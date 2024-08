Speyer- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin die Paul-Egell-Straße aus Richtung der Lindenstraße kommend. Die Fahrerin wurde von der tief stehenden Sonne kurzzeitig geblendet und verzog das Lenkrad nach rechts. Hierbei kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Da eines der Fahrzeuge mittels Kran abgeschleppt werden musste, wurde die Paul-Egell-Straße kurzzeitig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 17.500 Euro.

Speyer- Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen

Am Donnerstag wurden Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Wormser Straße und Roßmarktstraße eingerichtet. Die Kontrollen fanden mit dem Schwerpunkt auf dem Fahrradverkehr statt. Hierbei konnten sieben Verstöße von Radfahrern geahndet werden, welche entgegen der Einbahnstraße fuhren. Von 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr wurden Geschwindigkeitsmessungen in der Burgstraße durchgeführt. Hierbei überschritten lediglich zwei Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Im Rahmen einer weiteren Geschwindigkeitsmessung in der Stockholmer Straße von 12:15 Uhr bis 13:45 Uhr wurden elf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 101 km/h gemessen. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden drei Ordnungswidrigkeiten wegen nicht getragenen Sicherheitsgurten, ein Handyverstoß und ein Verstoß wegen eines acht Monate abgelaufenen TÜVs aufgenommen.

Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – 4 Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer und Baden-Württemberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwoch (14.08.2024) vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Durchsuchungsbeschlüsse an fünf Wohnanschriften im Rhein-Pfalz-Kreis, in Speyer und in Baden-Württemberg. Den Maßnahmen gingen mehrere Monate andauernde intensive und umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen voraus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurden gegen zwei dringend Tatverdächtige Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Die zwei 27-Jährigen wurden bei den Durchsuchungsmaßnahmen verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaftbefehle in Vollzug setzte. Außerdem wurden ein 35-Jähriger und ein 36-Jähriger vorläufig festgenommen, da sich auf Grund der Durchsuchungsergebnisse auch gegen sie der dringende Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ergab. Beide Tatverdächtige wurden ebenfalls dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle. Alle vier Tatverdächtigen kamen in Justizvollzugsanstalten.

Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Tatverdächtigen seit mehreren Jahren in großen Mengen mit Marihuana handeln.

Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel, verschiedene Betäubungsmittel (u.a. ca. 700 Gramm Haschisch und Marihuana sowie mehrere Kilogramm chemische Substanzen zur Herstellung synthetischer Drogen) und mehrere Smartphones, Computer und Speichermedien sichergestellt.

Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie Experten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz beteiligt.

Speyer- 54-jähriger Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Am Dienstag, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße ein Arbeitsunfall bei dem ein 54-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Im Rahmen eines Entladevorgangs mittels Ladekran stürzte ein Wassertank von einem LKW hinab und traf den 54-Jährigen im Kopfbereich. Dieser erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht. Die genauen Umstände des Unfalls sind Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen.

Speyer- Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet

Am Dienstag wurden durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 11:20 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Straße Im Erlich überwacht. Gemessen wurden hier ca. 30 Fahrzeuge, wovon lediglich zwei Verkehrsteilnehmer mit gemessenen 42 km/h zu schnell unterwegs waren. Von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr fanden Geschwindigkeitsmessungen in der Fritz-Ober-Straße statt. Von ca. 50 gemessenen Fahrzeugen, fuhren drei Pkw-Fahrer zu schnell. Bei erlaubten 30 km/h lag der höchste gemessene Wert bei 52 km/h. Neben den fünf Geschwindigkeitsverstößen verwarnten die Beamten zwei Pkw-Fahrer wegen eines nicht getragenen Sicherheitsgurtes. Zudem wurden bei einem Fahrzeug nachträgliche Veränderungen festgestellt, sodass die Betriebserlaubnis des Pkws erloschen ist.