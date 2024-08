Einbruch in Keller – Wer kann Hinweise geben?

In der Zeit vom 12.08.2024, 20 Uhr, bis zum 15.08.2024, 22 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schanzstraße ein. Aus dem Keller wurden mehrere Spielekonsolen, ein PC und Kleidung gestohlen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Brennender Roller – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Freitag (16.08.2024) wurde die Polizei kurz nach Mitternacht zu einem brennenden Roller auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe der Friedrich-Ebert-Halle gerufen. Ermittlungen ergaben, dass der Roller kurz zuvor in der St.-Gallus-Straße gestohlen wurde. Warum der Roller in Brand geriet, ist noch unklar.

Zeugen die Hinweise zu dem Diebstahl in der St.-Gallus-Straße oder dem Brand auf dem Wirtschaftsweg geben können, werden gebeten sich Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mehrere Diebstähle – Zeugen gesucht

Am 15.08.2024, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr, stahl ein Unbekannter in der Edigheimer Straße aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen jeweils ein Handy und außerdem aus einem Lottogeschäft zwei Tüten Tabak. Der Mann wurde bei den Taten beobachtet.

Er wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, circa 1,70-1,80 m groß, mit kurzen blonden Haaren oder einer Glatze und sehr schlank. Der Täter war mit einem auffälligen neongrünen T- Shirt und einer schwarzen kurzen Hose bekleidet gewesen.

Können Sie Hinweise zu dem Täter geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Vier berauschte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Bei Verkehrskontrollen am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag stellten Polizeikräfte vier drogenbeeinflusste E-Scooter-Fahrer fest.

Am Donnerstagmorgen (15.08.2024, gegen 10:30 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte in der Bgm.-Grünzweig-Straße einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Urintest verlief positiv auf THC.

Am frühen Freitagmorgen (16.08.2024, gegen 2:30 Uhr) wurde ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Konrad-Adenauer-Brücke kontrolliert. Der Fahrer zeigte Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Er gab zu, vor der Fahrt Marihuana geraucht zu haben.

Rund 30 Minuten später kontrollierten Polizeikräfte zwei weitere E-Scooter-Fahrer, eine 21-Jährige und einen 30-Jährigen, ebenfalls auf der Konrad-Adenauer-Brücke. Bei dem 30-Jährigen verlief ein Urintest positiv auf Opium, Methamphetamin und THC. Bei der 21-Jährigen verlief der Test positiv auf THC.

Allen vier Fahrern wurden in einer Polizeidienststelle Blutproben zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung entnommen.

E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beim Thema Alkohol und Drogen gelten die gleichen Regeln wie beim Autofahren. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Flüchtiger Unfallverursacher dank Zeugen ermittelt

Am Donnerstagabend (15.08.2024, gegen 18 Uhr) fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto in der Rheingönheimer gegen ein geparktes Auto. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen konnten sich das Kennzeichen des 22-Jährigen merken und alarmierten die Polizei. Polizeikräfte trafen den Fahrer zu Hause an. Der 22-Jährige zeigte Anzeichen auf eine Drogen- und Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,16 Promille. Außerdem räumte er ein, Marihuana konsumiert zu haben. Um die genaue Drogen- und Alkoholbeeinflussung festzustellen, wurde dem Mann in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Roller gestohlen – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 14.08., 23:20 Uhr, bis zum 15.08.2024, 11 Uhr, stahlen Unbekannte einen Roller der Marke Peugeot in der Georg-Herwegh-Straße. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kommunalpolitiker von Unbekanntem an Schulter gestoßen – Zeugen gesucht

Am Donnerstag (15.08.2024) beobachte ein Kommunalpolitiker der Stadt Ludwigshafen gegen 10:45 Uhr im Bereich des Zedwitzparks drei unbekannte Männer, die eine Spülmaschine und eine Matratze trugen. Da der Politiker befürchtete, dass die Männer die Gegenstände illegal entsorgen könnten, sprach er diese mehrfach an und folgte ihnen fußläufig. Daraufhin stieß einer der Unbekannten den Politiker gegen die Schulter, so dass dieser Schmerzen verspürte. Anschließend verließen die Männer den Bereich.

Gegen den unbekannten Tatverdächtigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Er wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 35 Jahre alt

ca. 1,80 m groß

kurze, schwarze Haare

Bart

bekleidet mit kurzer, weißer Hose und weißem T-Shirt, mit breiten blau-roten Streifen

im Schulter- und oberen Rückenbereich

im Schulter- und oberen Rückenbereich trug Sandalen

Begleiter 1: ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm, schlank, graue Jogginghose mit breitem schwarzem seitlichem Streifen im Oberschenkelbreich, schwarzes T-Shirt, weiße Turnschuhe, kurze dunkle Haare

Begleiter 2: ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm, schlank, kurze knielange Jeans, graues T-Shirt, graue Turnschuhe, kurze dunkle Haare

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Unbekannten nicht mehr angetroffen werden. Jedoch wurden die Spülmaschine und die Matratze tatsächlich illegal in der Rheingönheimer Straße zwischen der Straße Am Hofgut und der Mundenheimer Straße entsorgt.

