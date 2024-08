Zwei verletzte Motorradfahrer…

Eulenbis (Kreis Kaiserslautern) (ots) – …waren die Bilanz nach einem

Verkehrsunfall am 12.08.24, gegen 23:54 Uhr, welcher sich auf der K21 zwischen

Eulenbis und der L356 ereignete. Beim Versuch, einen dort fahrenden Pkw zu

überholen, stürzte zunächst das vorausfahrende Motorrad, welches durch einen

21-jährigen aus dem nördlichen Landkreis gefahren wurde. Der Fahrer des

nachfolgenden Motorrades, ein 22-jähriger aus dem Landkreis, stürzte in der

Folge aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes ebenfalls. Beide Fahrer gerieten

durch ihre Stürze in einen an der Straße befindlichen Graben, aus welchem sie

durch die alarmierte Feuerwehr gerettet wurden. Durch den Unfall entstand an

beiden Motorrädern Sachschaden. Die beiden Beteiligten wurden mit nicht

lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz

waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst, sowie die Freiwillige Feuerwehr

der Verbandsgemeinde Weilerbach.

Augenscheinlich betrunken und nichts gelernt….

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – …hatte am Montag, 12.08.24, ein 79-

jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern, als dieser mit seinem Toyota gegen 15:05

Uhr in Otterberg unterwegs war. Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei alarmiert,

da diese bei dem Herrn Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, als er eine

Postfiliale aufsuchte. Als die Beamten den Rentner an seinem Auto antrafen,

stellten auch diese bei dem Mann starken Alkoholgeruch fest. Weiter gestaltete

sich die Gesprächsführung aufgrund der stark lallenden Aussprache des Herrn

schwierig. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde der 79-Jährige mit zur

Dienststelle genommen und ihm dort eine Blutprobe entnommen. Auch wurde sein

Führerschein einbehalten. Hiervon zeigte sich der rüstige Rentner gegen 18 Uhr

dann allerdings unbeeindruckt. Da er noch etwas aus seinem Fahrzeug brauchte,

fuhr er kurzerhand mit einem Renault zu diesem, um die dringend benötigten

Gegenstände zu holen. Den Mann aus dem Landkreis erwarten nun zwei Anzeigen

wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ob

sich die Spritztour am Ende gelohnt hat, bleibt zu bezweifeln.

Ergebnisse der Kontrollwoche „Speed“

Westpfalz (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz hat sich an der europaweiten

Kontrollwoche zur Geschwindigkeitsüberwachung beteiligt. Vom 5. bis 11. August

wurden in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der europäischen Verkehrspolizeien,

„ROADPOL“, im gesamten Zuständigkeitsbereich verstärkt Kontrollen durchgeführt

(wir berichteten unter: https://s.rlp.de/HDUHtfw).

Dabei wurden von der Südwestpfalz bis in die Nordpfalz insgesamt 10.355

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die Zahl setzt sich zusammen aus den

Kontrollen, die von Polizeibeamten „händisch“ durchgeführt wurden, sowie den

Ergebnissen der stationären und teilstationären Messanlagen entlang der

Autobahnen und Bundesstraßen, die automatisiert erfasst wurden. Der Großteil der

erwischten Raser wurde dabei von den fest installierten Messgeräten sowie den

sogenannten Trailern „geblitzt“.

Unterm Strich liegt die Gesamtquote der Verstöße im Verhältnis zur Anzahl der

gemessenen Fahrzeuge zwar mit 2,9 Prozent recht niedrig – dies ist jedoch auf

den hohen Durchlauf an Fahrzeugen auf den vielbefahrenen Strecken und die

vermutlich bekannten Standorte der fest installierten „Blitzer“ zurückzuführen.

Insbesondere an den mit „Manpower“ durchgeführten Kontrollen abseits der

bekannten Mess-Stationen wurden weitaus höhere Quoten erzielt, die teilweise

über 30 Prozent lagen. Das heißt, hier wurde im Schnitt bei jedem dritten

vorbeikommenden Fahrer das Tempo beanstandet.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden an den Kontrollstationen mit

Anhaltekommando auch noch andere Verkehrsverstöße erfasst und geahndet. So

wurden beispielsweise mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem

Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer saßen. Außerdem wurden zwei „getunte“

Fahrzeuge festgestellt, bei denen durch nicht zulässige Veränderungen die

Betriebserlaubnis erloschen war. Mehrere Gurtmuffel mussten Verwarnungsgelder

bezahlen. Auch auf die Fahrer, die mit dem Handy am Ohr oder mangelhaft

gesicherter Ladung erwischt wurden, kommen entsprechende Anzeigen und Bußgelder

zu.

