Wie die Digitalisierung die Freizeit verändert

Die moderne Welt ist von Schnelllebigkeit und Digitalisierung geprägt. Fast überall um sich herum finden Menschen neue Wege, ihre Freizeit zu gestalten, denn wo man früher noch ins Kino gegangen ist oder sich mit Freunden in der Bar getroffen hat, kann man nun in den eigenen vier Wänden zwischen Tausenden an Filmen auswählen oder per FaceTime mit mehreren Freunden gleichzeitig sprechen. Was hat die Digitalisierung mit der Freizeit der Frankfurter, Mannhaimer und Mainzer gemacht?

Nicht nur die Region und Deutschland unterstehen einem Wandel. Die gesamte Welt hat sich in kurzer Zeit digitalisiert und scheint in vielen Fällen zum Greifen nah. TikToker, die Tausende an Kilometern weit weg wohnen und womöglich eine ganz andere Realität leben, können über das Handy ins eigene Wohnzimmer geholt werden. Das macht etwas mit der Bevölkerung.

Ein vollkommen veränderter Zugang zu Unterhaltung

Klar, mit dem Handy in der Tasche steht einem die ganze Welt offen. Informationen sind kinderleicht und in wenigen Sekunden verfügbar und Langeweile ist ein Konzept der Vergangenheit, zumindest in der Theorie. Das liegt unter anderem daran, dass Streaming-Dienste wie Netflix, YouTube und Spotify den konstanten Zugang zu Filmen, Serien und Musik ermöglichen und dass sie dabei sehr günstig sind.

Im Jahr 2023 nutzten etwa 1,16 Milliarden Menschen Streaming Dienste. Sie sind also nicht bloß ein Luxusgut weniger ausgewählter Länder sondern beschäftigen Menschen auf der ganzen Welt. Das gilt aber nicht nur für Filme.

Social Media und die konstante Interaktion miteinander

Tatsächlich verändern nämlich nicht nur Netflix und Co. den Alltag der Menschen in Deutschland, sondern vor allem Plattformen wie Instagram, TikTok und Facebook. Sie lassen Menschen miteinander kommunizieren, ohne dass sie dafür beieinander sein müssen. Sie gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie lassen Menschen Anteil am Leben anderer haben, indem sie ihnen ermöglichen, wie durch ein Fenster in ihr Leben zu schauen und ausgewählte Highlights zu sehen und mit ihnen zu interagieren.

Die Welt des Online Gamings

Im Jahr 2022 ist der Umsatz des Online Gaming Markts auf 159,3 Milliarden US Dollar angestiegen, eine unvorstellbare Zahl, vor allem im Angesicht der Tatsache, dass diese Plattformen vor wenigen Jahren noch gar nicht verfügbar waren. Stattdessen gibt es nun keine Einschränkung im Casino und man kann völlig ohne Probleme und voller Freude am Online Glücksspiel teilnehmen, ohne dafür sogar große Verifizierungen vornehmen zu müssen. Das Online Glücksspiel ist für viele Menschen eine großartige neue Freizeitbeschäftigung, die ihnen Freude und Nervenkitzel bringt.

Dieser Faktor macht das Online Glücksspiel umso attraktiver und sorgt dafür, dass die Online Casinos den traditionellen Spielhallen ordentlich Konkurrenz machen. In ihnen kann man schließlich vom Sofa aus spielen und muss sich weder besonders herausputzen noch weite Anfahrten auf sich nehmen, um Poker, Roulette, Black Jack und Co. zu spielen.

Neue Technologien ermöglichen neue Spiele

Die Online Casinos sind aber nicht die einzigen Freizeitaktivitäten, die aus dem Nichts heraus entstanden sind. Die Möglichkeiten, die durch Virtual Reality und Augmented Reality entstanden sind, bereichern die Freizeit auf immersive Art und Weise. Mit einem Headset ausgestattet können Spieler in wahre Traumwelten eintauchen und fantasievolle Monster bekämpfen oder Herausforderungen meistern.

Spezielle Spielzentren bieten die unterschiedlichsten Angebote an und da die Headsets immer günstiger werden, können sich viele Gamer die Ausstattung auch schon Zuhause leisten. So bereichert sie das Zocken auf vielseitige Art und Weise, was außerdem ein Grund dafür ist, der Markt in den letzten Jahren rasant gewachsen ist.

Shoppen geht nun auch von Zuhause aus

Selbst das Einkaufen ist mittlerweile so bequem wie man es sich nur vorstellen kann. Der E-Commerce wächst stetig und verändert den Konsum und das Verhalten der Kunden in vielen Hinsichten. Dabei sind es nicht nur Kleidungsstücke, die man online kaufen kann. Alle möglichen Gegenstände und Lebensmittel können inzwischen bis vor die Haustür geliefert werden und das oft ohne Zustellungskosten und in kürzester Zeit.

Es sind aber nicht nur physische Artikel, die online bestellt werden können. Digitale Fitnesspläne und Reisebuchungen lassen sich genau so buchen und geben Menschen die Möglichkeit auch ihre nicht digitalen Hobbys mit Hilfe der Digitalisierung zu bereichern. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz in dieser Branche 5,7 Billionen US Dollar, ein Zuwachs den auch die lokalen Geschäfte spüren. Sie müssen sich fortlaufend immer mehr anpassen um weiter bestehen zu können.

Sportkurse, digitale Kunst und das Lernen im Netz

Auch der Sport verlagert sich ins Internet. Plattformen wie Peloton helfen Menschen dabei, unkompliziert Sport zu machen, ohne dafür direkt ins Fitnessstudio gehen zu müssen. Virtuelle Fitnessangebote wurden im Jahr 2023 von mehr als 5 Millionen Menschen genutzt.

Was die Kunst angeht haben sich mit der Digitalisierung auch viele Veränderungen aufgetan. Mit Apps wie Photoshop, Procreate und Canva können künstlerisch veranlagte Menschen digital austoben und ganz neue Fähigkeiten erlernen. Die Kunst die dabei entsteht ist etwas ganz besonderes.

Spannend ist auch, dass sich viele Menschen im Netz weiterbilden. Dabei geht es nicht nur darum, spannendes Wissen über YouTube zu lernen oder zum Beispiel die umliegenden Dörfer auf Google Maps zu erkunden. Auch zertifizierte Weiterbildungen und ganze Studiengänge können im Netz abgeschlossen werden, denn Wissen ist wirklich in Massen zu haben.

All diese Freizeitaktivitäten haben das Leben der Menschen in und um Ludwigshafen, Mannheim, Worms und Germersheim verändert. Die neu zugänglichen und oft interaktiven Erfahrungen sind spannend und bereichert und faszinieren nicht nur junge Menschen sondern alle Generationen miteinander.