Fahrt unter Drogeneinfluss mit Handyverstoß

Sprendlingen

Am Sonntagabend den 11.08.2024 halten Beamte der Polizei Bingen gegen 18:45 Uhr in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen einen 30-jährigen Pkw-Fahrer an, der offensichtlich an seinem Handy war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle können bei dem Fahrzeugführer außerdem Anzeichen für einen zeitnahen Cannabiskonsum festgestellt werden. Ein positiver Drogenschnelltest bestätigt die Annahme der Beamten. Dem Fahrzeugführer wird anschließend auf der Dienststelle zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten jetzt ein Straf- und mehrere Bußgeldverfahren.

Mainz – Kontrollen in der Grünanlage der Kaiserstraße

Mainz – 15 Einsatzkräfte der Mainzer Polizei und des Polizeipräsidiums

Einsatz, Logistik und Technik führten am Montagnachmittag Personenkontrollen auf

dem Grünstreifen der Kaiserstraße. Zwischen 15 und 21 Uhr konnten insgesamt 25

Personen kontrolliert werden. In fünf Fällen wurden Straftaten gegen das

Betäubungsmittelgesetz festgestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. In

einem dieser Fälle gab die tatverdächtige Person Betäubungsmittel an

Minderjährige ab. Nahezu alle Personen waren bereits wegen einschlägiger Delikte

polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Mann versuchte gegen 18 Uhr sich diesen

Kontrollen zu entziehen und flüchtete nach einer ersten Ansprache vor der

Christuskirche zu Fuß in die Diether-von-Isenburg-Straße. Nach kurzer Absuche

konnte er dort unter einem Auto liegend gefunden werden. Nach Überprüfung seiner

Personalien wurde festgestellt, dass der 32-Jährige sich ohne Aufenthaltstitel

in Deutschland aufhält. Die weitere Sachbearbeitung wird in diesen Fällen von

Ausländerbehörden übernommen.

Mainz – zurückgelassener Gitarrenkoffer in Straßenbahn

Mainz – Ein zurückgelassener Gitarrenkoffer in einer Straßenbahn hat am

Montagmorgen für Verspätungen und Sorgen bei Fahrgästen und Straßenbahnführerin

geführt.

Gegen 10:40 Uhr wurde der Mainzer Polizei mitgeteilt, dass ein Mann einen

Gitarrenkoffer im hinteren Teil einer Straßenbahn beim Aussteigen zurückgelassen

hat. Sowohl die Fahrgäste, als auch die Straßenbahnfahrerin äußerten ihre Angst

vor dem verdächtigen Gegenstand. Vorsorglich verließen bereits vor dem

Eintreffen der Polizei alle Personen die Straßenbahn, die zu diesem Zeitpunkt im

Bereich des Zollhafens stand. Durch die Polizeibeamten wurde der Gitarrenkoffer

daraufhin eingehend von außen untersucht und anschließend geöffnet. Der Koffer

war leer. Er wird zunächst in der Fundstelle der Mainzer Mobilität aufbewahrt

und seinem Besitzer gegen einen Besitznachweis wieder ausgehändigt. Die

Straßenbahnführer hat in diesem Fall äußerst umsichtig und richtig gehandelt um

mögliche Gefahren für ihre Fahrgäste auszuschließen. Gegenstände, welche

aufgrund ihrer Art, Größe oder ihres Abstellortes nicht in die Umgebung oder zu

den Gesamtumständen passen und dadurch Unsicherheiten hervorrufen, werden immer

wieder gemeldet und durch die Polizei überprüft. Auch wenn es sich in nahezu

jedem Fall um vergessene Gepäckstücke oder illegale Abfallentsorgung handelt,

nimmt die Polizei diese Meldungen sehr ernst und führt Überprüfungen durch.

Diese können auch zu umfangreichen Absperrungen und dem Hinzuziehen von

Spezialisten führen.

