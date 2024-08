Polizeilicher Einsatz nach „Swatting“

Worms (ots) – Unbekannter Täter löste am gestrigen Nachmittag mittels einer

E-Mail, welche dem Phänomen „Swatting“ zuzuordnen ist, einen polizeilichen

Einsatz in der Wormser Innenstadt (Nord) aus. Aufgrund der damit einhergehenden

Verständigung anderer Behörden, entfaltete der Einsatz eine hohe öffentliche

Aufmerksamkeit. Bei dem Phänomen handelt es sich um eine Straftat, welche nach

§145 StGB – Mißbrauch von Notrufen – strafbewehrt ist.

Räuberischer Diebstahl z.N. eines 14-Jährigen

Worms-Pfeddersheim (ots) – Am 15.08.2024 kam es zwischen 17:00 und 18:00 Uhr zu

einem räuberischen Diebstahl in Worms Pfeddersheim in der Unterführung zwischen

der Odenwaldstr. und der Pfiffligheimerstr. Hierbei entriss ein bislang

unbekannter Beschuldigter einem 14-Jährigen seinen mitgeführten Rucksack,

nachdem die beiden gemeinsam spazieren gingen. Weiterhin schubste er ihn zu

Boden und schlug und trat mehrfach auf ihn ein, bevor er mit den beiden

Rucksäcken des 14-Jährigen in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 17-20 Jahre alt, ca. 182 cm groß,

blonde, kurz rasierte Haare, auffälliges, längliches Muttermal neben dem Auge,

muskulöse Statur, weißes T-Shirt mit buntem Tiger-Aufdruck und lange

Adidas-Sporthose.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben kann oder die Tat gesehen hat, wird

gebeten sich bei der PI Worms, Tel: 06241/852-0, piworms@polizei.rlp.de oder

über das Hinweisportal auf der Homepage der Polizei zu melden.

Straßenverkehrsgefährdung auf der B9 Höhe Flugplatz Worms

Worms-B9 (ots) – Am 14.08.2024 gegen 14:44 Uhr befuhr ein 42-jähriger PKW-Fahrer

unmittelbar hinter einer 58-jährigen PKW-Fahrerin die B9 in Fahrtrichtung Worms.

Kurz hinter der Anschlussstelle Flugplatz wurde die zulässige

Höchstgeschwindigkeit aufgrund einer Baustelle auf 60 km/h reduziert. Die 02

bremse daher ab, während der 42-Jährige eine Vollbremsung vollzog, mit dem

Fahrzeug nach rechts steuerte und die Kontrolle über seinen PKW verlor. Er

kollidierte sodann mit dem PKW der 58-Jährigen, sodass erheblicher Sachschaden

an beiden Fahrzeugen entstand. Zwei Insassen wurden leicht verletzt in

umliegende Krankenhäuser verbracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der Führerschein des

42-Jährigen sichergestellt. Er muss sich nun wegen einer

Straßenverkehrsgefährdung für sein Fahrverhalten verantworten. Die B9 musste für

die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Worms (ots) – Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Zeuge die Beschädigung des

Schildes der Wormser Städtepartnerschaft in der Rheinstraße. Unbekannter Täter

hatte dieses zuvor mittels weißer Farbe beschädigt.

Bei sachdienlichen Hinweisen oder Beobachtungen wird um Kontaktaufnahme unter

06421 / 852-0 oder piworms@polizei.rlp.de gebeten.