Der Kommunalpolitiker wurde leicht verletzt und vor Ort dem Rettungsdienst übergeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen:

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer hat die drei Unbekannten beobachtet und kann Hinweise zu

diesen Personen geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Gestohlener Roller sichergestellt

Der in der Zeit vom 12.08. – 13.08.2024 in der Wredestraße gestohlene Roller der Marke Honda (s. unsere Pressemeldung vom 14.08.2024: https://s.rlp.de/Brv72Xu ) wurde bei einem Polizeieinsatz sichergestellt. Die Polizei wurde am Mittag des 14.08.2024 zu einem Streit zwischen einem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen in die Pfingstweide gerufen. Der 16-Jährige hatte den 18-Jährigen geschlagen. Der Grund des Streites ist unklar. Der 16-Jährige flüchtete nach dem Schlag zu Fuß und ließ den gestohlenen Roller zurück. Der Roller konnte zwischenzeitlich an seinen Eigentümer ausgehändigt werden.

Vorsicht vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Am Dienstagabend erhielt ein 68-Jähriger einen vermeintlichen Warnhinweis von Microsoft auf seinen PC. Hier wurde ihm eine Telefonnummer angezeigt. Der Mann rief die angezeigte Nummer an und bekam direkt einen Rückruf von einer ausländischen Nummer. Der 68-Jährige erlaubte dem Mann fernzugriff auf seinen PC. Als der falsche Microsoft-Mitarbeiter ihn nach seinen Kontodaten fragte, erkannte er die Betrugsmasche und legte auf. Der Angerufene ließ vorsichtshalber umgehend sein Bankkonto sperren. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es noch zu keiner Abbuchung.

Immer wieder kommt es zu betrügerischen Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der PC sei virenverseucht oder gesperrt.

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten

Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst

auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast

ausschließlich per E-Mail.

Einbruch in Lagerhalle – Wer kann Hinweise geben?

In der Rheinhorststraße brachen Unbekannte in der Zeit vom 13.08., 18 Uhr, bis zum 14.08.2024, 14 Uhr, in eine Lagerhalle ein. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Einbruchsschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Auto – Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Zeit vom 13.08.2024, 16 Uhr, bis zum 14.08.2024, 11 Uhr, in ein geparktes Auto in der Carl-Clemm-Straße ein. Aus dem weißen Chevrolet Spark wurden ein Hut und etwas Kleingeld gestohlen. Der durch den Einbruch entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Gestohlenes Fahrrad dank Tracking-Gerät wieder aufgefunden

In der Zeit von Mittwochmittag (13.08.2024) bis Donnerstagmittag (14.08.2024) wurden zwei Fahrräder eines Mannes im Münschbuschweg gestohlen. Die Fahrräder waren auf einem Fahrradanhänger eines Wohnmobils angeschlossen. Der Eigentümer konnte mit einem Tracking-Gerät eines der Fahrräder in einer Wohnung im Stadtteil Hemshof orten und informierte die Polizei. Das geortete Fahrrad wurde bei einem 38-Jährigen in der Wohnung aufgefunden. Der 38-Jährige gab an, dass gestohlene Fahrrad auf der Straße von einem unbekannten Mann gekauft zu haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Das zweite gestohlene Fahrrad konnte nicht aufgefunden werden.

Zeugen, die den Diebstahl im Münschbuschweg beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeieinsatz nach Häuslicher Gewalt

Die Polizei wurde am Donnerstagmorgen zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Süd gerufen, da dort eine Frau um Hilfe rufen würde. In der beschriebenen Wohnung trafen die alarmierten Polizeikräfte auf einen aggressiven 50-jährigen Mann, der zuvor mehrfach seine Lebensgefährtin geschlagen und mit einem Messer bedroht hatte. Der Mann war weiter aggressiv und konnte erst nach Androhung des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) gefesselt werden. Er beleidigte die Polizeibeamten mehrfach während des Einsatzes. Der 50-Jährige wurde mit zur Polizeidienststelle genommen. Da er alkoholisiert war, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen, um seine Schuldfähigkeit festzustellen. Gegen den Mann wurde ein Kontakt- und Näherungsverbot ausgesprochen.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Ansprechpartner und Hilfsorganisationen in Ludwigshafen finden Sie hier: https://s.rlp.de/CRC14.

In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110!

Zwei Roller gestohlen – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 13.08., 18 Uhr, bis zum 14.08.2024, 10 Uhr, stahlen Unbekannte in der Pfalzgrafenstraße einen Roller der Marke Peugeot. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.800 Euro.

