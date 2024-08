Mehrfache Fahrten unter Drogeneinfluss im Binger Dienstgebiet Bingen/Grolsheim/Gensingen (ots)

Im Zeitraum vom Abend des 13.08.2024 bis zum Nachmittag des 14.08.2024 konnte im Rahmen von mehreren Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsgebiet der PI Bingen bei insgesamt drei Fahrzeugführern die Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Der Anfang machte ein 39-jähriger Mann aus Bingen, welcher am Abend des 13.08 gegen 19:15 Uhr mit seinem PKW in der Stadtstraße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei ihm konnte eine Beeinflussung der Stoffgruppen Cannabis und Amphetamin festgestellt werden. Am Morgen des 14.08 wurde gegen 06:35 Uhr dann ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen in der Straße Zum Naheblick in Grolsheim mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ohne Fahrerlaubnis auffällig gewesen, auch am heutigen Tag konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen, ebenfalls stand er erneut unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Form von Amphetamin. Zu guter Letzt wurde am Nachmittag des 14.08.2024 gegen 17:55 Uhr ein 41-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Landkreis Mainz-Bingen auf der L400 bei Gensingen mit seinem Mofa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihm konnte die Beeinflussung durch die Stoffgruppe Cannabis nachgewiesen werden. Alle Fahrzeugführer müssen sich nun in sämtlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Mainz – Dieb verfolgt und gestellt

Mainz (ots) – Gleich drei couragierte Zeugen haben am Donnerstabend einen Dieb

in der Mainzer Neustadt verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten

können.

Um kurz vor 19 Uhr saß ein 60-jähriger Mainzer mit Freunden im Außenbereich

einer Pizzeria am Bismarckplatz in der Mainzer Neustadt. Um sein Getränk vor

penetranten Wespen zu schützen, legte er sein Portmonee auf das Glas. Der

spätere Dieb hatte dies wohl gesehen und sich einige Zeit in der Nähe

aufgehalten, bis er das Portmonee mit einem schnellen Griff an sich nahm und

rennend in eine Seitenstraße flüchtete. Weil der Geschädigte sofort um

Unterstützung rief, man solle den Dieb festhalten, wurden mehrere Personen auf

die Situation aufmerksam. Ein E-Scooter-Fahrer folgte dem Dieb und konnte zuerst

das weggeworfene Portmonee an sich nehmen undkurz danach mit zwei weiteren

beschädigt diese

Mainz (ots) – Rund 2000,- EUR finanziellen Schaden und eine beschädigte

Hausfassade sind das Ergebnis eines Betrügers welcher als Handwerker an der Tür

eines Hausbesitzers eine Fassadenreinigung angeboten hatte.

Bereits am Freitag (08. August ´24) klingelte der rund 30-jährige Mann an einer

Haustür in Nieder-Olm und erklärte dem Besitzer, dass die Fassade des Hauses

einer dringenden Reinigung bedürfe. Nachdem man sich auf einen Preis geeinigt

hatte, reinigte der Mann die Hausfassade sofort und verlangte auch die sofortige

Bezahlung. Hierzu überwies der Hausbesitzer die geforderte Summe online auf eine

französische IBAN – Kontonummer. In der Folge stellte der Hausbesitzer jedoch

fest, dass die Fassade keineswegs gereinigt, sondern vielmehr mit einer Art

chlorhaltigen Lösung besprüht worden war. Dies führte letztendlich dazu, dass

die Fassadenfarbe ausgeblichen ist, so dass nicht nur der finanzielle Schaden

als Folge bleibt, sondern offensichtlich auch der Materialschaden an der

Hauswand. Außer der Beschreibung des Täters, wonach es sich um einen rund

30-jährigen Mann mit südländischem Äußeren und französischem Akzent gehandelt

und er ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen gefahren haben soll, liegen

keine Informationen vor.

Die Polizei Mainz Lerchenberg bittet Zeugen oder ebenfalls Betroffene sich mit

der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Tel.: 06131 – 65 4310.

Zur Verhinderung solcher Taten empfiehlt die Polizei vor Beauftragung von

Arbeiten an der Haustür, sich der vermeintlichen Notwendigkeit oder

Dringlichkeit dieser bewusst zu machen und Vergleichsangebote einzuholen.

Örtliche Anbieter oder seriöse Angebote im Netz sind meist leicht zu finden und

lassen sich objektiv vergleichen.

finden und der Polizei übergeben. Der 19-jährige Beschuldigte muss jetzt mit

einem Strafverfahren wegen Diebstahls rechnen. Der Dank gilt den Helfern, die

zumindest stolz auf sich sein dürfen, Zivilcourage gezeigt und dem Opfer einen

größeren Schaden verhindert zu haben.

