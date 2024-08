Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Autofahrer berauscht und ohne Sicherheitsgurt

Bad Bergzabern (ots)

Am heutigen Vormittag, 16.08.2024, wurde in der Weinstraße der Fahrer eines Opel Zafira kontrolliert, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Verlauf der Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Test bestätigte den Verdacht auf Drogenbeeinflussung des Autofahrers.

Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Mann greift Polizeibeamte mit Holzlatte an

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, 16.08.2024, gegen 06:30 Uhr, erschien ein 58-jähriger Mann bei der Polizei Bad Bergzabern und klagte über Schmerzen, lehnte jedoch eine Fahrt mit dem verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus ab.

Wenige Minuten später erschien der Mann erneut. Dieses Mal hatte er eine Holzlatte dabei.

Er zog mit den Worten, die Holzlatte gegen Personen einsetzen zu wollen, in Richtung Weinstraße davon. Auf Höhe der Kettengasse wurde er gegen 07:20 Uhr, festgestellt. Beim Erblicken der Polizeibeamten ging er auf diese zu, bedrohte die Beamten mit der erhobenen Holzlatte.

Noch bevor der Mann einen Schaden anrichten konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen ihn wird ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

kostspieliger Ausflug

Ein 78-jähriger Südpfälzer wollte am Mittag des 15.08.2024 mit seinem PKW einen Ausflug nach Burrweiler unternehmen und verfuhr sich dabei. Er landete schließlich auf einem Waldweg in der Nähe des Orensfels und fuhr sich dort fest. Die Gefahrenstelle wurde bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes durch die Polizei abgesichert.

Kirrweiler – Wild ausgewichen

Eine 31 Jahre alte Autofahrerin erschrak gestern Abend (14.08.2024, 21.30 Uhr) auf der L 515 zwischen Kirrweiler und Duttweiler, als ein Reh die Fahrbahn querte. Sie versuchte, dem Tier auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem angrenzenden Weinberg. Neben wirtschaftlichem Totalschaden an ihrem Fahrzeug verursachte sie erheblichen Flurschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 25.000 Euro.

B10/A65 – Alkoholisierter Trucker

Verkehrsteilnehmer teilten mit, dass auf der B10 bei Landau ein Sattelzug mit nordosteuropäischer Zulassung mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten und dass es bei der Anschlussstelle LD-Nord zu einer „Spiegelberührung“ mit einem entgegenkommenden LKW gekommen sei. Der auffällige Sattelzugfahrer hatte anschließend die B10 in Richtung A65 (Fahrtrichtung Karlsruhe) verlassen, wo er bei Landau-Zentrum einen weiteren Sattelzugfahrer zu einem Ausweichmanöver nötigte. Der auffällige Fahrer konnte an der AS Rohrbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass dieser unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alko-Test ergab 2,6 Promille, weshalb er sich zur Blutprobe qualifizierte. Seine Fahrerlaubnis, Ladepapiere und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Eine Sicherheitsleistung wurde einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des LKW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben zu melden.

Radfahrer wird schwer verletzt – Dunkler Kastenwagen flüchtet Zeugen gesucht!

Am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 13:15 Uhr, kam es auf der K25, am Heidebrunnenhof bei Oberotterbach, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 57-jähriger Radfahrer befuhr einen Feldweg aus Richtung Haftelhof kommend und wollte die K 25 überqueren. Hierbei wurde der Radfahrer von einem in Richtung Oberotterbach fahrenden dunklen Kastenwagen erfasst und landete im Gebüsch.

Der Radfahrer blieb schwerverletzt liegen. Der Fahrer des dunklen Kastenwagens setzte seine Fahrt in Richtung Oberotterbach fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Fahrzeug müsste vorne rechts beschädigt sein.

Neben dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Wer Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen dunklen Kastenwagen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

St. Martin – Schockanrufe

Erschrocken wurde gestern (13.08.2024) zur Mittagszeit ein 86 Jahre alter Mann bei einem Anruf, bei dem eine Frau geschrien und geweint hatte und gleich darauf ein Mann die Gesprächsführung übernahm. Als dieser Geld forderte, beendet der 86-Jährige umgehend das Telefonat und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige. Kurz danach meldeten sich vermutlich die gleichen Ganoven bei einem 85-Jährigen mit der gleichen Masche. Auch dieser reagierte schnell und informierte die Polizei. Mit einem „Schockanruf“ wollen Betrüger das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten erschleichen und sie unter Duck setzen. Kriminelle wollen erreichen, dass die Angerufenen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herausgeben. Beenden Sie solche Anrufe umgehend und schalten Sie die Polizei ein. Die Ermittlungen laufen.

Großfischlingen – Funkenflug durch umgestürzten Baum

Infolge des einsetzenden Unwetters mit starken Windböen wurde am Dienstagabend (13.08.2024, 21.24 Uhr) im Bereich der Unterstraße ein Baum entwurzelt, welcher auf eine Stromleitung kippte. Hierbei entstand Funkenflug, weshalb die Feuerwehr und die Pfalzwerke zum Einsatz kamen. Mit vereinten Kräften wurde die Gefahrenstelle beseitigt.

Kirrweiler – Rotte Wildscheine quert die Fahrbahn

Zu einem Wildunfall auf der L 515 kam es am Dienstagabend (13.08.2024, 22.43 Uhr) kurz nach Ortsausgang Kirrweiler in Richtung Duttweiler, als eine Rotte Wildscheine die Fahrbahn querte. Hierbei wurde ein Schwarzkittel erwischt, welcher allerdings nach dem Zusammenstoß flüchtete. Am Fahrzeug des 29 Jahren alten Autofahrers kam es zu leichten Beschädigungen im Frontbereich. Bei plötzlichem Wildwechsel sollte kein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr vollzogen werden, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall sollte der Polizei gemeldet werden.

Durchfahrtsverbot kontrolliert

Klingenmünster (ots)

Am Dienstagvormittag, 13.08.2024, wurde aufgrund einer Vollsperrung der Weinstraße wegen des Abrisses eines Kirchturms, das Durchfahrtsverbot um den Baustellenbereich, kontrolliert. Innerhalb von drei Stunden missachteten 20 Verkehrsteilnehmer das Durchfahrtsverbot und wurden mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert.