, indem er anschließend

die Nabelschnur durchtrennte. Wie dem Einsatzbericht der eingesetzten, aber

nicht mehr benötigten Streifenkräfte zu entnehmen ist, erfreuen sich der Junge

und die frischgebackenen Eltern bester Gesundheit.

Drogen bei 25-Jährigem sichergestellt, Wiesbaden, Föhrer Straße, Donnerstag, 02.07.2020, gg. 16:00 Uhr

(ka)Bei einer Fahrzeugkontrolle und einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung

eines 25-Jährigen haben Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei rund 190g

Marihuana sowie weitere Utensilien sichergestellt. Am Donnerstagnachmittag wurde

gegen 16:00 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer einer Kontrolle in der Föhrer Straße

in Wiesbaden-Dotzheim unterzogen. Bereits im Zuge der Durchsuchung seines

Fahrzeugs konnten Marihuana sowie Plastiktütchen und eine Feinwaage

sichergestellt werden. Die daraufhin beim 25-Jährigen veranlasste

Wohnungsdurchsuchung brachte weitere berauschende Mittel und damit insgesamt

rund 190g Betäubungsmittel zum Vorschein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

leitete entsprechende Ermittlungen gegen den 25-Jährigen ein.

Rheingau-Taunus-Kreis

Unfall auf dem Leinpfad – Radfahrer flüchtet, Oestrich-Winkel, Fahrradweg, 02.07.2020, gg. 19.35 Uhr

(ho)Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern ist gestern Abend in

Oestrich-Winkel ein 54-jähriger Mann verletzt worden. Der andere

unfallbeteiligte Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die

Folgen seines Verhaltens zu kümmern. Beide Radfahrer waren auf dem Leinpfad aus

Richtung Eltville in Richtung Geisenheim unterwegs. In Höhe des Ortsausganges

von Oestrich-Winkel kam der 54-Jährige, mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers

des anderen Radlers, zu Fall und verletzte sich an einem Arm. Er musste

daraufhin in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher flüchtet

in Richtung Geisenheim und konnte nicht beschrieben werden. Hinweise zu dem

Unfall nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

entgegen.