Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Katze mit übelriechender Flüssigkeit besprüht – Polizei sucht Zeugen

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Freitag, den 02.08.2024, fand

gegen 11 Uhr eine 46-Jährige ihren Kater in einem erbarmenswerten Zustand vor.

Die rechte Seite des Tieres war mit einer unbekannten, übelriechenden

Flüssigkeit durchtränkt und der Kater gab jammernde Laute von sich. Der Kater,

der als Freigänger das Anwesen seiner Besitzerin im Albert-Schweitzer-Ring am

Freitagmorgen verlassen hatte, musste medizinisch behandelt werden. Während des

Heilungsprozesses verlor das Tier an den betroffenen Stellen das Fell und litt

an erheblichen Schmerzen. Ob das Tier zufällig mit der Substanz in Kontakt kam

oder gezielt besprüht wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach einer ersten

Einschätzung könnte es sich bei dem Stoff um Buttersäure gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag

fuhr eine 36-Jährige mit einem VW die Mozartstraße entlang. Um kurz nach

Mitternacht prallte sie aus zunächst unerfindlichem Grund mit ihrem Auto auf ein

geparktes Auto und streifte ein weiteres. Die Wucht der Kollision war so heftig,

dass die Radaufhängung des VW brach und Getriebeöl auf die Fahrbahn floss. Durch

den großen Schaden war das Auto nicht mehr fahrbereit. Dennoch versuchte die

36-Jährige mehrfach mit ihrem Auto davonzufahren. Eine Zeugin hatte den Knall

der zusammenstoßenden Fahrzeuge vernommen und eilte der Fahrerin zu Hilfe. Jene

stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und bat die Zeugin darum,

dass keine Polizei hinzugezogen werde solle. Die Zeugin ließ sich davon aber

nicht beirren und tat das Richtige. Sie verständigte die Polizei. Wie sich

herausstellte, hatte die 36-Jährige keinen Führerschein mehr. Sie war stark

alkoholisiert, weshalb sie eine Blutprobe abgeben musste. Einen freiwilligen

Atemalkoholtest lehnte sie ab. Die genaue Höhe des von ihr verursachten Schadens

ist noch nicht bekannt. Der VW musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt

werden. Gegen die 36-Jährige wird nun unter anderem wegen des Verdachts der

Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit einem Stein warf ein unbekannter Täter

am heutigen Freitagmorgen gegen 04:25 Uhr gegen die Frontscheibe eines Geschäfts

in der Bahnhofstraße. Durch den Einschlag zerbrach die Scheibe des Ladens,

sodass der dunkel gekleidete Täter anschließend die Räumlichkeiten betreten

konnte. Hieraus entwendete er mindestens zwei an einer Sicherung befestigte

Mobiltelefone. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der

laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht

genau beziffert werden. Mit einem Kleinkraftrad soll der Täter anschließend in

unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren

Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem

Tatverdächtigen geben können, sich unter der Tel.: 07261 / 690-0 zu melden.

BAB 6 – Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Knapp 50.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall im Baustellenbereich

BAB 6 – Wiesloch/Rhein-Neckar-Krei (ots) – Am Donnerstag um 13:35 Uhr fuhr ein

mit vier Personen besetzter Mercedes-Benz die BAB 6 entlang. In einem

Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem

Autobahnkreuz Walldorf musste der 29-jährige Mercedes-Benz-Fahrer

verkehrsbedingt abbremsen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im

Baustellenbereich erkannte eine nachfolgende 31-jährige Peugeot-Fahrerin die

Situation zu spät und fuhr dem 29-Jährigen hinten auf. Kurze Zeit später fuhr

ein 75-jähriger Seat-Fahrer dem verunfallten Peugeot hinten auf, der wiederum

erneut auf den Mercedes aufgeschoben wurde. Auch der 75-Jährige befuhr den

Baustellenbereich mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Der 29-Jährige sowie

seine drei weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 30, 65 und 67, die Fahrerin

des Peugeot sowie die 74-jährige Beifahrerin des Seat wurden bei der Kollision

leicht verletzt. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt. Alle Beteiligten konnten

jedoch nach der medizinischen Versorgung vor Ort entlassen werden. Der

Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die

Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Der Peugeot und

der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. In der Spitze

entwickelte sich ein Rückstau von 7 km Länge.

