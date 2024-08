Am Steuer eingeschlafen, Unfall verursacht

Am gestrigen Donnerstag, 15.08.2024, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die L530 aus Dannstadt in Richtung Mutterstadt. Auf der Brücke über die A61 schlief er kurzzeitig ein (Sekundenschlaf) und geriet dabei nach links auf die Gegenfahrbahn. Da glücklicherweise kein Gegenverkehr kam, stieß er gegen die Leitplanke links, wachte davon auf und lenkte ruckartig nach rechts. Dort stieß er ebenfalls gegen die Leitplanke und kam zum Stehen. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3.500 EUR. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Beindersheim – Täterfestnahme nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl

Am 15.08.2024 wurde zunächst gegen 05.10 Uhr in der Lindenstraße und gegen 05.50 Uhr in der Fohlenweide ein versuchter Wohnungseinbruch gemeldet. Beide Male wurde dies durch die Bewohner bemerkt und der Täter flüchtete. Gegen 07.00 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer eine augenscheinlich betrunkene männliche Person gemeldet, welche auf der L 453 zwischen Heßheim und Frankenthal laufen würde. Durch die eingesetzte Streife wurde ein 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen und kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich, aufgrund der guten Personenbeschreibung der beiden Geschädigten der versuchten Wohnungseinbrüche, augenscheinlich um den Täter handelt. Weiterhin wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl aus Heidelberg besteht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und bezüglich der beiden versuchten Wohnungseinbrüche ein Strafverfahren eingeleitet, sowie aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er aufgrund des bestehenden Haftbefehls in die JVA Mannheim verbracht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen

Die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am gestrigen Mittwoch, 14.08.2024, zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine Kontrollstelle wurde von 09:00 Uhr bis 10:20 Uhr Höhe Campinggebiet Auf der Au durchgeführt. Die Zweite zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr auf der K30 Höhe Bauschuttdeponie Schifferstadt. Insgesamt konnten 15 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt und geahndet werden. Die höchste Geschwindigkeitsübertretung konnte mit 98 Km/h bei erlaubten 70 Km/h gemessen werden. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 150 EUR und ein Punkt. Bei den Kontrollen konnten ebenso die verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons und ein nicht angelegter Sicherheitsgurt geahndet werden.

Entwendeter Motorroller aufgefunden // Eigentümer gesucht

Am 14.08.2024, wurden im Zeitraum 14:00 Uhr bis 17:00, Uhr zwei Motorroller hinter einem markant gelben Wertstoffcontainer im hinteren Bereich des Parkplatzes Lambsheimer Weiher abgestellt. Drei Helme wurden ebenfalls zurückgelassen. Einer der Roller konnte als Diebesgut identifiziert und an den Eigentümer überstellt werden. Der zweite Roller – weißer Peugeot, ohne Kennzeichen – konnte bisher keiner Tat zugeordnet werden. Dieser Roller wurde zwecks Eigentumssicherung sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de und pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Am Dienstag, den 13.08.2024, gegen 09:55 Uhr, befuhr eine 65-jährige Autofahrerin die L524 von Mutterstadt in Fahrtrichtung Schifferstadt. Am Kreisverkehr zur Waldstraße musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was der hinter ihr befindliche 35-jährige Autofahrer zu spät bemerkte und gegen das Auto der Frau stieß. Die 65-Jährige klagte über Kopf- und Nackenschmerzen, benötigte aber keine medizinische Versorgung vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.