Natürlich werden in der Westpfalz auch außerhalb der europaweiten Kontrollwoche

die täglichen Messungen an unterschiedlichen Standorten fortgesetzt. Ziel ist,

sowohl Raser als auch andere „rollende Verkehrsrisiken“ herauszufiltern, um die

Straßen sicherer zu machen. – Wir kontrollieren für Ihre Sicherheit! |cri

Sprayer auf frischer Tat gefasst

Mainz (ots) – Am 13. August 2024 um 2:30 Uhr beobachteten Beamte der

Bundespolizei im Bereich des Hauptbahnhofes in Mainz Tatverdächtige, die einen

auf Abstellgleisen stehenden Zug mit Graffiti besprühten. Ein 19-jähriger

Deutscher konnte festgenommen werden. Weitere Tatverdächtige flüchteten. Die

Nachschau am Zug ergab eine frisch besprühte Fläche von ca. 53 m². Auch konnten

zahlreiche Spraydosen am Tatort aufgefunden werden. Für den Zugriff und die

Beweisaufnahme wurde der Gleisbereich des Hauptbahnhof Mainz von 2:52 Uhr bis

3:35 Uhr gesperrt. Die Wohnung des 19-Jährigen wurde anschließend auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft Mainz durchsucht und ein Ermittlungsverfahren wegen

Sachbeschädigung eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2500

Euro.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt

Wattenheim/A 6 (ots) – Offenbar besonders eilig hatVerletzter Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag verletzte sich ein Randalierer in der

Kaiserslauterer Altstadt offensichtlich selbst.

In den frühen Morgenstunden vernahm ein Anwohner in der Schillerstraße akustisch

ein lautes Klirren. Der Zeuge schaute unmittelbar nach und stellte beim dortigen

Ladengeschäft eine zerstörte Schaufensterscheibe fest. Außerdem sah er noch eineVerletzter Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag verletzte sich ein Randalierer in der

Kaiserslauterer Altstadt offensichtlich selbst.

In den frühen Morgenstunden vernahm ein Anwohner in der Schillerstraße akustisch

ein lautes Klirren. Der Zeuge schaute unmittelbar nach und stellte beim dortigen

Ladengeschäft eine zerstörte Schaufensterscheibe fest. Außerdem sah er noch eine

Gruppe junger Männer flüchten.

Die verständigte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe eine

Personengruppe kontrollieren. Ein 19-Jähriger aus dem Stadtgebiet fiel dabei

besonders auf. Der junge Mann hatte blutende Schnittverletzungen am Bein, die er

nicht plausibel erklären konnte. Ein Zusammenhang mit der zerstörten

Schaufensterscheibe lag allerdings nahe.

Die Schnittverletzungen des Verdächtigen mussten sogar ärztlich behandelt

werden. Sanitäter verbrachten den Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Den restlichen fünf Personen der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.|re

Gruppe junger Männer flüchten.

Die verständigte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe eine

Personengruppe kontrollieren. Ein 19-Jähriger aus dem Stadtgebiet fiel dabei

besonders auf. Der junge Mann hatte blutende Schnittverletzungen am Bein, die er

nicht plausibel erklären konnte. Ein Zusammenhang mit der zerstörten

Schaufensterscheibe lag allerdings nahe.

Die Schnittverletzungen des Verdächtigen mussten sogar ärztlich behandelt

werden. Sanitäter verbrachten den Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Den restlichen fünf Personen der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.|re

te es gegen 19:50 Uhr der

Fahrer eines 5er BMW auf der A 6, zwischen den Anschlussstellen

Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim. Innerhalb einer Geschwindigkeitsbegrenzung

von 130 km/h überholte er mit erheblich höherer Geschwindigkeit ein

Zivilfahrzeug der Zentralen Verkehrsdienste Kaiserslautern. Durch das mit

Mess-und Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug wurde während der Nachfahrt

eine Geschwindigkeit von 210 km/h festgestellt. Den 23jährigen Fahrer erwartet

ein Bußgeld von 1 200,- EUR und ein Fahrverbot von 2 Monaten.|ZVD

Unfallflucht in der Merkurstraße

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines

Fachmarkt-Zentrums ermittelt die Polizei in der Merkurstraße. Hier wurde am

Montag ein abgestellter Suzuki Vitara von einem anderen Auto gerammt und

beschädigt.