Ein weiterer Roller der Marke Peugeot wurde am 14.08.2024 in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19 Uhr Fontanestraße gestohlen. Der Schaden in diesem Fall wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Haben Sie eine der Taten beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um ihr Zweirad vor Diebstahl zu schützen:

Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einem verschlossenen Raum

ab. Wenn Sie Ihr Zweirad im Freien abstellen müssen, suchen Sie eine

belebte Gegend und einen gut beleuchteten Abstellplatz.

Weitere Informationen zum Thema sowie den Info-Flyer „Räder richtig sichern“ finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Beim Einbruch gestört – Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag (13.08.2024), gegen 14:30 Uhr, wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Weinbietstraße auf Geräusche aufmerksam. Als sie nachschaute, sah sie zwei vermummte Personen, die gerade dabei waren ihre Terrassentür aufzubrechen. Als die Einbrecher die Frau bemerkten, flüchteten sie durch den Garten in Richtung Kaiserwörthdamm. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die beiden flüchtenden Täter wurden als männlich, schlank und dunkel gekleidet beschrieben.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise auf die Täter geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Erneut mehrere Rollerdiebstähle

Am Dienstag wurden der Polizei Ludwigshafen insgesamt fünf Rollerdiebstähle gemeldet.

In der Zeit vom 12.08.2024, 15 Uhr, bis zum 13.08.2024, 6 Uhr, stahlen Unbekannte einen Roller der Marke Honda in der Wredestraße.

In der gleichen Zeit wurden in der Mundenheimer Straße zwei Roller gestohlen. Beide Roller wurden in der Nähe wieder aufgefunden. Ein Roller wurde durch den/die unbekannten Täter beschädigt.

Ein weiterer Roller wurde in der Zeit vom 12.08.2024, 18 Uhr, bis zum 13.08.2024, 7:30 Uhr, in der Lenaustraße gestohlen.

Zu einem versuchten Diebstahl kam es in der Zeit vom 12.08.2024, 21:30 Uhr, bis zum 13.08.2024, 12:00 Uhr, in der Moskauer Straße. Hier wurde das Schloss des Rollers beschädigt.

Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um ihr Zweirad vor Diebstahl zu schützen:

Vorsicht vor Betrug am Telefon

Am Dienstagnachmittag (13.08.2024) erhielt eine 65-jährige Ludwigshafenerin einen verdächtigen Anruf. Der Anrufer gab an, dass das PayPal-Konto der 65-Jährigen gehackt wurde und forderte sie auf, eine App für einen Fernzugriff auf ihr Handy zu laden. Der Anrufer gab an, mehrere Fake-Einkäufe durchführen zu müssen, um den Hacker ausfindig zu machen. Der Betrüger tätigte Einkäufe in Höhe von rund 3.500 Euro. Als die 65-Jährige dies bemerkte informierte sie PayPal und ließ ihr Konto sperren. Ob der Frau ein Schaden entstanden ist, ist noch unklar.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf!

Das ist nicht unhöflich.

Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter

Am Dienstagabend (13.08.2024), gegen 19:25 Uhr, stießen ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 60-jähriger Fahrradfahrer zusammen. Beide fuhren in gleicher Richtung auf der Straße Im Zinkig. Als sie gleichzeitig an einem Hindernis vorbeifahren wollten, kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Vorsicht vor falschen Handwerkern

Bereits vor rund 1 Woche war ein falscher Handwerker in der Wohnung einer Seniorin in der Budapester Straße. Der Handwerker kam unangekündigt und wollte angeblich etwas an der Heizung austauschen. Er schaute sich in der Wohnung der Seniorin um und verlangte 600 Euro von dieser. Die Zahlung verweigerte die Frau und der Handwerker ging wieder. Erst im Nachhinein stellte sie fest, dass ihre EC-Karte und Schmuck gestohlen wurden.

Den Handwerker beschrieb die Frau als: ca. 1,75 m, schlank mit dunklen Haaren.

Wenn Sie Hinweise zu dem Mann geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Am späten Dienstagabend (13.08.2024, gegen 22:30 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte auf dem Berliner Platz einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Opiate. Dem 21-Jährigen wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Aus gegenebem Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Für E-Scooter-Fahrer gelten beim Thema Alkohol und Drogen die gleichen Regeln wie bei Autofahrern.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 10.08.2024, 16 Uhr, bis zum 12.08.2024, 16 Uhr, brachen Unbekannte in der Dhauner Straße ein geparktes Auto auf. Aus dem Auto wurde diverses Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.700 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autofahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (13.08.2024, gegen 5 Uhr) wurde ein 32-jähriger Autofahrer leicht verletzt. An der Kreuzung Zollhofstraße/Bahnhofstraße missachtete ein 49-jähriger Autofahrer die Vorfahrt des 32-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.