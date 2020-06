Ludwigshafen: Stadtnotizen

Ludwigshafen – 20.06.2020 – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Leitplanken zwischen L523, B9 und Anschluss zur A6 werden erneuert

Die Leitplanken zwischen der Anschlussstelle Pfingstweide, L523, und der Anschlussstelle B9 Ludwigshafen-Nord an die A6 werden ab Montag, 29. Juni 2020, in mehreren Bauabschnitten erneuert. Die Bauzeit ist mit circa zehn Wochen veranschlagt.

Für die Baumaßnahmen im Bereich des Knotens Nachtweide ist wegen der geringen Breite der Fahrbahnen eine zeitweise Sperrung einzelner Rampenfahrbahnen erforderlich. Der Verkehr muss dort kleinräumig umgeleitet werden. Für die Baudurchführung im Bereich der geradeaus führenden Strecken wird während der Bauarbeiten jeweils eine Fahrspur je Fahrtrichtung gesperrt, damit kann der Verkehr auf den Richtungsfahrbahnen ungestört einspurig fließen.

Die vorhandenen Schutzplanken sind aus den 1970-er Jahren, als die Straßen gebaut wurden und entsprechen nicht mehr den aktuell geforderten Eigenschaften an ein wirkungsvolles Schutzsystem. Außerdem sind sie am Ende ihrer Lebensdauer und zeigen deutliche Zeichen der Materialermüdung und Korrosion auf. Die vorhandenen Schutzplanken werden durch neue, den aktuell geltenden Richtlinien entsprechende und von der Bundesanstalt für Straßenwesen zugelassene Schutzplanken ersetzt.

Für die Maßnahme sind Gesamtkosten in Höhe von 1.5 Millionen Euro veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt gemäß den Regelungen der Vereinbarung mit dem Bund und dem Land Rheinland-Pfalz über den Unterhalt und Ausbau der B9 und der L523. Die Baukosten werden zu 100 Prozent vom Bund und vom Land Rheinland-Pfalz getragen.

Die entsprechenden Umleitungen für die jeweiligen Bauphasen werden beschildert. Generell ist während der gesamten Bauzeit mit Behinderungen zu rechnen. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.

Mastprüfungen an Ampelanlagen

Im Stadtgebiet Ludwigshafen werden von Montag, 22., bis Freitag, 26. Juni 2020, Maste der Lichtsignalanlagen routinemäßig auf ihre Standsicherheit überprüft. Es kann dadurch vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Der Bereich Tiefbau bittet für eventuelle Beeinträchtigungen um Verständnis.

Radarkontrollen für die Woche vom 22. Juni bis 28. Juni 2020

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 22. Juni: Edigheim, Oggersheim und Friesenheim; Dienstag, 23. Juni: Maudach, Mitte, und Nord; Mittwoch, 24. Juni: Ruchheim, Oggersheim und Süd; Donnerstag, 25. Juni: Friesenheim, Rheingönheim und Mundenheim; Freitag, 26. Juni: West, Süd und Oppau.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Sozialdezernentin Beate Steeg zieht mit Vorzimmer innerhalb des Stadthauses Nord um

Das Stadthaus Nord wird derzeit energetisch saniert, es erhält unter anderem neue Fenster. Aufgrund der Bauarbeiten wird Sozialdezernentin Beate Steeg am Donnerstag, 25. Juni 2020, mit den Mitarbeitern ihres Vorzimmers in ein Ausweichquartier ziehen. Während des Umzugs sind sowohl die Dezernentin selbst als auch ihre Mitarbeiter telefonisch und per E-Mail nur eingeschränkt erreichbar. Die Stadtverwaltung bittet hierfür um Verständnis.