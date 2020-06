Regionaler Verkehrsdienst kontrolliert – Quads und Motorräder aus dem Verkehr gezogen

Bischoffen-Niederweidbach (ots) – Am Samstag 20.06.2020 kontrollierten Polizisten der Regionalen Verkehrsdienste Lahn-Dill und Marburg auf der Bundesstraße 255 auf der “Zollbuche” und auf der Landesstraße 3053 an der Zuführungsstrecke zum Aartalsee. Zwischen 12:30 Uhr und 17:30 kontrollierten die Beamten überwiegend Zweiräder.

Auf dem Streckenabschnitt der B255 von Gladenbach in Richtung der “Zollbuche” überwachten sie das bestehende Überholverbot. Zwei Motorradfahrer überholten gleich mehrere Autos und wurden auf der Zollbuche gestoppt. Auf beide Männer kommt nun ein Bußgeld von 70 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister zu.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 37 Zweiräder, 15 waren zu beanstanden.

Drei Motorradfahrer aus den Landkreisen Hersfeld-Rothenburg, Marburg-Biedenkopf und Gießen mussten ihre Zweiräder vor Ort stehen lassen. Alle hatten die Abgasanlagen verändert. Am auffallendsten und lautesten war ein Harley-Fahrer, der eine Zubehörabgasanlage, ohne die erforderliche Genehmigung, verbaut hatte.

Noch nicht zu sehen, jedoch deutlich zu hören waren drei Fahrzeuge in Höhe des “Aartal-Grills” die sich der Kontrollstelle näherten. Zwei der drei Quads verursachten einen exorbitanten Lärmpegel. Nach einer Standgeräuschmessung war ersichtlich, dass die jeweils eingetragenen Standgeräusche von 84 dB tatsächlich bis zu 106 dB betrugen. Die beiden aus Ehringshausen stammenden Fahrer mussten ihre Quads jeweils mit einem Abschleppdienst vom Aartalsee nach Hause transportieren lassen, da auch ihre Fahrt durch die Ordnungshüter beendet wurde. Durch die Veränderungen der Abgasanlagen erlöscht die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge.

Drei Zweiradveteranen aus Gießen kontrollierten die Verkehrspolizisten. Die drei Brüder, alle bereits um die 60 Jahre alt, spulen gemeinsam pro Jahr mehrere tausend Kilometer ab.

Die Brüder waren auf die am Tag zuvor (19.06.2020) angebrachten Präventionsbanner

“Du hast es in der Hand” aufmerksam geworden.

Die Drei zeigten sich begeistert von der Aktion und sind nun stolze Träger der Präventionsarmbänder.

Driedorf-Roth – Einbrüche aufgeklärt

In der Nacht von Dienstag (09.06.2020) auf Mittwoch (10.06.2020) brach ein Unbekannter in das Vereinsheim des “SC 1964 Roth” ein. Er hinterließ einen Schaden von rund 4.000 Euro und stahl eine Flasche Desinfektionsmittel. Bereits eine Nacht zuvor trieb der Dieb sein Unwesen in Roth. In der Rother Straße versuchte er einen Transporter aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte Hinweise zu dem dreisten Dieb geben. Aufgrund der handfesten Hinweise suchten die Kriminalpolizisten die Wohnung des in Herborn lebenden 21-jährigen Afghanen auf. In seiner Wohnung stellten die Ermittler weitere Beweismittel sicher. Der 21-Jährige befindet sich derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Er wird sich wegen zwei Fällen von Einbruchsdiebstählen verantworten müssen.

Mittenaar-Ballersbach – Radmuttern an Iveco gelöst

Irgendwann, zwischen dem 11.05.2020 und dem vergangenen Dienstag (23.06.2020), machten sich Unbekannte an einem Lkw in der Industriestraße zu schaffen. Der Iveco parkte auf einem frei zugänglichen Gelände. Offenbar haben Unbekannte die Radmuttern an einem Rad des MK13 gelöst. Die Herborner Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar -Niedergirmes – Handtasche gestohlen

In einem unbeobachteten Moment griff sich ein Unbekannter die Handtasche einer 16-Jährigen. Die aus Braunfels stammende Frau hatte die Tasche am Bahnhof hinter dem Forum abgestellt. Neben der Geldbörse befanden sich noch mehrere Karten und Kopfhörer in der Tasche. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Wer hat am Montag (22.06.2020) um 16:30 Uhr Beobachtungen gemacht?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels – Dieb stiehlt Uhr und Bargeld

Zwischen Mittwoch (17.06.2020), 14.00 Uhr und Freitag (19.06.2020), 08:00 Uhr verschaffte sich ein dreister Dieb Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Kaiser-Friedrich-Straße. Dort stahl er von einer Kommode Bargeld und eine Taschenuhr. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