Wie der 40-jährige Fahrzeughalter bei der Polizeiinspektion 2 meldete, hatte er

seinen Wagen gegen 11.25 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er rund 45

Minuten später gegen 12.10 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er den frischen

Unfallschaden fest. Offenbar war in der Zwischenzeit ein anderer Fahrer beim

Ein- oder Ausparken gegen den Suzuki gestoßen und hatte dabei den Kotflügel und

die Stoßstange im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der angerichtete

Schaden liegt bei geschätzten 2.500 Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer den blauen Suzuki gerammt hat, werden gebeten,

sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

|cri

Mercedes in der Goethestraße gerammt

Kaiserslautern (ots) – In der Goethestraße ist ein geparkter Mercedes-Benz von

einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizeiinspektion 2 ermittelt

wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631

369-2250.

Die Unfallzeit liegt zwar bereits eine Woche zurück – am Montag, 5. August,

zwischen 11.30 und 16 Uhr – die Ermittler hoffen jedoch, dass in der stark

frequentierten Goethestraße jemand etwas beobachtet hat und Hinweise auf das

Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer liefern kann.

Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch nach einem blauen Minivan. Dieser war

zumindest vorübergehend vor dem Mercedes abgestellt. Ob er den Schaden an der

Fahrzeugfront verursacht hat, steht nicht fest. Der Halter des Fahrzeugs oder

weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der oben angegebenen Telefonnummer zu

melden. |cri

Wer hat die „Steinewerfer“ gesehen? ++KORREKTUR ++

A63/Mehlingen (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die vergangene Woche in der

Nacht von Donnerstag auf Freitag (8./9. August 2024) auf der A63 unterwegs waren

und im Bereich Mehlingen etwas beobachtet haben. Konkret geht es darum, dass in

der fraglichen Nacht, kurz nach Mitternacht, durch unbekannte Täter von einer

Brücke der L382, die über die Autobahn führt und die Orte Mehlingen und Baalborn

miteinander verbindet, ein Gegenstand auf die Fahrbahn in Richtung Mainz

geworfen wurde. Dadurch wurden in der Folge insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt.

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde zum

Glück niemand.

Nach den ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem geworfenen Gegenstand um

einen großen Asphaltbrocken gehandelt haben. Dieser zerbrach vermutlich beim

Aufprall auf die Fahrbahn in mehrere Teile.

Insgesamt vier Autofahrer überfuhren die Gesteinsbrocken und zogen sich an ihren

jeweiligen Autos Schäden zu. Drei der Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr

fahrbereit.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat in

der fraglichen Nacht Personen auf der Brücke wahrgenommen? Oder wer hat bereits

vor Mitternacht in der Umgebung von Mehlingen und Baalborn Personen gesehen, die

einen großen und vermutlich schweren Gegenstand transportiert haben?

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

++ Die Korrektur betrifft das angegebene Datum der Tatzeit. Hier wurde in der

ersten Meldung versehentlich eine falsche Jahreszahl genannt. Wir bitten, den

Fehler zu entschuldigen. Die fehlerhafte Meldung wurde inzwischen gelöscht. ++

Motorrad aus Garage gestohlen

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In Reichenbach-Steegen ist am

Wochenende en Motorrad gestohlen worden. Wie der Fahrzeughalter am Sonntag bei

der Polizei anzeigte, wurde ihm die Ducati, Modell „Monster“, zwischen

Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, in der Albersbacher Straße

gestohlen. Die Maschine war dort in einer Garage abgestellt.

Nach Angaben des Halters hatte er das Zweirad am Samstagabend wie gewohnt in der

Garage abgestellt und das elektrische Rolltor heruntergefahren. Als er am

nächsten Morgen sein Haus verließ, stellte der Mann fest, dass das Garagentor

offenstand und das Motorrad verschwunden war. Die Maschine hat nach Angaben des

betroffenen einen Wert von 14.000 Euro.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im fraglichen

Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der örtlich zuständigen

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 oder bei der Kriminalpolizei unter der

Durchwahl -2620 zu melden. |cri

Beim Anblick der Polizei die Flucht ergriffen

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte in der

Nacht zu Montag im östlichen Stadtgebiet auf einen Mann aufmerksam geworden. Als

dieser das Polizeifahrzeug erkannte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Er

konnte schließlich wenig später im Hinterhof eines Anwesens gestellt und einer

Kontrolle unterzogen werden.

Bei sich hatte der 35-Jährige einen Zipbeutel, in dem sich weiße Anhaftungen

befanden. Vermutlich handelt es sich bei der Substanz um Amphetamin.

Ob dies der einzige Grund dafür war, warum der Mann es plötzlich so eilig hatte,

ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Jedenfalls stellten die Beamten in der

Nähe einen Rucksack auf dem Boden fest, in dem sich mehrere hundert Gramm

verschiedener Betäubungsmittel sowie Verpackungsmaterialien befanden.

