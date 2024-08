Heidelberg: Kind verletzt sich lebensgefährlich nach Sturz von Balkon

Heidelberg (ots) – Am Freitagmorgen gegen 11 Uhr stürzte ein 4-jähriger Junge

vom Balkon eines Mehrfamilienkomplexes in der Emmertsgrundpassage. Durch den

Sturz aus dem 7. Stock erlitt das Kind lebensgefährliche Verletzungen und musste

umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die

Hintergründe des Sturzgeschehens sind derzeit noch unklar. Ermittlerinnen und

Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind vor Ort. Außerdem hat die

zentrale Kriminaltechnik die Spurensicherung aufgenommen. Zum Gesundheitszustand

des Kindes bestehen derzeit keine weiteren Informationen.

Heidelberg: Am helllichten Tag betrunken am Steuer

Heidelberg (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte fiel am

Donnerstag ein VW auf, der in leichten Schlangenlinien auf der

Friedrich-Ebert-Anlage unterwegs war. Um kurz vor 13 Uhr konnten die

Polizeibeamten das Auto in der Poststraße anhalten und den 82-jährigen Fahrer

einer Kontrolle unterziehen. Im Gespräch fiel sofort ein starker Alkoholgeruch

auf, der aus der geöffneten Seitenscheibe nach außen drang. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest bei dem Senior ergab, dass er mit über 1,8 Promille am Steuer

gesessen hatte. Der 82-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein

abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er gelangt nun wegen Trunkenheit

im Straßenverkehr zur Anzeige.

Heidelberg: Betrunkener Fahrer gerät mit Auto ins Gleisbett

Heidelberg (ots) – Ein 26-Jähriger meldete sich am Freitag um kurz nach 03:30

Uhr bei der Polizei. Er bat um Hilfe, da er mit seinem Fiat in das Gleisbett der

Heidelberg: Polizei nimmt E-Scooter-Dieb fest

Heidelberg (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte um 10 Uhr im Grasweg einen

24-Jährigen, der einen E-Scooter in den Händen trug. Da die Besitzverhältnisse

unklar waren, überprüfte die Streife das Versicherungskennzeichen des Fahrzeugs.

Die Abfrage ergab, dass der Halter in Weinheim wohnte, der 24-Jährige jedoch im

PHV in Heidelberg. Weitere Ermittlungen brachten ans Licht, dass der E-Scooter

nur wenige Stunden zuvor in der Hauptstraße in Heidelberg gestohlen wurde. Die

Streife nahm den 24-Jährigen vorläufig fest und stellte den E-Scooter sicher.

Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen zu den Tathintergründen.

war und nun feststeckte. Eine

Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte fand das Fahrzeug und den Anrufer

auf der Höhe der Haltestelle Stadtwerke vor. Das Auto hatte sich im Gleisbereich

festgefahren und konnte nur durch den Einsatz eines Abschleppfahrzeugs befreit

werden. Im Gespräch mit dem 26-Jährigen fiel der Streife ein deutlicher

Alkoholgeruch auf, der von dem Mann ausging. Ein freiwilliger Atemalkoholtest

ergab bei ihm einen Wert von 1,4 Promille. Daher musste der Fahrer eine

Blutprobe und sein Fahrzeugschlüssel abgeben. Sein Führerschein wurde

sichergestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand an den Gleisen kein

Schaden. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

verantworten.

BAB5, Heidelberg: Unbekannter wechselt Fahrstreifen, verursacht Unfall und flüchtet – Zeugenaufruf!

BAB5, Heidelberg (ots) – Am Donnerstagmorgen gegen 10:15 Uhr kam ein bisher

unbekannter Fahrzeugführer auf der A5 zwischen der Anschlussstelle

Heidelberg/Schwetzingen und der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West von seinem

Fahrstreifen ab, wodurch ein 25-jähriger Ford-Fahrer ausweichen musste. Der

Ford-Fahrer war auf der linken Fahrspur unterwegs und kollidierte aufgrund des

Ausweichmanövers mit der Mittelleitplanke, wodurch ein Sachschaden von 7.500

Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu

kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier

Mannheim-Seckenheim unter Tel.: 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Betroffene nach sexueller Belästigung gesucht

Heidelberg (ots) – Dienstagvormittag um 10:45 Uhr wurde ein 41- Jähriger von

einem Zeugen dabei beobachtet, wie dieser an der Bushaltestelle

Friedrich-Ebert-Platz mehrere Frauen ansprach. In der Folge soll er versucht

haben, die Frauen an deren Brust zu fassen, beziehungsweise soll sie auch

angefasst haben. Der 41-Jährige stieg dann in einen Bus der Linie 32 in

Fahrtrichtung Bismarckplatz ein. Erfreulicherweise wollte der Zeuge seine

Beobachtungen nicht einfach so hinnehmen. Er verfolgte den Mann und alarmierte

die Polizei. Diese konnte den 41-Jährigen einer Kontrolle unterziehen. Dabei

stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab einen

Wert von mehr als 1,7 Promille.

Leider konnten im Nachgang keine der betroffenen Frauen festgestellt werden.

Deshalb werden diese gebeten, sich an die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu wenden.

Zeugen gesucht nach gefährlicher Körperverletzung

Heidelberg (ots) – Am 11. August 2024 soll es gegen 17:39 Uhr in der S51/ S5 auf

der Strecke Heidelberg – Frankfurt am Main zu einer gefärlichen Körperverletzung

gekommen sein.

Dabei soll eine bisher unbekannte männliche Person beim Halt des Zug am

Haltepunkt Neu-Edingen/Friedrichsfeld einem männlichen Fahrgast unvermittelt von

hinten auf den Kopf sowie ins Gesicht geschlagen haben. Der 31-Jährige

Geschädigte viel daraufhin zu Boden und wurde durch ebenfalls im Zug befindliche

Reisende versorgt. Diesen Moment nutze der Tatverdächtige und flüchtete aus dem

Zug.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des

Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder der Täterschaft

machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 12016 0

oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