Mainz – Kontrollen im Umfeld der Kaiserstraße

Mainz (ots) – Zwischen 17 und 23 Uhr wurden am Donnerstag insgesamt 58 Personen

auf der Grünanlage der Kaiserstraße sowie im Umfeld kontrolliert. 42 dieser

Personen wiesen bereits polizeiliche Erkenntnisse auf. In drei Fällen wurden

Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, bzw. das neue Konsumcannabisgesetz

festgestellt. Die Kontrollen werden fortgeführt. Im Einsatz befanden sich 15

Einsatzkräfte.

Mainz – Neustadt, „herrenloser“ Einkaufswagen prallt auf zwei Fahrzeuge

Mainz-Neustadt (ots) – Am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr schoben vermutlich

unbekannte Personen einen Einkaufswagen auf die Straße Am Wasserwerk in Mainz.

Der Einkaufwagen kollidierte dort in Höhe der Hausnummer 11 mit einem VW Touran,

dessen Fahrerin gerade die Straße am Wasserwerk befuhr. Durch das bestehende

Gefälle der Straße kam der Fahrerin, einer 39-järigen Mainzerin, der

Einkaufswagen derart schnell und unvermittelt entgegen, dass sie einen

Zusammenstoß nicht vermeiden konnte.

Anschließend stieß der Einkaufwagen gegen ein, am Fahrbahnrand geparktes Auto,

einen VW Passat. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand.

Anwohner gaben gegenüber einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Mainz 2 in

Rahmen einer ersten Befragung vor Ort an, eine Gruppe vermeintlich Jugendlicher

gehört zu haben, kurz bevor es zu dem Unfall kam. Weitere Angaben zu den

Personen oder dem Unfallhergang konnten die Zeugen jedoch nicht machen.

Im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt nun die Mainzer Polizei wegen des

Tatbestands des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Reifen geplatzt – vier PKW beschädigt

A 61/Alzey (ots) – Insgesamt vier beschädigte PKW waren die Folge eines

geplatzten Reifens an einem LKW am 16.8.2024 gegen 04:50 Uhr auf der A 61 bei

Alzey. Die Teile des geplatzten Reifens von einem LKW eines 43-jährigen Fahrers

verteilten sich über die komplette Fahrbahn. Die vier Fahrer der unmittelbar

nachfolgenden PKW konnten den Reifenteilen nicht mehr ausweichen und überfuhren

diese. Dabei kam es an allen vier PKW zu Sachschäden in noch unbekannter Höhe.

Panne und fast 1,7 Promille

A 61/Waldlaubersheim (ots) – Bei der Überprüfung eines Kleintransporters, der am

15.8.2024 gegen 19:15 Uhr auf der A 61 zwischen den Anschlussstellen

Waldlaubersheim und Stromberg eine Panne hatte, stellte eine Streife der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim beim Fahrer deutlichen Alkoholeinfluss

fest. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 45-jährigen Mann ca. 1,67 Promille. Der

Mann, der einräumte, zudem auch Drogen konsumiert zu haben, musste mit zur

Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein

behielten die Beamten gleich ein. Den Transporter mit der Panne wurde

abgeschleppt. Der 45-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit

im Verkehr, mindestens einer Geldstrafe und einem längerem Entzug der

Fahrerlaubnis rechnen.

Betrunken, ohne Führerschein ins Gefängnis mittels Haftbefehl

Heidesheim (ots) – Vor dem Hintergrund der Weinwoche in Wiesbaden führten Beamte

der Autobahnpolizei Heidesheim in er Nacht vom 15. auf den 16.08.2024

Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Bereich der

Anschlussstelle Mombach durch. Bei der 90-minütigen Kontrollstelle wurden

insgesamt 10 Fahrzeugführer einer erweiterten Verkehrskontrolle hinsichtlich der

Fahrtüchtigkeit unterzogen. Bei einem männlichen, 59-jährigen Fahrer konnte

erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gegen 01.00 Uhr freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,45 Promille. Einen

Führerschein konnte der Fahrer ebenfalls nicht vorlegen. Wie sich später

herausstellte hatte der Mann diesen bereits 2019 wegen Trunkenheit am Steuer

abgeben müssen. Letztendlich wurde er noch polizeilich wegen anderer Delikte per

Haftbefehl gesucht, so dass seine Fahrt nicht im gemütlichen Zuhause, sondern in

der Gefängniszelle endete.

Mainz – Innenstadt, nach Unfallflucht weitere Zeugen gesucht

Mainz-Innenstadt (ots) – Am heutigen Tag gegen 10:30 Uhr, wurde durch Zeugen

eine Verkehrsunfallflucht in der Fischergasse in Mainz gemeldet.

