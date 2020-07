Mannheim: Weltklasse-Akrobatik auf dem Maimarktgelände

Mannheim – Am Sonntag, 28. Juni 2020, gastierte der weltbekannte Circus Roncalli auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Bei der ausverkauften Show des CARStivals zeigten die Artisten, wie wunderbar Circus auch im Autokino funktionieren kann und gaben trotz Regen ihr Bestes.

Das bunt durchmischte Publikum auf dem Mannheimer Maimarkt konnte sich am Sonntagabend von den Akrobaten und Artisten regelrecht verzaubern lassen und fand sich in einer märchenhaften Zirkuswelt wieder. Die einzigartige Drive-In-Show hinterließ bei Jung und Alt ein Lächeln im Gesicht und sorgte für fantastische Erinnerungen. Der Regen tat dem keinen Abbruch: Trotz erschwerter Bedingungen zeigten die Künstler absolute Spitzenleistungen und auch die Sonne ließ sich zu Beginn der Show blicken. Traumhafte CARStival-Romantik war da garantiert.

Auch das Programm im nächsten Monat bleibt spannend. Im Autokino sind unter anderem die Oscar-Gewinner „Once Upon a Time in Hollywood“ (03.07.) und „A Star is Born“ (07.07.) sowie der Wohlfühl-Klassiker „Dirty Dancing“ (17.07.) zu sehen. Das Live-Programm wartet unterdessen mit Culcha Candela (01.07.), Die Pochers hier! (05. & 06.07.), Gentleman (09.07.), Haftbefehl (10.07.) und Schiller (24.07.) auf.

Open Air Lounges für Die Pochers hier! erhältlich

Nur wenige Minuten hat es gedauert, bis die erste Show der Pochers auf dem Mannheimer Maimarktgelände restlos ausverkauft war. Alle Fans, die unbedingt den ersten Termin wahrnehmen möchten, haben dazu jetzt die Gelegenheit: Rund 20 Open Air Lounges sind ab sofort im Vorverkauf.

Am 5. und 6. Juli bringen die Pochers ihr jüngstes „Baby“ auf die Bühne: In ihrem neuen Podcast „Die Pochers hier!“ erzählen Amira und Oliver Pocher aus ihrem Leben, was die Woche über bei ihnen passiert ist, was sie beschäftigt. Dabei versprechen sie die schonungslose Wahrheit – kein Wunder, dass der Podcast innerhalb von 48 Stunden auf Platz 2 der iTunes Charts kletterte.

Nach diesem sensationellen Podcast-Debüt sind die Pochers nun bereit, den Fans ihr Wochenupdate live in charmanter Autokino-Atmosphäre zu präsentieren. Wer sich das nicht entgehen lassen will, hat bei der bereits ausverkauften Show noch die Chance auf eine der begehrten Lounges, in der zwei bis vier Personen die Show unter freiem Himmel genießen können. Für die Zusatzshow sind noch wenige Restkarten für Autos sowie Open Air Lounges erhältlich.

