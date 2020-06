Wer sich mit der Optimierung für Suchmaschinen, kurz SEO, auseinandersetzt, sorgt im Optimalfall für eine gute Google-Platzierung.

Somit erhöht er die Chance, dass User die eigene Webseite oder den Onlineshop finden. Mehr als 90 Prozent klicken nach einer Suche auf die ersten Ergebnisse. Das „Weiterklicken“ auf die zweite Seite erfolgt nur in den seltensten Fällen. Ebenso sind die Treffer, die sich weiter unten im Ergebnis der Suche befinden, für viele uninteressant. Es gilt also, eine Top-Platzierung zu erlangen.

Was ist SEO eigentlich?

Die „search engine optimization“ (SEO) bezeichnet Maßnahmen, die dafür sorgen, dass eine Webseite im „Natural Listing“, also in den unbezahlten Suchergebnissen, im organischen Suchmaschinenranking weit oben liegen. Die Optimierung für Suchmaschinen ist somit auch als Teilgebiet des Suchmaschinenmarketings bekannt. Dafür bedienen sich Online-Marketing-Spezialisten verschiedener Maßnahmen direkt auf den eigenen Seiten (OnPage Optimierung) sowie mit allen externen Faktoren (OffPage Optimierung). Während sich OnPage Maßnahmen auf die Inhalte und die Bedienbarkeit der eigenen Seite konzentrieren, meint OffPage Optimierung meistens das Platzieren von Backlinks auf Seiten, die nicht zur eigenen Website gehören.

Zur Basis guter Platzierungen bei Google und Co. gehört heute eine eingehende Analyse der eigenen Seite, der Marktsituation und der Wettbewerber. Aus Ihr leitet sich eine Strategie mit den passenden Inhalten samt Keywords (Suchbegriffen), technischen Updates sowie Veränderungen am Design der eigenen Webseite ab. Wer alles professionell umsetzt und stetig an den Feinheiten weiterarbeitet, wird dann von der Suchmaschine und natürlich von Suchenden, die in vielen Fällen Kunden werden sollen, gefunden. Es bleibt die Frage, wie viel Zeit Selbstständige in diese Arbeit investieren können und wollen, schließlich beginnt erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung erst, wenn das Verständnis dafür da ist und Strategie erarbeitet wurde.

Selbstverständlich kann man sich dem Thema persönlich annehmen. Jedoch ist es durchaus eine Überlegung wert, sich an einen externen Dienstleister wie https://www.arboro.de/ zu wenden, der sich darauf seit vielen Jahren spezialisiert. Die SEO-Agentur hilft mit nachhaltiger und professioneller Suchmaschinenoptimierung sowie Marketing Konzepten, erfolgreich zu sein. Von dem Angebot profitieren vor allem Onlineshop-Betreiber und erhöhen mit dem kompetenten Partner die Umsätze, wodurch die Investition in den externen Dienstleister schnell rentabel ist. Vorteilhaft ist außerdem, dass die Optimierung der Suchmaschine und viele weitere Stellschrauben umgesetzt werden, während man selbst Zeit für andere Projekte hat.

Um den Umsatz des Onlineshops zu steigern, setzt der zertifizierte Shopware Solution Partner allerdings nicht einzig auf Suchmaschinenoptimierung. Vielmehr betreut und unterstützt arboro die gesamten E-Commerce-Aktivitäten. Dabei wird jede Tätigkeit manuell ausgeführt, ohne dass Skripte und automatisierte Prozesse die Arbeit übernehmen. Hierzu steht ein Team von bestens ausgebildeten Suchmaschinenoptimieren bereit, um „einzigartige Inhalte für einzigartige Shops“ zu liefern.

Besonderes Augenmerk der SEO-Agentur liegt dabei auf den individuellen SEO-Strategien, die diese für Online-Shops bieten. Das betrifft die strukturellen, technischen sowie inhaltlichen Aspekte (OnPage-Optimierung). Doch ebenso geht es um Linkbuilding, also Verweise die zur Seite führen. Sogenannte Backlinks sind einer der wichtigsten Faktoren für das Ranking der Seite überhaupt (Offpage-Optimierung).

Wie schafft man es auf die Seite 1?

Eines vorab: nur mit kontinuierlicher Arbeit. Es reicht schlicht nicht aus, nur einige Keywords in einen Text zu setzen oder sie aneinanderzureihen. So bedarf es einer Marketing-Strategie, die sich auf mehrere Pfeiler stützt, um erfolgreich sein zu können. Hier kommt etwa besagte SEO-Agentur ins Spiel. Denn diese kümmert sich, je nach Absprache, vollumfänglich um Strategien, die Bedienung von Social-Media-Kanälen und vielem mehr. Somit wird Full-Service von der Shop-Erstellung bis hin zu Support und Wartung umfangreich unterstützt. arboro liefert ein ganzheitliches Konzept, das individuell auf den entsprechenden Shopware Shop zugeschnitten wird.

Wer das Ganze hingegen in Eigenregie angehen möchte, sollte wissen, dass die Seite 1 als Ziel nur mit Kontinuität sowie harter Arbeit zu erreichen ist. Die richtigen Keywords spielen dabei selbstverständlich eine Rolle. Doch ebenso geht es um die Überwachung der Erfolge. So müssen schlecht gelistete Keywords beispielsweise nachgearbeitet werden. Ein weiterer Faktor ist die Usability. Also wie schnell wird die Shop-Seite geladen, findet sich der Nutzer intuitiv zurecht oder springt er frühzeitig wieder ab? Können Nutzer die Seite ebenso komfortabel mit dem Handy oder Tablet nutzen?

All diese Dinge gilt es zu analysieren und entsprechend anzupassen. Ein professioneller Online-Shop kommt heute nicht mehr um maßgeschneiderte Content-Strategien und weitere Maßnahmen zur Optimierung herum. Zumindest nicht, wenn man nachhaltig erfolgreich sein will.