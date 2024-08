Germersheim: Die Polizei-News

Zigarettenautomat aufgesprengt

Am frühen Freitagmorgen, gegen 00:30 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein aufgesprengter Zigarettenautomat im Römerweg in Germersheim gemeldet. Ein 42-jähriger Germersheimer hatte 4 männliche Personen nach einem lauten Knall beobachtet, wie diese noch Zigarettenschachteln aus dem Automaten entnahmen und vom Boden aufsammelten. Als diese den Zeugen bemerkten flüchteten sie und konnten im Nachgang durch die eingesetzten Beamten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Vermutlich sprengten die Täter den Automaten mittels eines Böllers auf. Die Höhe des Sachschadens am Zigarettenautomaten ist noch nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mit Axt in Haus eingedrungen

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Filchnerstraße in Germersheim gemeldet. Ein 37-jähriger Mann aus Speyer schlug mit einer im Garten aufgefundenen Axt die Tür am Wohnhaus seiner Eltern ein und begab sich ins Innere des Hauses. Dort konnte er durch die eingesetzten Beamten angetroffen und festgenommen werden. Die Eltern befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und stand zudem vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik verbracht. An der Tür des Hauses entstand Sachschaden.

Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeikräfte

Bellheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 0:20 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Randalierer am Bahnhof in Bellheim gemeldet. Ein 18-Jähriger aus Germersheim konnte angetroffen und in einem Gespräch zunächst beruhigt werden. Beim Eintreffen seiner 17-jährigen Freundin aus Bellheim rastete der Mann plötzlich aus und versuchte die Polizisten zu schlagen, weshalb er gefesselt werden musste. Er spukte mehrfach in den Streifenwagen und versuchte diesen durch Tritte zu beschädigen. Außerdem wurden die Polizisten lautstark durch ihn mehrfach bedroht und beleidigt. Seine Freundin versuchte zu ihm zu gelangen und schlug hierfür einer Polizistin mehrfach auf den Arm, sodass sie ebenfalls gefesselt werden musste. Beide wurden in hinzugerufene Rettungswägen verbracht und aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands in eine psychiatrische Klinik gebracht. Durch die Angriffe wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt.

Gegen den 18-Jährigen und die 17-Jährige wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt!

Betrunken Auto gefahren

Bellheim (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 14:55 Uhr erhielt die Polizei Germersheim Hinweise bezüglich einer Fahrt unter Alkoholeinfluss eines 57-Jährigen aus Bellheim. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift einer Kontrolle unterzogen werden, wobei ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,21 Promille ergab. Der Mann bestätigte mit dem Fahrzeug zuvor gefahren zu sein, allerdings hätte er erst nach der Fahrt Alkohol konsumiert. Zur Überprüfung seiner Behauptungen wurden zwei Blutproben entnommen und der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

