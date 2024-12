Prognosen für die 3. Liga 2024-25: Wer spielt um den Aufstieg, wer kämpft gegen den Abstieg?

Nach dem Abschluss der 3. Liga-Saison 2023-24, in der der 1. FC Ulm mit einem beeindruckenden Endspurt den Titel mit 77 Punkten errungen hat, steht uns auch in der Saison 2024-25 ein spannender Wettbewerb bevor. Letztes Jahr setzte Preußen Münster die Spitzenreiter unter Druck, während Mannschaften wie Jahn Regensburg und Dynamo Dresden mit ihrer Stabilität beeindruckten und auch dieses Jahr als heiße Aufstiegskandidaten gelten.

Laut den führenden Experten zur 3. Liga 2024/25 scheint die Situation ziemlich klar zu sein, mit Dresden auf dem Weg zum Sieg. Allerdings ist die Lage deutlich komplexer. In den folgenden Zeilen folgt eine umfassende Analyse der Situation.

Die Favoriten für den Aufstieg

Dynamo Dresden: Die Stärke des Traditionsvereins

Nach dem vierten Platz in der vergangenen Saison zählt Dynamo Dresden sicherlich zu den Favoriten auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Das Team hat eine stabile Basis beibehalten und bringt die nötige Erfahrung und das Selbstverständnis eines Topvereins mit, um in dieser Saison eine führende Rolle zu spielen. Dynamo Dresden ist entschlossen, in die zweite Liga zurückzukehren, und die Erwartungen sind hoch. Mit einer Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern könnten sie in diesem Jahr den ersehnten Sprung schaffen.

Saarbrücken und Sandhausen: Der Kampf um die Spitze

Diese beiden Mannschaften zeigten bereits letztes Jahr Konstanz: Saarbrücken beendete die Saison auf dem fünften Platz mit 60 Punkten, Sandhausen folgte auf Platz acht mit 56 Punkten. Beide Teams sind gut aufgestellt und könnten mit einem aktiven Transfersommer und einer soliden Basis den nächsten Schritt machen. Besonders Saarbrücken hat große Ambitionen und könnte, sofern die Konstanz stimmt, zu einer der Überraschungen der Saison werden.

Energie Cottbus und Wiesbaden: Die Überraschungen auf dem Vormarsch

Teams wie Cottbus und Wiesbaden haben sich in den letzten Jahren in den oberen Tabellenregionen etabliert und werden auch in dieser Saison als Mitfavoriten gehandelt. Beide Clubs haben in der letzten Saison eine solide Grundlage geschaffen und könnten mit den richtigen Verstärkungen um den direkten Aufstieg mitspielen.

Mannschaften im Rennen um die Playoff-Plätze

Aue und Ingolstadt: Bereit für die zweite Chance

Erzgebirge Aue und Ingolstadt sind zwei Teams, die trotz einiger Schwierigkeiten in der letzten Saison über das Potenzial verfügen, in den Aufstiegs-Playoffs mitzuspielen. Mit jeweils 60 Punkten haben beide Clubs Erfahrung in der 2. Bundesliga und könnten als „Außenseiter“ überraschen – vorausgesetzt, sie vermeiden die Formschwankungen, die sie letztes Jahr zurückhielten.

1860 München und Rostock: Nicht zu unterschätzen

1860 München und Rostock sind feste Größen in der oberen Hälfte der 3. Liga. Auch wenn sie nicht unbedingt zu den absoluten Aufstiegsfavoriten zählen, besitzen sie das Potenzial, um in den Kampf um die Playoff-Plätze einzugreifen. Beide Teams haben eine solide Grundlage aus erfahrenen Spielern und könnten mit den richtigen Verstärkungen eine wichtige Rolle spielen.

Die Abstiegskandidaten

Viktoria Köln und Waldhof Mannheim: Der Kampf um den Klassenerhalt

Für Viktoria Köln und Waldhof Mannheim wird der Klassenerhalt voraussichtlich das Hauptziel sein. In der letzten Saison mussten beide Mannschaften hart kämpfen, um den Abstiegsplätzen zu entgehen, und auch in der neuen Spielzeit könnten sie sich erneut in diesen Gefilden wiederfinden – vor allem, wenn es ihnen nicht gelingt, ein stabiles Gleichgewicht zwischen Angriff und Abwehr herzustellen.

Hallescher und Duisburg: Auf der Suche nach Stabilität

Hallescher und Duisburg hatten beide eine schwierige letzte Saison, in der Duisburg auf Platz 19 und Hallescher auf Platz 17 landeten. Der Kampf gegen den Abstieg wird für beide Teams oberste Priorität haben. Ohne einen starken Transfermarkt oder grundlegende Verbesserungen im Spielstil werden diese beiden Mannschaften vermutlich bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Saisonprognose

Auf Basis der bisherigen Ergebnisse und der Investitionen der Teams ist ein intensiver Aufstiegskampf zu erwarten, bei dem Dynamo Dresden und Saarbrücken als Favoriten starten, gefolgt von Sandhausen und Cottbus. Auch die Playoff-Plätze sind hart umkämpft: Aue und Ingolstadt könnten sich einen Platz sichern, wenn sie in dieser Saison konstanter auftreten als im letzten Jahr.

Am Tabellenende gelten Duisburg und Hallescher als die abstiegsgefährdetsten Teams, während Viktoria Köln und Waldhof Mannheim voraussichtlich um den vorletzten Platz kämpfen müssen, der den direkten Abstieg bedeutet.