Übermüdet unterwegs zum Sternschnuppen-Ausblick

Ingelheim OT Heidesheim – Am Dienstag, den 13.08.2024, kam es gegen 00:51

Uhr auf der BAB63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit

einem beteiligten Fahrzeug. Ein 19-Järhiger kam im Abfahrtsbereich der

Anschlussstelle Biebelheim vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf in Kombination

mit einer hohen gefahrenen Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Im

tiefen Dickicht ist der PKW letztlich nach einer Kollision mit einem Baum zum

Stehen gekommen – nur wenige Meter wiederum von der Auffahrt auf die BAB63.

Leicht verletzt wurde der alleinige Insasse mit dem Rettungswagen ins

Krankenhaus nach Alzey verbracht und konnte somit sein Sternschnuppen-Date nicht

einhalten. Zwecks Unfallaufnahme und Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW

musste die gesamte Anschlussstelle Biebelnheim zeitweise voll gesperrt werden.

Mit im Einsatz war neben den Feuerwehren Wörrstadt und Schornsheim außerdem ein

Rettungswagen samt Notarzt.

Schlafendes Rehkitz von A61 gerettet

Zotzenheim – Einen Einsatz mit vermeintlich traurigem Anlass, aber

erfreulichem Ausgang erlebten Einsatzkräfte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim in der Nacht auf Montag. Gegen 2 Uhr wurde der Autobahnpolizei

ein angeblich angefahrenes und leblos auf dem Standstreifen der A61 in

Fahrtrichtung Koblenz liegendes Reh gemeldet.

Eine Streife machte sich auf den Weg zur beschriebenen Stelle bei Zotzenheim, um

nachzusehen und das Tier gegebenenfalls aufzusammeln. Vor Ort lag auch

tatsächlich ein Rehkitz. Auf das Hupen des Streifenwagens reagierte es nicht.

Als die Beamten ausstiegen und sich dem Rehkitz näherten, hob dieses plötzlich

den Kopf und schaute die Beamten mit großen Augen an. Die Einsatzkräfte

versuchten anschließend, das Tier in die Böschung auf dem Grünstreifen zu

treiben. Mit etwas Geduld gelang es den Beamten schließlich, dass das Rehkitz in

Richtung Feld verschwand.

Auffahrunfall auf A 61

A 61/Zotzenheim – Leicht verletzt wurde ein 39-Jähriger, der mit seinem

PKW am 11.08.2024 gegen 15 Uhr auf ein vorausfahrendes Auto auffuhr. Dabei

musste ein 51-Jähriger mit seinem PKW auf der A 61 in Höhe Zotzenheim wegen

einer Verkehrsstockung bis zum Stillstand abbremsen. Wegen zu geringem Abstand

fuhr der 39-Jährige dann auf. Er und auch der Vordermann wurden vom

Rettungsdienst vorsorglich mit Verdacht auf leichte Verletzungen zur

Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den beiden

beteiligten PKW schätzt die Polizei auf jeweils 7500 Euro. Für die

Unfallaufnahme waren eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim,

zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug sowie vier Fahrzeuge mit Kräften der

Feuerwehr Sprendlingen im Einsatz.

LKW-Abfahrkontrollen

A 61/Wonngau – 1,09 und 1,11 Promille zeigten die Alkoholtests von zwei

LKW-Fahrern bei Kontrollen durch Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim. Diese führten am Sonntagabend zum Ende des Wochenendfahrverbots

Abfahrtkontrollen an der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West durch. Die beiden

Trucker müssen nun bis in die Vormittagsstunden des heutigen Montags warten, bis

sie ausreichend nüchtern für die Weiterfahrt sind. Bei einem weiteren

LKW-Fahrer, der mit einem nicht versicherten aber versicherungspflichtigen

E-Scooter auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage umherfuhr, erfassten die

Beamten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Insgesamt überprüften die Beamten 32 LKW-Fahrer auf ihre Verkehrstüchtigkeit.

Das letztlich nur die beiden Fahrer auffällig waren, ist ein positives Ergebnis

für diesen Abend.