Zu dem Rucksack machte der 35-Jährige bislang keine Angaben. Die Polizei

ermittelt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des

Verdachts des Drogenhandels. |cri

Ermittlungen nach Leichenfund

Kaiserslautern (ots) –

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz –

Nach dem Auffinden einer männlichen Leiche im Bereich einer Liegenschaft des

US-Militärs ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines

Tötungsdelikts. Bei dem Toten handelt es sich um einen 63-jährigen Mann, der als

Angestellter einer externen Firma auf dem Areal in einem Gebäude Arbeiten

ausführte. Er war vor einer Woche, am Samstag, 3. August 2024, an seiner

Arbeitsstelle von seinem Vorgesetzten leblos aufgefunden worden.

Da die Todesursache zunächst unklar war, wurde der Leichnam sichergestellt und

eine Obduktion durchgeführt. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der 63-Jährige

durch eine Gewalteinwirkung gestorben sein dürfte.

Erste Ermittlungen begründeten einen Tatverdacht gegen einen Kollegen des Toten.

Der 28-Jährige konnte sich jedoch noch vor seiner Festnahme ins Ausland absetzen

und ist bislang nicht zurückgekehrt. Über mögliche Motive ist derzeit nichts

bekannt.

Um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden, können zum jetzigen Zeitpunkt keine

weiteren Details veröffentlicht und auch auf Nachfrage keine weiteren Auskünfte

erteilt werden. |cri

Randalierer leistet Widerstand

Langwieden (ots) – Nachdem ein betrunkener 33-Jähriger Lambsborner am

Samstagabend zunächst auf einer Gartenparty in Langwieden randalierte verließ er

nach Verständigung der Polizei die gesellige Runde. Auf dem Weg Richtung

Gerhardsbrunn konnte er festgestellt und kontrolliert werden. Dabei verhielt er

sich jedoch äußerst aggressiv und versuchte unvermittelt die eingesetzten

Polizeibeamten zu treten. Er konnte jedoch überwältigt werden, was ihn aber

nicht daran hinderte die Beamten unentwegt zu beleidigen. Bei dem Einsatz wurden

sowohl ein Polizist, als auch der Delinquent leicht verletzt. Letztlich wurde er

aufgrund seines Zustandes in eine Klinik nach Kaiserslautern verbracht.|pilan-wi

Ladendieb bei Fluchtversuch verletzt

Kaiserslautern (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Samstagmittag ein

Ladendieb bei einem Baumarkt in Kaiserslautern.

Der 61-Jährige lud im Außenbereich des Geschäfts einen Whirlpool im Wert von 500

Euro auf einen Einkaufswagen und platzierte diesen an einer geschickten Stelle.

Anschließend ging der Mann in den Markt einkaufen und nahm bei seiner Rückkehr

den Einkaufswagen mit aus dem Geschäft, obwohl er den Whirlpool nicht bezahlt

hatte.

Offensichtlich hatte der Dieb aber nicht mit dem Ladendetektiv gerechnet. Dieser

beobachtete die Tat und nahm die Verfolgung auf. Der Detektiv holte den

Ladendieb ein und konfrontierte diesen mit der Tat. Hierbei versuchte der Dieb

zu türmen und stürzte.

Letztendlich verbrachte der Detektiv den Tatverdächtigen zurück in den Baumarkt

und verständigte die Polizei.

Der Ladendieb erlitt leichte Verletzungen. Zudem wird gegen ihn ein

Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.|re

Verletzter Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag verletzte sich ein Randalierer in der

Kaiserslauterer Altstadt offensichtlich selbst.

In den frühen Morgenstunden vernahm ein Anwohner in der Schillerstraße akustisch

ein lautes Klirren. Der Zeuge schaute unmittelbar nach und stellte beim dortigen

Ladengeschäft eine zerstörte Schaufensterscheibe fest. Außerdem sah er noch eine

Gruppe junger Männer flüchten.

Die verständigte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe eine

Personengruppe kontrollieren. Ein 19-Jähriger aus dem Stadtgebiet fiel dabei

besonders auf. Der junge Mann hatte blutende Schnittverletzungen am Bein, die er

nicht plausibel erklären konnte. Ein Zusammenhang mit der zerstörten

Schaufensterscheibe lag allerdings nahe.

Die Schnittverletzungen des Verdächtigen mussten sogar ärztlich behandelt

werden. Sanitäter verbrachten den Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Den restlichen fünf Personen der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.|re