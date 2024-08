Germersheim: Die Polizei-News

Vorfall im Badepark – Mögliche Geschädigte und Zeugen gesucht

Wörth am Rhein

Am Montagabend (12.08.2024) meldete das Personal des Badeparks der Polizei, dass sie zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren festhalten und baten um polizeiliches Erscheinen. Bereits im Laufe des Nachmittags hatte sich ein unbekanntes Mädchen hilfesuchend an das Badepersonal gewandt, da die beiden jungen Männer dieses belästigt hätten. Genauere Angaben machte das Mädchen nicht, welches zwischenzeitlich von seiner Mutter abgeholt worden war. Von den beiden Jugendlichen wurde die Identität festgestellt. Das unbekannte Mädchen sowie ihre Erziehungsberechtigten, aber auch unbeteiligte Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wörth unter Tel. 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

E-Bike Fahrer ohne Führerschein und Versicherung

Germersheim

Am Montagmorgen, gegen 08:35 Uhr konnte die Polizei Germersheim einen E-Bike Fahrer in der Sondernheimer Straße in Germersheim kontrollieren. Der 19-Jährige aus Hördt war den Beamten aufgefallen, da er ohne Pedalbewegung schnell fahrend unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das E-Bike der Marke Burchda einen Gaszug hat, welcher das Fahrrad ohne Trittkraftunterstützung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h beschleunigt. Die hierfür benötigte Fahrerlaubnis sowie die Versicherung des E-Bikes hatte der Radfahrer nicht. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren. Das E-Bike wurde sichergestellt.

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Bellheim

Am Sonntagmittag kurz nach 14:00 Uhr verursachte ein 63-jähriger Mann aus Bellheim einen Auffahrunfall. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Autofahrer ein Wert von 1,66 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2000,-EUR. Es entstand kein Personenschaden.

Geschwindigkeitskontrollen

Jockgrim

Am 10.08.2024 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr wurden in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h waren insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer zu schnell.