Mannheim: SHERLOCK HOLMES – „NEXT GENERATION – DAS MUSICAL“ am 06. Dezember 2022 im Rosengarten

Mannheim – Alle Akteure hatten der Tournee 2021 mit Tatendrang und Spannung entgegengesehen. Und auch viele Fans waren schon mit großer Vorfreude erfüllt. Aber leider erfordern die Umstände eine erneute Verschiebung der geplanten Tournee von „Sherlock Holmes – Next Generation – Das Musical“ in das Jahr 2022. So gastiert es neu am 06. Dezember 2022 im Rosengarten Mannheim (nicht 08.11.21). Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin!

Die Beteiligten haben sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Denn offenkundig scheint sich das Leben inzwischen wieder ein Stück weit zu normalisieren. Für eine Produktion von der Größe und Qualität des Musicals „Sherlock Holmes – Next Generation“ ist die Hoffnung auf ein Stück Normalität aber nicht ausreichend. Um das Musical ohne Einbußen in Qualität und Ausführung mit den beliebten Musical-Stars auf die (vielen) Bühnen zu bringen, ist Planungssicherheit erforderlich. Diese sehen Veranstalter und Produktion zum gegenwärtigen Zeitpunkt als nicht gegeben an. Die Unsicherheiten sind derzeit einfach noch zu groß und die Entwicklung in den nächsten Monaten nicht zu überschauen. Schließlich gilt es auch, der Verantwortung dem Publikum und den Ausrichtern gegenüber nachzukommen. Daher haben die Verantwortlichen sich schweren Herzens für eine erneute und letztmalige Verschiebung der Tournee entschieden.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: SHERLOCK HOLMES – NEXT GENERATION

Di, 06.12.2022, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