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: PKW kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr verlor ein 20-jähriger Mann

auf der K4108 von Schwanheim in Richtung Allemühl in einer Linkskurve die

Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Im

Fahrbahnbankett drehte sich der Mazda und rutschte in der Folge einen Abhang

hinunter, wo er letztlich seitlich an einen Baum stieß. Der junge Fahrer wurde

durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach

derzeitigem Stand wurde der Mann schwer, jedoch nicht lebensgefährlich,

verletzt. Der Gesamtschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: PKW kommt auf Gegenfahrbahn und überschlägt sich

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus noch nicht geklärter Ursache geriet eine

52-jährige BMW-Fahrerin am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der L547 in

Fahrtrichtung Mauer zunächst auf die Gegenfahrbahn und kam schließlich von der

Straße ab. Dort verlor die Frau vollständig die Kontrolle über das Fahrzeug und

überschlug sich im Straßengraben. Die 52-Jährige wurde mit leichten Verletzungen

durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer

waren nach derzeitigem Ermittlungsstand am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Der

Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.

Bammental/Reilsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Müllcontainer in Brand gesetzt – Zeugen gesucht!

Bammental/Reilsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Täter setzte am

frühen Freitagmorgen kurz vor 01:30 Uhr einen Müllcontainer, welcher sich vor

dem Anna-Scherer-Haus befand, auf noch unbekannte Art und Weise in Brand.

Der Brandgeruch wurde durch einen aufmerksamen Zeugen wahrgenommen, welcher

daraufhin den Notruf verständigte. Durch die Feuerwehr Bammental konnte der

brennende Container schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden liegt

im dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden

gebeten, sich unter 06223/9254-0 zu melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mutter mit knapp 2,5 Promille unterwegs

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 48-Jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch

gegen 16:45 Uhr entlang der Hauptstraße und wollte mit ihrem Hyundai in eine

Parklücke einfahren. Hierbei kollidierte sie mit einem vor ihr geparkten Auto.

Der Mercedes-Benz wurde durch die Kollision beschädigt. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Eine hinzugezogene Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme starken

Alkoholgeruch bei der 48-Jährigen fest. Der Verdacht bestätigte sich. Die Frau

hatte knapp 2,5 Promille, als sie ihre vierjährige Tochter vom Kindergarten

abholen wollte und dabei einen Unfall verursachte. Glücklicherweise wurde durch

den Unfall niemand verletzt. Während der Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen, blieb die Tochter in der Obhut des Lebensgefährten der 48-Jährigen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Autofahrerin

muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorrad nach Unfall nicht mehr fahrbereit, Fahrer schiebt und beschädigt dabei unbeteiligte Autos

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch schob ein 56-Jähriger sein

Motorrad der Marke YAMAHA gegen 21:30 Uhr die Gartenstraße entlang. Hierbei

verlor er das Gleichgewicht und streifte zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos.

Der Lancia sowie der Opel wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Daraufhin

entfernte sich der 56-Jährige von der Unfallstelle ohne seiner Pflichten als

Unfallverursacher nachzukommen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei,

die den Mann in der Nähe des Unfallortes antreffen konnte. Auch an seiner

Maschine wurden Beschädigungen festgestellt. Die Höhe des gesamten Sachschadens

wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Wie sich herausstellte, fuhr der Mann zuvor mit seinem Motorrad die Gartenstraße

entlang, prallte gegen eine Baustellenbarke und stürzte an der Einmündung zur

Walterstraße zu Boden. Hierbei wurde der Motorradfahrer glücklicherweise nicht

verletzt, aber sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, weshalb er es nur noch

schiebend fortbewegen konnte.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann,

sodass dieser eine Blutprobe abgeben musste und ihm die Weiterfahrt untersagt

wurde. Auch der Fahrzeugschlüssel wurde ihm vorerst abgenommen. Anschließend

wurde der 56-Jährige aus den polizeilichen Maßnahme entlassen.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann steht im

Verdacht eine Trunkenheitsfahrt begangen zu haben. Außerdem muss er sich für das

unerlaubte Entfernen vom Unfallort verantworten.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Flucht vor der Polizei – Rollerfahrer gefährdet anderen Verkehrsteilnehmer

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagfrüh stellte eine

Polizeistreife einen Rollerfahrer im Bereich der Uferstraße fest, der

verbotswidrig und mit nicht angepasster Geschwindigkeit einen Fußweg in Richtung

Zwingenberg entlangfuhr. Beim Erblicken der Beamten beschleunigte der

Rollerfahrer und fuhr unter anderem entgegen der Einbahnstraße über die

Luisenstraße in Richtung Bahnhof. Der Fahrer versuchte sich einer

Polizeikontrolle zu entziehen und fuhr mit einer riskanten Fahrweise über eine

Strecke von etwa 1,5 Kilometern durch das Stadtgebiet.

Hierbei befuhr er unter anderem entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

einen Kreisverkehr. Nur durch eine Vollbremsung konnte ein entgegenkommender

Autofahrer eine Kollision mit dem Rollerfahrer verhindern. Kurz darauf konnten

die Beamten den Rollerfahrer in der Neckarstraße stoppen. Bei der Kontrolle

stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer im Besitz von etwa 2 Gramm

Haschisch war. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen wurde der Fahrer zur

Dienststelle gebracht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt

untersagt. Hierfür wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Ob der Mann unter dem Einfluss von Drogen sein Fahrzeug führte, ist Gegenstand

der weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Eberbach geführt werden.

Der 20-Jährige muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

verantworten.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Fahrradschlösser am Bahnhof in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als am frühen Donnerstagmorgen um kurz

nach 04 Uhr ein Zeuge bei seinem Gassi-Rundgang am Bahnhof in Hockenheim auf ein

brennendes Fahrradschloss aufmerksam wurde, wählte er den Notruf. Noch vor

Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es dem Mann, das noch schmorende

Fahrradschloss auszutreten. Die hinzugezogene Streifenbesatzung stellte neben

dem Fahrradschloss noch fünf weitere abgebrannte Fahrradschlösser und einen

einzeln angeschlossenen Fahrradreifen im Bereich des Bahnhofsgeländes fest. Die

Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das

Polizeirevier Hockenheim, unter der Tel.: 06205/2860-0, oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kollidiert mit E-Bike-Fahrer im Bereich einer Kreuzung – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 57-jähriger Autofahrer bog mit seinem

Nissan am Dienstag gegen 14:30 Uhr von der Güterbahnhofsstraße nach links in die

Odenwaldstraße ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 85-jähriger Mann auf seinem

E-Bike entlang der Odenwaldstraße in Richtung Kreuzung Alte Dielbacher Straße.

Kurz nach dem Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer

miteinander, sodass der 85-Jährige stürzte und leicht verletzt in ein

Krankenhaus gebracht wurde. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an dem

E-Bike sowie an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto, da das E-Bike gegen dieses

prallte. Der Nissan-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und auch an seinem

Fahrzeug wurden keine Schäden festgestellt. Die Höhe des gesamten Sachschadens

wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen

und bitten Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen mitteilen können, sich unter

der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeibeamtin bei Durchsuchung durch Schuss verletzt – Schützin tötet sich mutmaßlich selbst

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Im Zusammenhang mit einem Anfang Juli 2024 in Heiligkreuzsteinach begangenen

Tötungsdelikt fanden am heutigen Mittwoch in einem Einfamilienhaus im

Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Bärsbach Durchsuchungsmaßnahmen der

Kriminalpolizeidirektion statt. Ziel der Maßnahme war das Auffinden von

verfahrensrelevanten Beweismitteln. Als die Polizeikräfte um kurz nach 7 Uhr das

Gebäude betraten, feuerte eine Bewohnerin mit einer Pistole auf sie. Dabei traf

ein Schuss eine Polizeibeamtin an der Hand und verletzte sie leicht. Auf Grund

dieser Einsatzlage wurde die Durchsuchungsmaßnahme unterbrochen, das Haus

umstellt und es wurden Spezialkräfte hinzugezogen.