Der Fahrer eines silber- / anthrazit- oder goldfarbenen PKWs der Marke LAND

ROVER, Modell ähnlich eines SUV, befuhr dabei die Fischergasse aus Richtung

Mailandsgasse kommend.

Passanten sprachen den Mann noch kurz vor dem Unfall an, ob er Hilfe beim

Rangieren an der durchaus engen Örtlichkeit bräuchte. Er verneinte dies und

setzte seine Fahrt fort.

Allerdings schätzte er die örtlichen Gegebenheiten der etwas engeren Gasse

scheinbar falsch ein und beschädigte beim Durchfahren zwei Fahrräder, welche

durch sein Fahrzeug gegen die Hausfassade der Rotekopfgasse gedrückt wurden.

Die Außenfassade sowie ein Kellerfenster wurden hierbei ebenfalls, durch das

davorstehende Fahrrad, beschädigt und eingedrückt.

Der Fahrer versuchte sodann vorwärts in Richtung des Liebfrauenplatzes zu

fahren, touchierte hierbei allerdings die hintere Fassade des Gebäudes in der

Fischtorstraße 4.

Der Fahrer des PKW wendete anschließend in der Fischergasse und fuhr rückwärts

in Richtung Liebfrauenplatz in den Bereich der Fußgängerzone ein. Hier fuhr er

dann nach rechts in unbekannte Richtung davon.

Durch Zeugen des Unfalles konnten Kennzeichenfragmente des Unfallfahrzeuges

erhoben werden. Es handelt sich um die Städtekennung HU – **

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen etwa 70 – 75 Jahre alten Mann mit

Glatze und einem hellen Oberteil, welcher akzentfrei deutsch gesprochen habe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Innenstadt, Verdacht Kraftfahrzeugdiebstahl, Polizei bitte um Hinweise aus der Bevölkerung

Mainz-Innenstadt (ots) – Ein 85-jähriger Mainzer parkte am Dienstag, den

06.08.2024 sein Auto, einen silbernen VW Sportsvan, vermutlich in Bereich der

Schillerstraße in Mainz ab. Als der Mann wenig später zu seinem Fahrzeug

zurückkehrte, konnte er dieses nicht mehr auffinden. Auch eine Absuche im

Nahbereich sowie die Abklärung hiesiger Abschleppdienste führte nicht zum

Auffinden des silbernen VW. Durch die Mainzer Polizei wurde das Auto zur

Eigentumssicherung im Fahndungssystem ausgeschrieben. Der VW führt Kennzeichen

mit Mainzer Stadtkennung, zwei Buchstaben sowie drei Zahlen. Der Verdacht einer

Straftat, hier ein Kraftfahrzeugdiebstahl, kann nicht ausgeschlossen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Laubenheim, Unbekannter schlägt Fußgängerin beim Gassigehen ins Gesicht

Mainz-Laubenheim (ots) – Am Donnerstagabend kam es in Mainz-Laubenheim in Höhe

der dortigen Nato-Rampe zu einer Körperverletzung durch einen bislang

unbekannten Täter.

Eine 49-jährige Frau aus Mainz ging gegen 20.40 Uhr an der genannten Örtlichkeit

mit ihrem Hund spazieren, als ihr nach eigenen Angaben der unbekannte Mann

entgegen kam. Aus bislang unbekannten Gründen schlug dieser der 49-Jährigen,

wohl nach einem Hinweis auf ihren Hund, unvermittelt ins Gesicht. Durch den

Schlag erlitt die Mainzerin eine Platzwunde im Gesicht und ihre Brille ging zu

Bruch. Der Täter entfernte sich im Anschluss unerkannt.

Die 49-Jährige beschrieb den Mann wie folgt:

Deutsches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, dunkler Dreitagebart, ca. 180

cm groß, Alter Ende 20, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem

dunklen T-Shirt.

Laut der verletzten Frau zeigte er Verhaltensauffälligkeiten, die sie als

Drogen-oder Alkoholkonsum deuten würde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wohnwagengespann fährt auf PKW auf

A 61/Dorsheim (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzen Person

und einem Gesamtschaden von 12.000 Euro als Folge kam es am 14.8.2024 gegen

19:30 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in der Gemarkung Dorsheim. Dort

bremste eine 58-Jährige ihren PKW aus bislang unbekannten Gründen bis zum

Stillstand ab. Ein 64-Jähriger, der mit seinem PKW mit Wohnanhänger hinter der

Frau befand, fuhr als Folge auf das Auto der 58-Jährigen auf. Durch den Aufprall

wurde eine ebenfalls 64-jährige Mitfahrerin des 64-Jährigen leicht verletzt.

Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

Mann ohne Fahrschein greift Zugbegleiter an

Mainz (ots) – Am Morgen des 14. August 2024 kam es in der SE 14 zwischen

Frankfurt und Mainz bei einer Fahrscheinkontrolle zu einer körperlichen

Auseinandersetzung. Der Zugbegleiter hatte festgestellt, dass der von ihm

kontrollierte Mann das Deutschlandticket einer dritten Person nutzte. Der

Zugbegleiter forderte daraufhin die Vorlage eines Ausweises, worauf der

Kontrollierte ihn unvermittelt angriff, indem er ihn schubste, nach ihm trat und

schlug. Dieser setzte sich zur Wehr, schlug zurück und nahm den Mann in den

Schwitzkasten. Die Bundespolizei wurde verständigt und eine Streife empfing die

Personen im Hauptbahnhof Mainz, nahm den Sachverhalt auf und stellte Zeugen des

Vorfalls fest. Bei dem Zugbegleiter handelte es sich um einen 57-jährigen

Deutschen, der Mann ohne gültigen Fahrschein war ein 27-jähriger Algerier, der

sich aktuell unerlaubt in Deutschland aufhält. Bei der Auseinandersetzung wurden

die beiden Männer leicht verletzt. Beide Personen stellten Strafantrag wegen

Körperverletzung. Den 27-Jährigen erwartet zudem ein Ermittlungsverfahren wegen

Betrug, Erschleichen von Leistungen und unerlaubtem Aufenthalt.

Ingelheim – mehrere Schriftzüge aufgesprüht

Mainz (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte

Täter mehr als 40 Schriftzüge in roter Farbe auf Straßen und andere Flächen in

Ingelheim gesprüht.

Ob diese Schriftzüge in Zusammenhang mit Versammlungen in Ingelheim, am Samstag,

17.08.2024 stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Ingelheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen.

Mann kann aufgrund Körperverletzung des Diebstahls überführt werden

Mainz (ots) – Am frühen Abend des 13. August 2024 erstattete der Ladendetektiv

eines Drogeriemarktes Strafanzeige bei der Bundespolizei in Mainz gegen einen

unbekannten Mann. Dieser hatte zuvor ein Getränk aus einem Regal entnommen,

ausgetrunken, die leere Flasche zurückgestellt und den Laden verlassen. Ein Bild

des mutmaßlichen Täters lag anhand der Videoauswertung vor. Dennoch konnte der

Mann vorerst nicht mehr festgestellt werden. Es wurde zunächst eine Strafanzeige

gegen unbekannt wegen Diebstahls aufgenommen.

Gegen 23:00 Uhr erreichte die Bundespolizei die Meldung über eine Schlägerei am

Bahnsteig 6/8 im Hauptbahnhof in Mainz. Bei Eintreffen der Polizisten vor Ort

konnten vier Männer festgestellt werden. Diese wurden zunächst voneinander

getrennt und anschließend zum Sachverhalt befragt. Bei dem Geschädigten handelte

es sich um einen 42-jährigen Deutschen Bahnhofsmitarbeiter, der einen Mann an

der Bahnsteigkante sitzend mit den Beinen im Gleisbereich antraf. Aufgrund der

Gefährdungssituation forderte er den Mann auf, sich aus dem Gleisbereich zu

entfernen. Daraufhin griff dieser den 42-Jährigen an, bedrohte ihn und schlug

ihm ins Gesicht. Die Tat wurde durch zwei Zeugen beobachtet, die dem

Geschädigten zu Hilfe eilten. Der Beschuldigte wurde für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Es konnte festgestellt

werden, dass es sich um einen 48-jährigen Marokkaner handelte. Außerdem konnte

der Mann als der mutmaßliche Täter des zuvor begangenen Diebstahls identifiziert

werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Bedrohung

sowie Körperverletzung eingeleitet.

Mainz – Prügelei in der Kaiserstraße führt zu Anzeigen

Mainz (ots) – Weil sich ein 21 und 16-Jähriger in der Kaiserstraße geprügelt

haben, müssen sie nun mit Anzeigen rechnen.

Kurz vor Mitternacht fiel einer Streife der Mainzer Polizei auf, dass sich zwei

Personen auf dem Gehweg der Kaiserstraße prügelten. Während eine Person auf dem

Rücken lag, saß die andere auf dieser drauf und schlug auf den Liegenden ein.

Der wiederum auf den, auf ihm sitzenden einschlug. Trotz des polizeilichen

Einschreitens beruhigten sich beide nicht und blieben weiterhin sehr aggressiv

und unkooperativ, so dass beide mit Handschellen gefesselt und damit vor

weiteren Schlägen abgehalten werden mussten. Ihre Wut richtete sich jedoch auch

gegen die einschreitenden Polizeibeamten, welche sich derbe Beleidigungen

anhören mussten. Die Folge sind nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und

Beleidigung. Der Hintergrund der Schlägerei konnte bisher nicht in Erfahrung

gebracht werden.

