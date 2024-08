Geschwindigkeitsüberwachung

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Durch Beamte der Polizeiinspektion 1

wurde am Montag, 12.08.24, zwischen 14 und 15:30 Uhr, eine

Geschwindigkeitsmessung an der B48 von Hochspeyer in Richtung Johanniskreuz in

einer 40er Kurve durchgeführt. Von dabei 29 gemessenen Fahrzeugen wurde bei acht

eine zu hohe Geschwindigkeit festgestellt. Der Spitzenreiter wurde hier mit

60km/h gemessen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

Speyer- Polizeieinsatz aufgrund vermeintlicher Vogelspinne

Am Montag gegen 13:40 Uhr wurden Polizeibeamte in ein Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Eine 26-jährige Bewohnerin meldete zuvor eine Vogelspinne in ihren Räumlichkeiten, welche vermutlich über den Balkon in die Wohnung gelangte. Die Beamten stellten anstatt einer Vogelspinne eine heimische Mauerspinne in der Küche fest. Das ungefährliche Tier wurde in einem Glas eingefangen und unverletzt außerhalb der Wohnung ausgesetzt.

Speyer- Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Montag, gegen 02:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Christian-Dathan-Straße den 16-jährigen Fahrer eines unbeleuchteten E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Kontrolle eines Pkws in der Kurt-Schumacher-Straße konnten gegen 03:10 Uhr diverse Veränderungen am Fahrzeug eines 51-jährigen Mannes festgestellt werden. Unter anderem waren nachträglich am Pkw Distanzscheiben, Sonderräder und LED-Leuchten verbaut worden. Der 51-Jährige konnte keinerlei Unterlagen für die Veränderungen vorlegen, weshalb die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Zulassungsstelle in Kenntnis gesetzt. Gegen den Fahrer wurde zudem ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.