Das Haus wurde unter der Verwendung von taktischen Einsatzmitteln, welche laute

Knallgeräusche erzeugten, kurz nach 11 Uhr durch die Spezialkräfte überprüft.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten wurde gegen 11:45 Uhr die

Frau tot in einem Zimmer aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte

sie ihre Waffe in Selbsttötungsabsicht gegen sich selbst gerichtet. Zu einer

Schussabgabe auf die Frau durch Polizeikräfte war es während des gesamten

Einsatzes nicht gekommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere auch zu den Hintergründen

des Angriffs der verstorbenen Frau auf die Polizeibeamten, dauern an.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Größerer Polizeieinsatz

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Rahmen einer

Durchsuchungsmaßnahme des Polizeipräsidiums Mannheim in einem Haus in der Straße

„Im Steinacker“ im Ortsteil Bärsbach schoss die Bewohnerin des betreffenden

Hauses um kurz nach 7 Uhr auf die eingesetzten Polizeikräfte. Eine

Polizeibeamtin wurde durch die Schussabgabe leicht verletzt. Auf Grund dieser

Einsatzlage wurde die Durchsuchungsmaßnahme unterbrochen und Spezialkräfte

hinzugezogen. Nachdem das Objekt um kurz nach 11 Uhr durch die hinzugezogenen

Spezialkräfte betreten wurde, konnte die Frau tot in einem Zimmer aufgefunden

werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Selbsttötung

ausgegangen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu den Tathintergründen dauern an.

Wilhelmsfeld/ Rhein-Neckar-Kreis: Dieb schlägt auf Tankstellenmitarbeiter ein

Wilhelmsfeld/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag betrat gegen 17:30 Uhr ein

30-Jähriger die Tankstelle in der Johann-Wilhelm-Straße. Aus einem Kühlschrank

entnahm der Mann zwei Getränkedosen. Anschließend verließ er die Tankstelle,

ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hatte dies beobachtet und stellte

den 30-Jährigen vor der Tankstelle zur Rede. Doch anstatt sich zu entschuldigen

oder die Dosen zurückzugeben, schlug der Dieb unvermittelt und mehrfach auf den

67-jährigen Mitarbeiter ein. Der Mann wurde durch die Fausthiebe ins Gesicht

leicht verletzt. Ein LKW-Fahrer eilte dem Angegriffenen zu Hilfe und

verständigte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd nahm den

30-Jährigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit über 2

Promille stark alkoholisiert war. Gegen ihn wird nun wegen eines räuberischen

Diebstahls ermittelt.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Restaurant, 100.000 Euro Schaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr bemerkte

ein Zeuge starke Rauchentwicklung ausgehend von einer Gaststätte in der

Kurpfalzstraße. Aus noch nicht bekannter Ursache entstand im Eingangsbereich des

Gebäudes ein Vollbrand, welcher durch die herbeigerufene Feuerwehr wenig später

gelöscht werden konnte. Der Sachschaden liegt bei rund 100.000 Euro. Die

weiteren Hintergründe zum Brandgeschehen werden nun durch das Polizeirevier

Sinsheim überprüft.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: PKW auf Parkplatz beschädigt und weggefahren

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 79-jähriger Mann beschädigte am

Dienstagmorgen gegen 11 Uhr einen Jeep in der Mannheimer Landstraße. Der

79-Jährige blieb mit seinem Toyota beim Einparken auf dem dortigen Parkplatz

eines Drogeriemarktes an dem Jeep hängen. In der Folge stieg der Senior aus

seinem Fahrzeug und begutachtete den Schaden am Jeep. Danach fuhr der Mann

einfach weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu

kümmern. Aufgrund zweier Zeugenaussagen konnte die Polizei den Verkehrssünder

schnell ausfindig machen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Verkehrsunfallflucht.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorderrad eines PKW entwendet – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine böse Überraschung erwartete einen

23-Jährigen Schwimmbadbesucher am Dienstagabend auf dem Parkplatz der Sinsheimer

Badewelt. Als er gegen 23 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass

ein Vorderrad seines Audis fehlte. Wie der Unbekannte das Rad auf dem

öffentlichen Parkplatz abmontierte ist derzeit noch nicht geklärt und wird im

Rahmen der Ermittlungen wegen Diebstahls des Polizeireviers Sinsheim geprüft.

Zeugen, welche den oder die Täter bei der Demontage des Rads zwischen 15 und 23

Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.